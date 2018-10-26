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 Американские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра

После 2014 года украинский флот лишился огромного количества боевых единиц. И восполнение этих потерь любыми путями крайне важно.

Об этом заявил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оборонно-промышленный курьер".

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Говоря о том, есть ли серьёзная реальная польза для ВМС Украины от передачи катеров "Айленд", Шандра отметил, что "определённая польза, несомненно, есть".

"Нужно понимать, что после 2014 года флот лишился огромного количества боевых единиц. И восполнение этих потерь любыми путями крайне важно. Конечно, это не боевые корабли в полной мере, но они вполне пригодны для выполнения, скажем, пограничных, патрульных, поисково-спасательных функций. В своём сегменте они необходимы, и обладают отличными качествами. Да, они обладают несколько избыточными размерами в контексте этих функций, и во многом их дублируют имеющиеся у ГПСУ корабли, но, с другой стороны, в погранслужбе тоже не всё благополучно с парком техники – он устарел, и зависит от материальной базы, которая сегодня стала недоступна Украине. Фактически, сейчас у пограничников очень эффективно работают современные небольшие алюминиевые катера, например UMS-1000. Суда больших размеров либо не в строю, либо относятся к тем типам, которые не выгодно использовать с точки зрения расхода топлива и ремонта. Так что новые единицы такого класса, с более выгодными экономическими параметрами, будут всё же не лишними", - пояснил Шандра.

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"У этой американской техники есть ещё один серьёзный плюс – запчасти. Как я уже говорил, доступа к материальной базе, подходящей для техники советского производства, и производящейся сегодня в РФ, мы больше не имеем. В то время как американский рынок для нас открыт. Что касается возраста этих кораблей – американские катера даже 40-летней давности благодаря качественным судовым энергетическим установкам, дизель-генераторам, имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства. Например, дизели М-500, М-503, устанавливавшиеся на корветах советской постройки, имеют ресурс 3000 часов, после чего требуется капитальный ремонт. У двигателей Caterpillar, других дизелей американского и европейского производства минимальный ресурс 100000 часов. Ремонт судовых двигателей осложняется тем, что их необходимо извлекать из машинного отделения, что требует особых ремонтных площадок, оборудования и т.д. В результате современное судно с такой слабой энергетической установкой будет 70% срока своей эксплуатации проводить на ремонте. В то время как наши бронекатера, оснащённые двигателями Caterpillar, только за 2017 год прошли более 3000 морских миль каждый, и ни одного ремонта двигателя – помимо плановой замены расходных материалов, фильтров и т.д. – не понадобилось", - отметил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Отвечая на вопрос, возможно ли наладить производство двигателей подобного класса в Украине, Шандра заявил, что это "нереально и нецелесообразно".

"Рынок полностью занят несколькими компаниями, конкурировать с которыми Украина просто не сможет. Теоретически выйти на этот рынок можно, но для этого нужно, во-первых, разработать нечто качественно, принципиально новое, а во-вторых иметь солидный объём внутреннего заказа на эти изделия. Всё это в наших условиях совершенно утопично", - резюмировал Шандра.

Напомним, 27 сентября, Меморандум о передаче Украине патрульных катеров подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкл Макаллистер.

По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре следующего года. Для этого их будут транспортировать сухими доками через Атлантический океан. Одновременно, украинские экипажи должны пройти подготовку и сертификацию управления катерами. Обучение будет проходить в США.

Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину. 

Катера будут базироваться в Одессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3093506
 
