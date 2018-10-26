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Все про:Днепр_город (2528) Филатов (249) солнечная энергетика (10)

 В Днепре построят одну из крупнейших солнечных электростанций в Украине, - Филатов

В следующем году в Днепре планируют начать строительство солнечной электростанции. Масштабный проект стоимостью около 90 млн евро будет финансировать французско-украинская компания MAIN Group Ukraine.

По подсчетам специалистов, станция сможет обеспечить электроэнергией около 180 тыс. Домохозяйств. Это - несколько крупных микрорайонов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Альтернативная энергетика является мировым трендом. Для Днепра это - возможность улучшить состояние окружающей среды, ведь за счет солнечной электростанции уменьшатся выбросы других генерирующих компаний, снизится зависимость, в частности, от угольной промышленности. А еще это - дополнительные рабочие места и налоги, которые будут наполнять городской бюджет.
"Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность - 85 МВт. Под строительство станции мы передаем 175 га земли в аренду на двадцать пять лет. Этот участок расположен в черте города, однако ее никогда не использовали. Это - район жилмассива Игрень, где всегда были поля. Для города это  выгодный проект. Во-первых, компания будет платить земельный налог. Во-вторых, будет создано около 200 рабочих мест ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время рабочей встречи с представителями компании MAIN Group Ukraine 25 октября.

В Днепре построят одну из крупнейших солнечных электростанций в Украине, - Филатов 01

Ранее депутаты горсовета Днепра дали предварительное согласие на землеотвод и заключения соответствующих соглашений. Окончательно оформить все необходимые документы в мэрии планируют до конца этого года.
"Я благодарен Борису Филатову, ведь уже долгое время он поддерживает развитие альтернативной энергетики в Днепре. Для нашей компании это - крупнейший проект, и он будет реализован именно в Днепре. В современном мире успех любой страны - это инновации", - сказал генеральный директор компании MAIN Group Ukraine Михаил Кротов.
К строительству солнечной электростанции в Днепре компания планирует привлечь индийских партнеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3093509
 
   
 Топ комментарии
 
Вы думаете это хорошо? Это очередное выкачивание бабла нашими реХформаторами! Киловатт выработанной такой электростанцией оплачивается больше чем по 6 грн за 1ква. Угадайте кто за это платит?
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В конечном итоге это дешевле чем сжигать углеводороды
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а шо так тяжко))) оно якщо у темі, мабуть знаїте, як та Данія назбирала кіловати зеленої енергетики, Усі верисчали тоді...
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Дотируються по международным экологическим. "Киотский протокол" и тд.
За выбросы платят,дотируют экологию.
А вот куда эти деньги керувальники девают...
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Думаю, в следующую каденцию пойдет в президенты
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если в наших широтах хотят построить солнечную электростанцию - значит хотят наебать, то есть электричество будет все равно из ТЭЦ и АЭС, просто продавать его будут по "зеленой" цене. Та же "многоходовочка", как у ахметки в этом же году.
Если бы действительно хотели получить другой источник энергии, то поставили бы три десятка действительно больших ветряков. Ветер на высоте есть круглые сутки! Полгода сумерков на них не влияют! 4 Месяца в году с ветряков не надо посылать дядю Васю чистить снег!
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бедные скандинавы, прибалты и поляки. Как они додумались до такого, живя еще северней!?
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Гидроэлектростанции являются основным источником электроэнергии в Норвегии и производят 96 % электроэнергии в совокупном чистом исчислении.
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тебе доступно ответили про ветряки.

Вот еще доступней:
Альтернативная энергетика Дании.
Дания приближается к своей цели, намеченной на 2020 год: получать половину необходимой стране энергии, используя энергию ветра, пишет The Copengagen Post.
· 40% всей производимой энергии составляют источники, работающие на возобновляемых энергетических ресурсах, в первую очередь это биотопливо и ветер.



По Норвегии: В богатой природным газом Норвегии чрезвычайно развита сеть малой гидроэнергетики - небольшие гидроагрегаты на многочисленных реках и ручейках дают муниципалитетам дешёвую (особенно относительно местного уровня цен) и экологически чистую электроэнергию. Не ветряки, но и не солн.бат.

