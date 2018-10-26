 Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки

Марионетка Кремля, так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов просит ФСБ России вернуть ему 2 миллиона гривен, которые он будто бы давал в качестве взятом, чтобы изобличить своих нечистых на руку подчиненных. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Аксенова, выделенные им два миллиона рублей (866 000 гривен, – ред.) проходят как вещественные доказательства в различных уголовных делах. Детали он не уточнил.

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Пособник оккупантов сообщил, что обращался к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой как можно быстрее вернуть ему эти деньги. "Я ограничен в ресурсах", – цитируют Аксенова СМИ.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал оккупационного "вице-премьера" Крыма Виталия Нахлупина, а также бывших "заместителя министра транспорта" Валентина Дукорского и "первого заместителя главы комитета по конкурентной политике" оккупированного полуострова Ярослава Сливку. Все они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.