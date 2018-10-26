EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Киевские новости
  6583  95
Все про:Тарифы на воду (715) Нафтогаз (2570) Тарифы на отопление (558) водоснабжение (414) Коболев (262) отопительный сезон (177)

 Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, - Коболев

Система централизованного тепло- и водоснабжения в Украине скорее мертва, чем жива, считает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, в силу многих причин... То есть когда в определенном регионе количество бойлеров превышает определенный процент, ни одна компания, которая централизовано предоставляет услугу, не может достичь такой экономии на масштабе, чтобы ее тариф был бы адекватным. Как только кто-то первый бойлер ставит, надо повышать тариф, чтобы держать компанию в прибыльности. Высокий тариф еще больше стимулирует людей ставить бойлеры, в итоге централизованные поставки умирают. Так вот, у нас такие процессы прошли в очень многих городах. Прошел ли этот порог Киев? Не знаю. Возможно, тут ситуацию еще можно спасти", - сказал Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

Однако сохранение централизованной системы в Киеве возможна только при условии повышения тарифов.

"Из цифр, которые я видел, следует: теплоснабжение в ДТЭКе в Киеве было дотируемым бизнесом. Поэтому ситуация в Киеве непростая. Она точно требует грамотного и компетентного управляющего, а таких людей в Украине немного, может быть, всего несколько человек. Такой человек должен взять систему под контроль, написать четкий план ее развития, оценить необходимость инвестиций, предложить собственнику грамотный путь выхода из ситуации. Боюсь, что этот "выход из ситуации" потребует непопулярных политических решений... Например, повышения тарифов. Если сохранять систему, то нужен адекватный тариф. Не может быть себестоимость 4 единицы, а тариф 3 единицы. Либо город должен за это доплачивать", - сказал Андрей Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Облгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, - Коболев

Напомним, все лето в значительной части Киева не было горячей воды. В октябре мэр Виталий Кличко признался, что столичные власти изучают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.

Источник: https://censor.net.ua/n3093518
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше бы кобель был скорее мертвым,чем живым.Вместе с остальными коррупционерами.
 показать весь комментарий
 
"- Нет горячей воды!
- Купи бойлер.
- Не хватает электричества!
- Купи генератор.
- Дорогое топливо!
- Переведи на газ, купи газогенераторную установку перерабатывающий бытовой мусор.
- А можно купить другое правительство?
- Ты кацап и сепаратист!"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ЧОМУ ЗРОСЛА ЦІНА НА ГАЗ? | Кабінет Міністрів України

..
. МУ ЗРОСЛА ЦІНА НА ГАЗ?Це вимушений крок, щоб Україна могла далі розвиватися. Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, - Коболев - Цензор.НЕТ 8165 ...Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, - Коболев - Цензор.НЕТ 2462
 показать весь комментарий
 
 
Тут така цикава инфографика по мотивам вчерашних выкладок на "Эспрессо" больших теоретических икспердов в газово-экономических вопросах Козака и Портникова про то, что главная цель газовой рыхвормы - уравнять цены на газ для населения и цену для промышленности:

Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4683

Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9208
 показать весь комментарий
 
 
Таким образом, ежемесячная минимальная зарплата в Англии в 2018 году равняется 1 357,2 фунтам, что эквивалентно 1 545 евро. В целом около 1,4 млн жителей Соединенного Королевства получают доходы на минимальном уровне.

http://hochusvalit.com/velikobritaniya/zarplata-v-anglii

Минимальная зарплата в Украине - 115 Евро.

В Великобритании можно купить менее, чем в 6 раз больше газа, а минимальная зарплата больше более, чем в 10 раз...
 показать весь комментарий
 
Даже при таких ценах на газ Одесский припортовый завод (ОПЗ) нерентабелен. А вы предлагаете увеличить цену для промышленности.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы кобель был скорее мертвым,чем живым.Вместе с остальными коррупционерами.
 показать весь комментарий
 
 
Андрюха - это светоч, лучик в царстве тьмы. Он как выиграет, - так всем только хуже. А ему за это премии...
 показать весь комментарий
 
Президент Петро Порошенко заявив про важливість сили молитви для здійснення реформ в Україні
 показать весь комментарий
 
