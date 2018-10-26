 Дата проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине зависит от Вселенского патриарха, - Филарет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Киеве в пятницу.
"Дату созыва собора назвать не могу, потому что это зависит от Вселенского патриарха", - сказал Филарет.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Щось
зовсімслабо віриться це, бо мовчать решта фігурантів.
Филя блин...
Лично мне думается, что Филарету должны помочь (можно деньгами, можно даже физически, не важно) поступиться амбициями и убрать свою кандидатуру. Тут дело государственной безопасности и дать его испортить одному козлу - непозволительно, поэтому тут все методы хороши..
Тобто в Україні 12342 конфесій УПЦ і 4538 конфесій УПЦ КП?????!!!!!!
Прямо-таки вселенські масштаби по кількості конфесій! В жодній країні немає такої кількості конфесій!
Картинку робили ідіоти для ідіотів. І поширюють ідіоти.
- Давай міністром фінансів призначимо патріарха Кукарилку.
- А чого він буде там робити?
- Молитися щоб ціна на нафту не впала.
-Тоді ліпше міністром зовнішньої політики і членом РНБО- щоб зняли санкції, щоб заблокували Томос Україні і щоб ціна на нафту не впала… Або віце-прем'єром з цих питань..
Вселенский патриарх принял решение дать томос Объединенной УПЦ. Оказывается, он еще и объединить должен. Написать устав, назначить дату собора, арендовать помещение, разослать открытки и, главное, уговорить двух упрямцев принять в соборе участие...))