   
 Топ комментарии
 
да это понятно
фрегаты то как назовём. которые нам наши американские братья задарили?
"БЕЗВИЗ" и "ТОМОС"? Американские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 6798
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Предлагаю "Святой Петр" и "Святой Алексеевич".
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Поставлена задача всячески расхваливать и героизировать получение американских катеров. Типа американцы от сердца оторвали и передали их Украине благодаря тяжелейшим переговорам Пети. А свои строить Украина ну никак не может и не будет. Та же хрень с вертолетами.
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Это лозунг строителей катеров на Ленинской Кузне?
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да это понятно
фрегаты то как назовём. которые нам наши американские братья задарили?
"БЕЗВИЗ" и "ТОМОС"? Американские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 6798
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Предлагаю "Святой Петр" и "Святой Алексеевич".
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Поставлена задача всячески расхваливать и героизировать получение американских катеров. Типа американцы от сердца оторвали и передали их Украине благодаря тяжелейшим переговорам Пети. А свои строить Украина ну никак не может и не будет. Та же хрень с вертолетами.
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Даа! Не доросли мы еще до фрегатов. Пока только катера и можно ГАЛЕРЫ для рабов строить.
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А что фрегаты? Тут и корветы - далекая перспектива, со слов этого самого Шандры. Такшо, галеры - самое оно. Тико рабов недостача образовывается: украинцы получили рекордное количество разрешений на проживание в ЕС. Бэзвыхидь...
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ще була одна новина добра для вас: расия спростить видачу громадянства для невдоволених громадян України є всі шагси переїхати на рф та жити там по своїм потребам.
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Так оно и так серет из кацапской загородки после смены на китайской лесопилке.
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Хорошие дизельки. У моего соседа по даче мерс "лохматых" годов, все уже сгнило, а мотор бодро тарахтит, говорит, и внукам достанется.
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Caterpillar (CAT) взагалі дуже добра американська техніка по якості, навіть будівельна техніка цієї фірми вже працює в Україні.
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Продать завод на Рыбальском Тигипко - жто значит пустить козла в огород ,
То есть кацапов в завод
То есть отдать завод ФСБ.
А СБУ как всегда орехи околачивает.
может националисты остановят жто предательство
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Цей тхір хоче отримати ще один "Орден почесного легіону " , перший дала Франція за знищення виробництва водостійких цементів . Що дало можливісь французам підняти цни в десять разів . Мерзенна комсомольська гнида .
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Он начинал вместе с Коломойским. И похоже Коломойский его обходит стороной. Наверно этот комсомолец фсбэшник . Бо Коломойский ШОТО знает
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"Продать завод на Рыбальском Тигипко - жто значит пустить козла в огород"

Ой, вэй, Софья!
Да вы не только хамсу ловите - вы ещё и в кораблестроении разбираетесь!!

А что же такой талант и в той Словении пропадает!?

Почему он не в Киеве? На народном вече?
Не даёт задания министрам и министерствам?!

Ничего не понимаю!?
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1. Вы ПУТАЕТЕ Словакию и Словению
2. Тигипко активно рвался к портам и заводам на юге- я одесситка и в курсе
3. Тигипко начинал с Коломрйским бизнес. А мои друзья в Днепре интересные вещи расказывали. Думаю, что сбу в курсе , а вам необязательно. Так вот сбу не мешало бы эту сделку остановить - иначе про устройство любого американского короля будет знать ФСБ.
4. Хамсу реально все годы поставляли в рашу - я на привозе покупаю хамсу , сарделю . Тюльку не люблю . На привозе вам расскажут куда хамса идет в основном.
5. На народном вече собираются гуманитарии , а я - инженер
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Это тот Шандра, шо владелец рубероидного завода, шо был министром и народным депутатом? Пересиживает в директорах от выборов до выборов?
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"украинский флот лишился огромного количества боевых единиц. И восполнение этих потерь ЛЮБЫМИ путями крайне важно... заявил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра"

Только мне здесь видится корпоративный интерес?

"Конечно, это не боевые корабли в полной мере..."


Ребята, вы запишите цитату - пригодится!
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"дизели М-500, М-503, устанавливавшиеся на корветах советской постройки, имеют ресурс 3000 часов, после чего требуется капитальный ремонт"

Мне казалось, что в 50-х годах прошлого века такие дизеля стояли на малых ракетных катерах и тральщиках?

Но пан Шандра что-то знает!!

Панове, умоляю, расскажите - на каких "корветах советской постройки" стояли эти движки?
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Знаток техники забывает уточнить, что низкооборотные тяжелые судовые дизели и в СССР имели сроки работы до капремонта многие десятки тысяч часов, а вот легкие авиационные дизеля, из которых родились движки для катеров, действительно имеют ресурс много меньше, но мощность на единицу веса на порядок выше. Если америкосы строили суда для длительного патрулирования в море, то там одни задачи, а у катеров, которые стоят у берега и должны борзо вылететь на расстояние до 200 км. - другие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра
 
 
 
 
 
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