 
Та не. Президент Петро Порошенко ось що заявив 8-го червня 2017-го року:

- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! Виступ на Трипільській ТЕС. Петро Порошенко 08.06.17 смотреть с 7:25
 показать весь комментарий
 
 
Татишо? Офіційно глушиш та пломбуєш трубу і вуаля - ніякого лічільника на воду не ставиш.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, но трубы являются собственностью ЖКХ, вода ИнфоксВодоканал, а тепло теплосетей...поэтому чтобы заглушить трубу необходимо собрать до начала отопительного сезона следующие документы
Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 902
 показать весь комментарий
 
А чому скан верхньої частини не надав?
В тім у вас, в Одесі, євреїв забагато. Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5884
Я мешкаю в Краматорську. Усе що у мене вимагали - Заяву до водоканалу про обрізання труби ГВП. ВСЕ. Призначили день, прийшли, поставили заглушку, опломбували і надали довідку про опломбування труби. З нею (довідкою) до тепловіків, ті зробили позначку - ГВП не подаеться в за адресою .....
А за вашим взирцем в нас "відмова від теплопостачання". У цьому випадку увесь ваш перелік і ще трішки.
 показать весь комментарий
 
Это не скан, а фото со стены, общий документ получился размытым, пришлось фоткать по кускам, верхняя часть это заява (образец) в комиссию райадминистрации..

То что горячая вода не подается официально и есть акт о том, что домовой бойлер не работает и вода туда не подается водоканал не волнует..их отмазка "вы можете вступать в сговор с начальником ЖЭК и подавать воду по горячим трубам"...
И менеджеры в теплосети мне посоветовали ее официально отрезать
 показать весь комментарий
 
И менеджеры в теплосети мне посоветовали ее официально отрезать.
Я теж саме і порадив.

Щодо фото/скан - немає різниці. Просто не видно початку заяви. Можливо там саме про повну відмову від послуги ЦО та ГВП.
 показать весь комментарий
 
Дяк. Те що я і казав - відключення від опалення та ГВП
Тобто - повне припинення співробітництва з теплопостачальниками.
А якщо тільки ГВП, то все просто - трубу під заглушку/пломбу, папірець з печаткою, і все.
Бо, гідравліка не порушується, температурний баланс в будівлі не порушується, финансові стосунки с тепловиками не припиняються і т.д. А уразі зміни власника - знімають пломбу і ГВП знову є.
Все що вимагатимуть більше - хабар або нав'язування послуги. Кляуза куди потрібно і питання зняті. Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3109
 показать весь комментарий
 
Цікаво, щоб таку муйню нести обов'язково бути головою Укрнафтогаза, чи достатньо дорватися до мікрофону?

Перший же ляп - бойлер сам тепло не виготовляє, йому потрібен теплоносій або електрика, на яку тариф також росте, або теплоносій

Втім, централізоване ГВП можна й приректи (підігрівач в кожну квартиру). А з опаленням центральним ще довго вовтузиться доведеться
 показать весь комментарий
 
 
так у порошенка теперь в хате с окнами порядок, а вы кто ?
 показать весь комментарий
 
 
Мои многие знакомые еще раньше воспользовались через "Ощадбанк". Не знаю, работает ли эта программа сейчас, но они сэкономили прилично.
 показать весь комментарий
 
 
Сэкономили прилично? Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9443 Я с тебя смеюсь. Взять кредит под 26% чтобы вернули 20% да еще побегать со справками ето економия? Я уже не говорю что в 2015 году хорошее окно стоило 3400грн сейчас после рехформ 6200грн. Тоесть в 2 раза дороже купить ето секономить прилично Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 618 И тогда курс доллара был тоже 28.
 показать весь комментарий
 
 
Ватняк, у меня зрада не проходит. Это в лугандоне проканает или в паРаше Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7312
 показать весь комментарий
 
Я не фанат Гроси, но теплые кредиты - да, есть и работают уже не один год. У меня несколько знакомых ставят окна, знаю не понаслышке.
 показать весь комментарий
 
 
разводняк
снимаешь и по новой садишь стекла на силикон и все то же самое
рамы утепляешь специальным полиэтиленовым шнуром
смена окон опетенный разводняк вместо реального утепления
 показать весь комментарий
 
