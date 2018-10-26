 В Днепре построят одну из крупнейших солнечных электростанций в Украине, - Филатов

По подсчетам специалистов, станция сможет обеспечить электроэнергией около 180 тыс. Домохозяйств. Это - несколько крупных микрорайонов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Альтернативная энергетика является мировым трендом. Для Днепра это - возможность улучшить состояние окружающей среды, ведь за счет солнечной электростанции уменьшатся выбросы других генерирующих компаний, снизится зависимость, в частности, от угольной промышленности. А еще это - дополнительные рабочие места и налоги, которые будут наполнять городской бюджет.
"Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность - 85 МВт. Под строительство станции мы передаем 175 га земли в аренду на двадцать пять лет. Этот участок расположен в черте города, однако ее никогда не использовали. Это - район жилмассива Игрень, где всегда были поля. Для города это выгодный проект. Во-первых, компания будет платить земельный налог. Во-вторых, будет создано около 200 рабочих мест ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время рабочей встречи с представителями компании MAIN Group Ukraine 25 октября.
Ранее депутаты горсовета Днепра дали предварительное согласие на землеотвод и заключения соответствующих соглашений. Окончательно оформить все необходимые документы в мэрии планируют до конца этого года.
"Я благодарен Борису Филатову, ведь уже долгое время он поддерживает развитие альтернативной энергетики в Днепре. Для нашей компании это - крупнейший проект, и он будет реализован именно в Днепре. В современном мире успех любой страны - это инновации", - сказал генеральный директор компании MAIN Group Ukraine Михаил Кротов.
К строительству солнечной электростанции в Днепре компания планирует привлечь индийских партнеров.
За выбросы платят,дотируют экологию.
А вот куда эти деньги керувальники девают...
Если бы действительно хотели получить другой источник энергии, то поставили бы три десятка действительно больших ветряков. Ветер на высоте есть круглые сутки! Полгода сумерков на них не влияют! 4 Месяца в году с ветряков не надо посылать дядю Васю чистить снег!
Вот еще доступней:
Альтернативная энергетика Дании.
Дания приближается к своей цели, намеченной на 2020 год: получать половину необходимой стране энергии, используя энергию ветра, пишет The Copengagen Post.
· 40% всей производимой энергии составляют источники, работающие на возобновляемых энергетических ресурсах, в первую очередь это биотопливо и ветер.
По Норвегии: В богатой природным газом Норвегии чрезвычайно развита сеть малой гидроэнергетики - небольшие гидроагрегаты на многочисленных реках и ручейках дают муниципалитетам дешёвую (особенно относительно местного уровня цен) и экологически чистую электроэнергию. Не ветряки, но и не солн.бат.
И ветряки: Также Норвегия имеет самый большой ветряной потенциал среди европейских стран. На сегодняшний день уже построено и введено в эксплуатацию более 210 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 500 МВт, производство электроэнергии которых составляет до 3 ТВт/ч в год. Норвегия на днях заявила о своих планах по строительству крупнейшего в Европе наземного ветропарка. Проект представляет собой гигантскую энергосеть в 1 ГВт, которая будет состоять из 6 отдельных взаимосвязанных ветроэлектростанций, расположенных на полуострове Фосен, острове Хитра и в Снилльфьорде, ветреной прибрежной зоне в центральной части Норвегии.
Также Норвегия имеет самый большой ветряной потенциал среди европейских стран. На сегодняшний день уже построено и введено в эксплуатацию более 210 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 500 МВт, производство электроэнергии которых составляет до 3 ТВт/ч в год. Норвегия на днях заявила о своих планах по строительству крупнейшего в Европе наземного ветропарка. Проект представляет собой гигантскую энергосеть в 1 ГВт, которая будет состоять из 6 отдельных взаимосвязанных ветроэлектростанций, расположенных на полуострове Фосен, острове Хитра и в Снилльфьорде, ветреной прибрежной зоне в центральной части Норвегии.