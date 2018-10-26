 Строительство корветов - далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра

Об этом заявил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оборонно-промышленный курьер".
Сейчас программа строительства корветов сегодня фактически сорвана, будущее проекта 58250, и головного корабля серии "Владимир Великий" под вопросом. Говоря о том, можно ли наладить производство суден подобного класса на предприятии "Кузница на Рыбальском", где строительство корветов прежде осуществлялось Шандра отметил, что чисто теоретически можно.
"В своё время мы даже участвовали в тендере на строительство корвета проекта 58250, который можно было построить и в Киеве. Но будем реалистами – первый украинский корвет если когда-нибудь и построят, то не скоро. Этот проект не просто очень дорогостоящий, важно другое – он требует стабильного, бесперебойного многолетнего финансирования. Сами понимаете, насколько это реально в украинских условиях. Так что это в лучшем случае далёкая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет", - отметил Шандра.
"Второй фактор – корвет в своё время проектировался под вооружение европейского производства. А мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений. Насколько мне известно, по ряду образцов даже осуществлялась предоплата, но они так и не были поставлены, и есть большие сомнения, что эти поставки вообще осуществятся. Таким образом, если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий. Фактически, это будет во многом принципиально новый проект", - пояснил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
Отвечая на вопрос, сколько надо времени для строительства корвета при наличии финансирования, Шандра заявил, что "минимум три года, это оптимистический сценарий".
"И это при условии возобновления работ с нынешнего этапа. Если же корректировать проект исходя из сложившихся реалий, прежде всего, решить вопрос с вооружением, срок завершения работ увеличится", - резюмировал председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
ахренеть, смотрю у шакаладных ваще ничего святого не осталость
смысл поста был не в том кому принадлежит
петушня от слова петя?
шакаладный глаз с утра лобзаешь кацапа? ))
Что, всё уже украдено?
2 млрда на секундочку 8 корветов.
они наши, украинские))
Але совки вважають, що все має виготовлятися лише на неефективних держпідприємства з розкраданням а-ля Львівський танкоремонтний завод (чи як він там називається).
один корвет стоит около 8млрд. грн
Предоплат за системы вооружений не было, были только переговоры по приобретению торпедных аппаратов и палубных вертолётов французского производства. По ракетным установкам переговоры велись сразу с несколькими странами ЕС.
По крайней мере это было осенью 2013, и сомневаюсь что успели произвести предоплату. Хотя деньги на проект были выделены полностью. Системы автоматического управления и энергетическая диспетчеризация рассматривалась Siemens, правда почему то мимо официального представительства. Видимо хотели завозить через серых дилеров.
Общая сумма контракта была €1 млрд. Вполне подъемная сумма, особенно если кто то умерит аппетиты.
Сейчас ситуация чуть лучше, Украина получила доступ к технологиям, многие программы сразу идут с возможностью финансирования, наше ракетостроение шагнуло далеко вперёд, оборонные предприятия опять стабильно работают.
Нужно только желание и понимание, что это необходимо
https://www.youtube.com/watch?v=yFnjDdm2fXM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Fsb2INl4wqo
А якщо знайду? - .......
сколько надо времени для строительства корвета при наличии финансирования, Шандра заявил, что "минимум три года, Источник: https://censor.net.ua/n3093500
А якщо підвісити за текстули? ......
Ну так що робити будемо?
ПМ: Є таке поняття - виробничій процес. І він [процес] добре прораховується за часом з будь-яким рівнем деталізації.
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/v-2018-m-na-razvitie-infrastruktury-vms-ukrainy-predusmotreno-bolee-330-mln-grn
А значит осадка в районе 4 м.
Там весь борт 4,9 м
http://srdsc.com/ua/projects/corvete/ сайт разработчика им верю.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_58250
В украинской версии осадка указана 3.5, как на сайте разработчиков
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_58250
А теперь смотрим вчерашнюю новость про топ украинских олигархов за год. Все богатеют.
Что-то не сходится.
Продать с открытых торгов и на два корвета хватит.
Да, ломать, не строить. Много чего уничтожили, прихватизировали, разворовали, порезали на металлолом, а теперь не знают, как свести концы с концами, как построить даже такие, не самые большие корабли.
Ну ничего, "союзник" ЕС поможет уничтожить даже то, что осталось.