Во-во, те саме я планомірно зробив і з своїми класними дерев'яними вікнами. Але я стільки квартир змінив, бачив стільки вікон з гнилим деревом, щілинами в палець. Не все можна відремонтувати, а нові пластикові вікна зараз дешевші за дерево.
 показать весь комментарий
 
В чем економия? Я три года назад поставил себе окна в два раза дешевле чем сейчас по программе *нагретые руки* или теплый кредит.
 показать весь комментарий
 
Ето проверенная схема для лохов как в магазинах поднять цену на товар в 2 раза и написать скидка 30%.
 показать весь комментарий
 
Або Грося - великий бог і контролює ціни на всі вікна, або ви дибіл. А в богів я не вірю.
 показать весь комментарий
 
Да. У нас ОСББ. Мы получили компенсацию, и довольно серьезную.
 показать весь комментарий
 
 
Це не популізм, це реальність. Теща через Ощад вікна поміняла. В районі кілька звичайних багатоповерхових будинків утеплили повністю, 25-40 % від ціни платили самі мешканці, решта - бюджет через програми співфінансування ОСББ. У нас на жаль ніхто платити і копійки не хоче. Та шо там платити, щілини зсередини запінити та навіть вікна поролоном заліпити - важко, сидять в 17 градусів і радіють, шо тепло, а в мене 22-24 стабільно зараз без опалення навіть.
 показать весь комментарий
 
 
і шо в мразоти хйлапєті мать
рахунок як був від площі так і є
 показать весь комментарий
 
Рахунок від лічильника тепла на будинок, який ділиться на площу, тепло в свою чергу регулюється теплопунктом, або руками. Я не питав, чи став лічильник менше крутити, але це очевидно. В мене після утеплення лише моєї стіни на середньому поверсі температура стала на 2 градуси вище ніж в тому році за тих же умов.
 показать весь комментарий
 
ну в нашем доме (в Одессе на Пишеновской ) так сделали
Очень здорово, всем советую.
Да, надо задницу с дивана поднять, Грося сука сам ничего не приносит...
 показать весь комментарий
 
Я попробовал получить в Одессе...но для этого надо обойти кучу инстанций, где на тебя смотрят как на врага народа, собрать огромное количество справок, и доказать что у тебя нет дохода...пенсия является доходом, посему мне было отказано
 показать весь комментарий
 
Тоже мне специалист по начисления премий
 показать весь комментарий
 
 
йобушки-воробушки. Вот это железный аргумент. Поставил бойлер - нужно повысить цену на гарячую воду, потому что из-за тебя кто-то не дополучил прибыть. Потом нужно поднять цену на електроенергию, потому что ты своим бойлером увеличил нагрузку на електросеть, и Ахметке тоже нужно срубить бабла.
А может стоить посмотреть сначала на причину, почему люди ставят бойлеры? Может потому что ты платишь за гарячую воду, но у тебя в кране нет гарячей воды, поэтому люди ставят бойлеры.
Да приxyeли ребята.
 показать весь комментарий
 
 
А як це відбувається у розвинених капіталістичних країнах?
 показать весь комментарий
 
Централізоване опалення\вода від великих котельних - тільки в старих будинках, що будувались при совку коли грошей ніхто не рахував.
Всі нові будинки мають або невелику котельню на "оседлю" (житловий комплекс), або бойлер в підвалі на кожен будинок.
 показать весь комментарий
 
и тогда наконец похерим Нафтогаз и этих ублюдков
 показать весь комментарий
 
 
"- Нет горячей воды!
- Купи бойлер.
- Не хватает электричества!
- Купи генератор.
- Дорогое топливо!
- Переведи на газ, купи газогенераторную установку перерабатывающий бытовой мусор.
- А можно купить другое правительство?
- Ты кацап и сепаратист!"
 показать весь комментарий
 
 
нада пригласить из Гондураса
см сайт ООН ВВП на душу
а наших жироп отдать туди хай їми поласують
 показать весь комментарий
 
