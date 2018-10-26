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 Общество
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 Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки

2 млн рублей (866 000 гривен) проходят по делу как вещественное доказательство.

Марионетка Кремля, так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов просит ФСБ России вернуть ему 2 миллиона гривен, которые он будто бы давал в качестве взятом, чтобы изобличить своих нечистых на руку подчиненных. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Аксенова, выделенные им два миллиона рублей (866 000 гривен, – ред.) проходят как вещественные доказательства в различных уголовных делах. Детали он не уточнил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Верховный суд приостановил производство по иску Аксенова о санкциях

Пособник оккупантов сообщил, что обращался к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой как можно быстрее вернуть ему эти деньги. "Я ограничен в ресурсах", – цитируют Аксенова СМИ.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал оккупационного "вице-премьера" Крыма Виталия Нахлупина, а также бывших "заместителя министра транспорта" Валентина Дукорского и "первого заместителя главы комитета по конкурентной политике" оккупированного полуострова Ярослава Сливку. Все они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Источник: https://censor.net.ua/n3093517
 
   
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На цих двох хфотографіях маєток Юри-єнакієвського #Іванющенко у столичній Кончі-Заспі. Своєрідний Версаль на 35 гектарах. Сам Юра живе у Монако, а цей будинок охороняє і УДО і приватна ахметівська контора з лугандійською назвою ТОВ Восток. Усі озброєні автоматами. #АТОж
Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки - Цензор.НЕТ 8623
Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки - Цензор.НЕТ 314
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Кажуть,склад в Ічні теж добре охороняли. Чи юрко-важливіше національне надбання,ніж боєприпаси на час війни?
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Кацапы сами сделали то, что уже давно должна была сделать Украина...(
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Завидуеш? Чемодан воказал Кацапия!
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Не тупи! По ихнему фублей а по нашему - гривен!
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оккупированного Крыма Сергей Аксенов просит ФСБ России вернуть ему 2 миллиона гривен, которые он будто бы давал в качестве взятом, чтобы изобличить своих нечистых на Источник: https://censor.net.ua/n3093517
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На цих двох хфотографіях маєток Юри-єнакієвського #Іванющенко у столичній Кончі-Заспі. Своєрідний Версаль на 35 гектарах. Сам Юра живе у Монако, а цей будинок охороняє і УДО і приватна ахметівська контора з лугандійською назвою ТОВ Восток. Усі озброєні автоматами. #АТОж
Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки - Цензор.НЕТ 8623
Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки - Цензор.НЕТ 314
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть,склад в Ічні теж добре охороняли. Чи юрко-важливіше національне надбання,ніж боєприпаси на час війни?
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Понятно, что для него важнее его хатынка...
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Денег нет. Но вы держитесь. И хорошего вам настроения ))
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Що впало - то пропало, вбогий Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки - Цензор.НЕТ 8687

А в попа решти нема Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки - Цензор.НЕТ 8687
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Он чё, дурак? Эти деньги попали в общий сундук ФСБ. И они не отличаются от личных денег ФСБ. А вдруг, те деньги, которые хочет забрать Аксёнов, окажутся деньгами ФСБ? А как известно, ФСБ свои деньги ни кому отдавать не обязан.
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Просю выдать во временное пользование 2 млн рублей (866 000 гривен), которые проходят по делу как вещественное доказательство...

Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки - Цензор.НЕТ 6582
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМарионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки
 
 
 
 
 
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