 Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, - Коболев

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, в силу многих причин... То есть когда в определенном регионе количество бойлеров превышает определенный процент, ни одна компания, которая централизовано предоставляет услугу, не может достичь такой экономии на масштабе, чтобы ее тариф был бы адекватным. Как только кто-то первый бойлер ставит, надо повышать тариф, чтобы держать компанию в прибыльности. Высокий тариф еще больше стимулирует людей ставить бойлеры, в итоге централизованные поставки умирают. Так вот, у нас такие процессы прошли в очень многих городах. Прошел ли этот порог Киев? Не знаю. Возможно, тут ситуацию еще можно спасти", - сказал Коболев.
Однако сохранение централизованной системы в Киеве возможна только при условии повышения тарифов.
"Из цифр, которые я видел, следует: теплоснабжение в ДТЭКе в Киеве было дотируемым бизнесом. Поэтому ситуация в Киеве непростая. Она точно требует грамотного и компетентного управляющего, а таких людей в Украине немного, может быть, всего несколько человек. Такой человек должен взять систему под контроль, написать четкий план ее развития, оценить необходимость инвестиций, предложить собственнику грамотный путь выхода из ситуации. Боюсь, что этот "выход из ситуации" потребует непопулярных политических решений... Например, повышения тарифов. Если сохранять систему, то нужен адекватный тариф. Не может быть себестоимость 4 единицы, а тариф 3 единицы. Либо город должен за это доплачивать", - сказал Андрей Коболев.
Напомним, все лето в значительной части Киева не было горячей воды. В октябре мэр Виталий Кличко признался, что столичные власти изучают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.
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. МУ ЗРОСЛА ЦІНА НА ГАЗ?Це вимушений крок, щоб Україна могла далі розвиватися. ...
http://hochusvalit.com/velikobritaniya/zarplata-v-anglii
Минимальная зарплата в Украине - 115 Евро.
В Великобритании можно купить менее, чем в 6 раз больше газа, а минимальная зарплата больше более, чем в 10 раз...
- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! Виступ на Трипільській ТЕС. Петро Порошенко 08.06.17 смотреть с 7:25
В тім у вас, в Одесі, євреїв забагато.
Я мешкаю в Краматорську. Усе що у мене вимагали - Заяву до водоканалу про обрізання труби ГВП. ВСЕ. Призначили день, прийшли, поставили заглушку, опломбували і надали довідку про опломбування труби. З нею (довідкою) до тепловіків, ті зробили позначку - ГВП не подаеться в за адресою .....
А за вашим взирцем в нас "відмова від теплопостачання". У цьому випадку увесь ваш перелік і ще трішки.
То что горячая вода не подается официально и есть акт о том, что домовой бойлер не работает и вода туда не подается водоканал не волнует..их отмазка "вы можете вступать в сговор с начальником ЖЭК и подавать воду по горячим трубам"...
И менеджеры в теплосети мне посоветовали ее официально отрезать
Я теж саме і порадив.
Щодо фото/скан - немає різниці. Просто не видно початку заяви. Можливо там саме про повну відмову від послуги ЦО та ГВП.
Тобто - повне припинення співробітництва з теплопостачальниками.
А якщо тільки ГВП, то все просто - трубу під заглушку/пломбу, папірець з печаткою, і все.
Бо, гідравліка не порушується, температурний баланс в будівлі не порушується, финансові стосунки с тепловиками не припиняються і т.д. А уразі зміни власника - знімають пломбу і ГВП знову є.
Все що вимагатимуть більше - хабар або нав'язування послуги. Кляуза куди потрібно і питання зняті.
Перший же ляп - бойлер сам тепло не виготовляє, йому потрібен теплоносій або електрика, на яку тариф також росте, або теплоносій
Втім, централізоване ГВП можна й приректи (підігрівач в кожну квартиру). А з опаленням центральним ще довго вовтузиться доведеться
снимаешь и по новой садишь стекла на силикон и все то же самое
рамы утепляешь специальным полиэтиленовым шнуром
смена окон опетенный разводняк вместо реального утепления
рахунок як був від площі так і є
Очень здорово, всем советую.
Да, надо задницу с дивана поднять, Грося сука сам ничего не приносит...
А может стоить посмотреть сначала на причину, почему люди ставят бойлеры? Может потому что ты платишь за гарячую воду, но у тебя в кране нет гарячей воды, поэтому люди ставят бойлеры.
Да приxyeли ребята.
Всі нові будинки мають або невелику котельню на "оседлю" (житловий комплекс), або бойлер в підвалі на кожен будинок.
- Купи бойлер.
- Не хватает электричества!
- Купи генератор.
- Дорогое топливо!
- Переведи на газ, купи газогенераторную установку перерабатывающий бытовой мусор.
- А можно купить другое правительство?
- Ты кацап и сепаратист!"
см сайт ООН ВВП на душу
а наших жироп отдать туди хай їми поласують
Ибо только грамотный управляющий понимает, что нельзя все проблемы решать повышением цен и тарифов, тупо перекладывая проблемы организаций-поставщиков на плечи потребителей.
Видимо, хозяевам теплоэнерго и облгазов пришло время менять самолеты, яхты и виллы, а где взять на это денег, они не знают...
Многоквартирный дом это ловушка, потому он критически зависим от централизованной инфраструктуры извне. Тот, у кого в руках газ, свет, вода, отопление может диктовать любые условия и назначать любые цены. Это просто идельные условия для грабежа. А где есть такие условия, там всегда найдется и тот, кто будет грабить.
Как может серийное промышленное производство быть дороже индивидуального?
Гениальный сука ДЕФективный менеджер с зарплатой в сотни тысяч...
Уебни блять. Зла на вас не хатает..
На кой хрен нужна та компания, которая повышает тарифы, но не обеспечивает поставку услуг.
Источник:https://censor.net.ua/n3093518"
Как только первый заробитчанин и/или "чёрноналовец" перестаёт платить налоги в бюджет...