При капитализме так и есть. Большая часть жителей цивилизованных стран живет в арендуемом жилье. Содержание личного жилья стоит дорого, + налоги за землю и недвижимость. Поэтому не надо писать глупости.
 показать весь комментарий
 
Ну так разрешите ставить автономку!!! Модернизируйте газовые сети, чтоб сделать это возможным. Или уничтожать население - это сознательная задумка? Со слов Коболева именно это и следует...
 показать весь комментарий
 
 
Они переживают за европейский рынок рабочей силы .
 показать весь комментарий
 
 
Или автономные котельни, хоть и гзовые на многоквартирный дом, на двор, где теплопотери будут минимальными, а батареи и вода в кране горячими.
 показать весь комментарий
 
Так это ж падла твоими стараниями и твоих подельников. Скоро из окон падать будете....хозяева ваши от свидетелей будут избавляться. деньги украденные в гробу не нужны, там карманов НЕТ.
 показать весь комментарий
 
А давайте Коболеву ещё премию выпишем на пару миллионов баксов и он проблему решит!
 показать весь комментарий
 
Ну, честно говоря, я уже давно так считаю - что нынешняя "плановая" система отопления и водоснабжения себя изжила - огромная неповоротливая махина, с кучей потерь и воровства. Я не аренду к тем нескольким людям, которые могли бы разрулить ситуацию, однако я считаю, что в новых домах надо делать автономные бкотельни/бойлеры, а в старых - объединять по микрорайонам и делать небольшие котельные на 10-15 домов. Однако, тут есть серьезный про"б - если в новых домах можно будет отключать неплательщиков поквартирно, то в старых только дом. И из-за десятка мудаков (именно мудаков, а не социально-нещащищенных - у тех социалка) прийдется остальным либо переплачивать, либо сидеть без воды. Хз. Ситуация хреновая, конечно.
 показать весь комментарий
 
 
В новостройках Киева так и делают.В дом идут ДВЕ трубы,подача воды и канализация.ВСЁ!!!
 показать весь комментарий
 
А де ж ваш пецоригалівський "суд" та державна виконавча служба, які повинні стягувати борги з неплатників? Чому ви його не задієте, а намагаєтесь проштовхнути так любий пакудам кобєльовим принцип "колективної відповідальності".
 показать весь комментарий
 
Давно пора! Хватит атмосферу греть
 показать весь комментарий
 
 
Уже 4 года платим по тарифам где учтен ремонт и модернизация...только бабло уходит в офшоры.
 показать весь комментарий
 
 
В чем Коболев прав, так это в том, что грамотных управляющих в стране несколько человек.
Ибо только грамотный управляющий понимает, что нельзя все проблемы решать повышением цен и тарифов, тупо перекладывая проблемы организаций-поставщиков на плечи потребителей.

Видимо, хозяевам теплоэнерго и облгазов пришло время менять самолеты, яхты и виллы, а где взять на это денег, они не знают...
 показать весь комментарий
 
 
це він так тонко натякає що нафтогаз йому вже "не цікавий" бо люди ставлять бойлери й він хоче очолити якесь обленерго?
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, он же один из тех единиц кто якобы может ...
 показать весь комментарий
 
 
Любая децентрализация это хорошо. Потому что в высокоцентрализованных системах сволочи и мерзавцы всегда вылазят на голову и мутят свои грязные делишки. Роттердамы+, НКРЭКУ++ и тому подобное.
Многоквартирный дом это ловушка, потому он критически зависим от централизованной инфраструктуры извне. Тот, у кого в руках газ, свет, вода, отопление может диктовать любые условия и назначать любые цены. Это просто идельные условия для грабежа. А где есть такие условия, там всегда найдется и тот, кто будет грабить.
 показать весь комментарий
 
 
"Пристрелить" из гуманных соображений !
Как может серийное промышленное производство быть дороже индивидуального?
 показать весь комментарий
 
 
"Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво. Обещаю также газоснабжение довести до нужной кондиции - вы мне только премию дайте!", - ваш Коболев
 показать весь комментарий
 
