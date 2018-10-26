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 Политика Украины
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Все про:Ощадбанк (171) Холодницкий (562)

 Суд арестовал с возможностью внесения залога 10 подозреваемых в деле о хищении $20 млн у "Ощадбанка", - Холодницкий

По делу о хищении $20 млн у "Ощадбанка" суд арестовал 10 подозреваемых, как альтернатива ареста им назначены залоги.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера следственными судьями Соломенского районного суда города Киева рассмотрены ходатайствы прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк". По результатам рассмотрения ходатайств всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, в том числе и председателю наблюдательного совета и бенефициару ОАО "Креатив Групп", который является родственником народного депутата Украины и, по версии следствия, является одним из организаторов данной схемы. Указанному подозреваемому суд определил залог в размере 5 млн грн в качестве альтернативы содержанию под стражей. Детективы НАБ Украины и прокуроры САП - процессуальные руководители ориентированы на быстрое, объективное и беспристрастное расследование", - сообщил Холодницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий

Суд арестовал с возможностью внесения залога 10 подозреваемых в деле о хищении $20 млн у Ощадбанка, - Холодницкий 01

Напомним, 24 октября в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. Сам нардеп Березкин заявил: "Это надуманная история".

Источник: https://censor.net.ua/n3093510
 
 
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Залог меньше 1 % от суммы украденного...
Потужно, гибридно, безальтернативно...)
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зам Ощадбака уже выскочила под ваш смешной залог.....
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І скільки років вона не їла не пила а збирала "бабло" щоб було чим заставу виплатити?
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Суд арестовал с возможностью внесения залога.... А на самом деле с возможностью откупа... Суд заарештував із можливістю внесення застави 10 підозрюваних у справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку", - Холодницький - Цензор.НЕТ 7300
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Оце пістець! Більш, ніж півмільярда вкрали, а за 10*5=50 мільйонів відкупляться! Класна, скажу вам схема. І чому після такого дальше не красти?
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Україна увійшла в топ-30 найкорумпованіших країн світу. Наші сусіди - Гамбія, Іран та Сьєрра-Леоне.
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Світлина хороша. Лік Прометея осяяний амфетаміновим сонцем.
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Вопрос с заранее известным ответом....Чем этот цирк закончится?
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нужно в корне менять законодательство
но,все эти депутатишки по типу берёзкина это делать не хотят
ведь,как потом безнаказанно воровать???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал с возможностью внесения залога 10 подозреваемых в деле о хищении $20 млн у "Ощадбанка", - Холодницкий
 
 
 
 
 
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