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 Общество
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Все про:Зубко (376) Минрегионразвития (88) отопительный сезон (177)

 К отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов, - Зубко

В Украине с начала отопительного сезона к теплоносителю уже подключено 60% социальной инфраструктуры - школ, детских садов и больниц - и 45% жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала "Прямий".

"Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался и, в первую очередь, это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного более высок, чем в Киеве", - отметил Зубко.

По его словам, всего в Украине более 15 тысяч школ, 18 тысяч детских садов и около 2 тыс 712 больниц, которые требуют централизованного отопления. В жилом секторе - 82 тыс. домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве к централизованному отоплению подключены 72% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ, - КГГА

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, в этом году в случаях несвоевременного начала отопительного сезона на местах к органам местного самоуправления будут применяться жесткие санкции. "Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела. Мы будем обращаться к прокуратуре относительно случаев служебного несоответствия и бездеятельности на местах", - подчеркнул Г.Зубко.

Источник: https://censor.net.ua/n3093505
 
 
 Топ комментарии
 
до 15 апреля 2019 года должны успеть подключить все 100%
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а сколько из них сможет это оплатить
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до 15 апреля 2019 года должны успеть подключить все 100%
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Вот это да, ничего себе, премии хоть выписали себе за это?
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''Краденый'' крымский газ будет добывать связанная с Медведчуком фирма.
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От в чому мета таких тупих картинок? Вкласти в голови, шо послуги ЖКХ повинні бути безкоштовними чи шо?
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И снова про газ. 90% частных лицензий на добычу газу в Украине принадлежит 11 личностям. Подавляющее большинство из них бывшие и теперешние рыги. Но, среди рыговской братии, которая, я так понимаю, платит дань "теперешним", затесался министр Внутренних дел Аваков. Вы где-нибудь видели, чтобы министр, призванный следить за порядком и безопасностью в стране, одновременно грабил свой народ?
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я очень рада за тех, кому тепло уже пришло в квартиры, но нам пока такое счастье не прилетело, за то сумма в платежке, как всегда, будет рассчитана с 15 числа, и меня это просто бесит - какого х... я должна оплачивать полмесяца, которые мы мерзли...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов, - Зубко
 
 
 
 
 
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