 
Всю жизнь нас учили что экономия достигается оптимизацией труда, за счет снижения себестоимости... а тут опа, оказывается учили не правильно, правильно поднять тариф, потому что постоянно повышается себестоимость, благодаря поднятию тарифа, и это топ менеджер. Боже, храни Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Наша современная жизнь с пиз....ити по новому в одной картинке
Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5182
 показать весь комментарий
 
 
мы повышали тарифы, что привело к тому, что люди стали массово ставить бойлеры, что привело к тому, что мы дожны поднять тарифы, в связ с чем еще больше людей будет ставить бойлеры, из-за чего нам снова надо будет повысить тарифы, что приведет к увеличению числа бойлеров, что, в свою очередь, повлечет за собой увеличение тарифов, которые вынудят людей ставить бойлеры.... Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 8709

Гениальный сука ДЕФективный менеджер с зарплатой в сотни тысяч...
Уебни блять. Зла на вас не хатает..
 показать весь комментарий
 
 
Тут барига Кобєльов згадав про ахметівський ДТЕК, а що ви на це скажете?

Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 8356
 показать весь комментарий
 
 
Докерувалысь что уже стало дешевле на зиму ехать в Турции перезимовать.
 показать весь комментарий
 
 
Кобелев хоть сам понял, что сказал? В первом же абзаце одни противоречия. А если он и понял, то в переводе на общедоступный язык это значит, что все должны платить за воздух.
На кой хрен нужна та компания, которая повышает тарифы, но не обеспечивает поставку услуг.
 показать весь комментарий
 
 
на цьому всі мільярди в Уркаїні зроблені
 показать весь комментарий
 
Ну так это потому что у нас такая система организована в верхах. Она называется рукарукумоящая.
 показать весь комментарий
 
нафтогаз больше ничего не умеет, кроме как повышать тарифы. это полнейшая некомпетентность. руководство нафтогаза, наверное, других слов то и не знает, кроме "повышение тарифов".
 показать весь комментарий
 
 
" Как только кто-то первый бойлер ставит, надо повышать тариф, чтобы держать компанию в прибыльности. Высокий тариф еще больше стимулирует людей ставить бойлеры, в итоге централизованные поставки умирают.
Источник:https://censor.net.ua/n3093518"

Как только первый заробитчанин и/или "чёрноналовец" перестаёт платить налоги в бюджет...
 показать весь комментарий
 
а централизованное газоснабжение процветает Централізоване опалення і водопостачання в Україні радше мертве, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7786
 показать весь комментарий
 
 
Как и электроснабжение, водоснабжение, канализация....
 показать весь комментарий
 
 
Он по сути утверждает что население само виновато в повышении тарифов.
 показать весь комментарий
 
 
Знайомтесь ця рижа істота - виписує собі млн. зарплати.
 показать весь комментарий
 
КОБОЛЬ ДЕЛАЕТ ЧТО ХОЧЕТ И НЕКОМУ ДО ЕТОВО СКОЛЬКО ДЕНЕГ ТЯНЕТ КОГДА НАСЕЛЕНИЕ В НИЩЕТЕ
 показать весь комментарий
 
В нашем городе давно отказались от централизованного отопления . Все сделали себе индивидуалку и очень довольны . Кто газовый себе котёл поставил а кто и электр . За-то в квартирах стало теплее и в оплате коммуналки экономия . Установка потянула сбережения с кармана но теперь не нервничаем из-за теплосети .
 показать весь комментарий
 
Тобто спочатку треба було вимикати гарячу воду на місяці, щоб люди купили собі бойлери, так тепер люди винуваті бо в них є бойлери. У мене у самом є бойлер, але я користуюся центральним гарячим водовідведенням коли воно працює. Біда в тому, що воно працює 6 міс на рік, а в тазіках, як це було в 90-і митися не хочеться. Ну і друге, гаряча вода не централізована, не може бути дорожчою ніж вода в бойлері... Все ж пораховано. Просто якщо менше красти і платити бонусів за "виграні" суди за які ще не прийшли гроші, то знайшлися б гроші і на центральне гаряче водопостачання.
 показать весь комментарий
 
Спасайте ситуацию, голуби! Давайте скачки напряжения в сети, шоб те клятые бойлеры погорели нахрен! А то путеннападёт!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦентрализованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, - Коболев
 
 
 
 
 
 вверх