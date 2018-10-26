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 Дата проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине зависит от Вселенского патриарха, - Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) не может назвать дату проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине, поскольку это зависит от Вселенского патриарха.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил  на брифинге в Киеве в пятницу.

"Дату созыва собора назвать не могу, потому что это зависит от Вселенского патриарха", - сказал Филарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3093515
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто, Філя хоче сказати що всі між собою про все погодилися і справа лише за Варфоломеєм?
Щось зовсім слабо віриться це, бо мовчать решта фігурантів.
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почему это все заявляет Филарет? Он уже назначил себя патриархо-митрополитом Всея Украины-Руси?
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Начинается...
Вселенский патриарх принял решение дать томос Объединенной УПЦ. Оказывается, он еще и объединить должен. Написать устав, назначить дату собора, арендовать помещение, разослать открытки и, главное, уговорить двух упрямцев принять в соборе участие...))
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Тобто, Філя хоче сказати що всі між собою про все погодилися і справа лише за Варфоломеєм?
Щось зовсім слабо віриться це, бо мовчать решта фігурантів.
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он вже САМ З СОБОЮ погодився. Йому усі інші до одного місця.

Филя блин...
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Ему кажется, что он единственная кандидатура на патриарха, а то что его кандидатура многих не устраивает принципиально он его не интересует. Он уже видит себя частью новейшей истории церкви Украины-Руси как первого патриарха после раскола и масковкага нашествия и не готов поступиться амбициями. Ему пох, что из за его амбиций томос вообще могут не дать!
Лично мне думается, что Филарету должны помочь (можно деньгами, можно даже физически, не важно) поступиться амбициями и убрать свою кандидатуру. Тут дело государственной безопасности и дать его испортить одному козлу - непозволительно, поэтому тут все методы хороши..
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почему это все заявляет Филарет? Он уже назначил себя патриархо-митрополитом Всея Украины-Руси?
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"Численность конфессий"?????!!!!!!

Тобто в Україні 12342 конфесій УПЦ і 4538 конфесій УПЦ КП?????!!!!!!
Прямо-таки вселенські масштаби по кількості конфесій! В жодній країні немає такої кількості конфесій!

Картинку робили ідіоти для ідіотів. І поширюють ідіоти.
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В столбиках указано количество приходов.
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Я здогадуюся. Але назва цієї запоребриковської мазні говорить про інше, що зайвий раз доводить їхню (запоребрикову) зайвохромосомність (сорі за тавтологію). Все роблять лаптями.
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Филарет!! Ты личность уважаемая!! Но если проепеш Томос из-за того что не захотел и не смог договориться и пойти на малейшие уступки - Украина тебе это не простит!!!
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Знов те саме: "Де два українці, там три гетьмани". Чотириста років не могли створити власну державу, одне одному не довіряли, все дивились, "під чию високу руку" стати. Поки не влізли у московське ярмо - ще й досі ніяк не вирвемось. З церквою те саме. Святі отці ніяк між собою не домовляться. А це вже третя спроба. Варфоломій ясно сказав: томос буде дано предстоятелю нової, об'єднаної церкви. Макарій досі не знає, ні як буде називатись українська православна церква, ні який буде її статут, ні як називати її предстоятеля. Тридцяти років не вистачило, щоб це з'ясувати. Правду кажуть: "Хто хоче щось зробити - шукає спосіб, хто не хоче - шукає причину".
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Медведєв-Путіну:
- Давай міністром фінансів призначимо патріарха Кукарилку.
- А чого він буде там робити?
- Молитися щоб ціна на нафту не впала.
-Тоді ліпше міністром зовнішньої політики і членом РНБО- щоб зняли санкції, щоб заблокували Томос Україні і щоб ціна на нафту не впала… Або віце-прем'єром з цих питань..
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Начинается...
Вселенский патриарх принял решение дать томос Объединенной УПЦ. Оказывается, он еще и объединить должен. Написать устав, назначить дату собора, арендовать помещение, разослать открытки и, главное, уговорить двух упрямцев принять в соборе участие...))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДата проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине зависит от Вселенского патриарха, - Филарет
 
 
 
 
 
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