И ветряки: Также Норвегия имеет самый большой ветряной потенциал среди европейских стран. На сегодняшний день уже построено и введено в эксплуатацию более 210 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 500 МВт, производство электроэнергии которых составляет до 3 ТВт/ч в год. Норвегия на днях заявила о своих планах по строительству крупнейшего в Европе наземного ветропарка. Проект представляет собой гигантскую энергосеть в 1 ГВт, которая будет состоять из 6 отдельных взаимосвязанных ветроэлектростанций, расположенных на полуострове Фосен, острове Хитра и в Снилльфьорде, ветреной прибрежной зоне в центральной части Норвегии.



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гулить научился, теперь купи мозги, что бы это понять.
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если тебе сказали, что мозги можно купить. Или продали какую-то субстанцию, сказав что это мозги - тебя наебали. Тоже учись гуглить, узнаешь много нового, удержишься от очередных тупых заявлений.
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ты бы хоть для прикола своими словами расскзал то, что нагугл. Мозгов нехватет!? У Дніпрі побудують одну з найбільших сонячних електростанцій в Україні, - Філатов - Цензор.НЕТ 1174
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В целом электроэнергетика Швеции базируется на двух основных источниках: гидроэнергетике(около 40% от всей вырабатываемой в стране энергии) и ядерной энергетике. Оба источника вместе обеспечивают около 83,3% производства электроэнергии.
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ему это не аргументы, это тролль. Но комент полезный для других читателей, +.
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Ветряки сейчас самая дорогая электроенергия, сам ветряк - очень дорого, обслуживание - очень дорого. Как раз коефициэнты ветренности у нас еще ниже чем солнечности.
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Ето такая же соевая махинация как *теплые кредиты* на которых зарабатывают только банки и крупные застройщики. Вместо того чтобы убрать налоги с енергосберегающих технологий, банда в правительстве придумала схему как бюджетные деньги проворачивать через свои банки. Вдуматься только чтобы утеплиться нужно взять кредит в некоторых банках под 26% и тогда тебе якобы вернут 20%. + фирма которая имеет доступ к таким схемам повысила цены на материалы от 10 до 15%. То ли настолько люди у нас бараны не видят очевидного что их на*бывают и в итоге платят в 1.5 раза больше чем раньше.
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Якщо біль кожного крупного міста построють такі станції, худо від цього не буде, а ще кожній сім'ї яка бажає, а таких думаю багато, особливо похилим людям, закуплять та видадуть лєд лампи... ой та ще багато за що можно казати, але ж де узяти грошенят???
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Ну если для тебя то, что ты ахметке и прочей шобле будешь больше денег платить "не худо", то флаг в руки. А вот все остальные что то не в восторге.
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одна лед-лампочка 35-40 грн, каждый месяц из пенсии по одной можно купить) Причем давно, я уже пять лет назад на такие перешел (тогда они обошлись по100 грн по курсу 8), до сих пор работают. На старых лампах накаливания затраты не меньше, т.к. они перегорают через месяц-два.
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Истерикой газпромовских ботов полностью удовлетворен!
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Удовлетворяйся дальше.

Также Норвегия имеет самый большой ветряной потенциал среди европейских стран. На сегодняшний день уже построено и введено в эксплуатацию более 210 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 500 МВт, производство электроэнергии которых составляет до 3 ТВт/ч в год. Норвегия на днях заявила о своих планах по строительству крупнейшего в Европе наземного ветропарка. Проект представляет собой гигантскую энергосеть в 1 ГВт, которая будет состоять из 6 отдельных взаимосвязанных ветроэлектростанций, расположенных на полуострове Фосен, острове Хитра и в Снилльфьорде, ветреной прибрежной зоне в центральной части Норвегии.
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ты извращаешь смысл аргументов. Тебе не говорят оставить нефть и газ, тебе говорят вместо солн.бат строить ветряки, с примерами из холодной части Европы. А ты городишь хуйню про газпром. Тьху на тебя.
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Любимая работа порохоботов подносить говно под видом шоколада. Вот только в последнее время аргументы сводятся к -агент кремля, зрадойоб, докажи! Плять херовые с вас работники, тупые как пробка
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ахметовы и фирташ, продолжающие рулить Украиной, оседлали даже тему возобновляемых источников и будут продлжать драть за них с нас три шкуры и при этом продолжать распиливать бюджет Украины вот такими бутафориями.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Днепре построят одну из крупнейших солнечных электростанций в Украине, - Филатов
 
 
 
 
 
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