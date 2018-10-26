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 Строительство корветов - далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра

Если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий

Об этом заявил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оборонно-промышленный курьер".

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Сейчас программа строительства корветов сегодня фактически сорвана, будущее проекта 58250, и головного корабля серии "Владимир Великий" под вопросом. Говоря о том, можно ли наладить производство суден подобного класса на предприятии "Кузница на Рыбальском", где строительство корветов прежде осуществлялось Шандра отметил, что чисто теоретически можно.

"В своё время мы даже участвовали в тендере на строительство корвета проекта 58250, который можно было построить и в Киеве. Но будем реалистами – первый украинский корвет если когда-нибудь и построят, то не скоро. Этот проект не просто очень дорогостоящий, важно другое – он требует стабильного, бесперебойного многолетнего финансирования. Сами понимаете, насколько это реально в украинских условиях. Так что это в лучшем случае далёкая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет", - отметил Шандра.

"Второй фактор – корвет в своё время проектировался под вооружение европейского производства. А мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений. Насколько мне известно, по ряду образцов даже осуществлялась предоплата, но они так и не были поставлены, и есть большие сомнения, что эти поставки вообще осуществятся. Таким образом, если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий. Фактически, это будет во многом принципиально новый проект", - пояснил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

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Отвечая на вопрос, сколько надо времени для строительства корвета при наличии финансирования, Шандра заявил, что "минимум три года, это оптимистический сценарий".

"И это при условии возобновления работ с нынешнего этапа. Если же корректировать проект исходя из сложившихся реалий, прежде всего, решить вопрос с вооружением, срок завершения работ увеличится", - резюмировал председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Источник: https://censor.net.ua/n3093500
 
 
 Топ комментарии
 
Кароче денег мало кондитерской кузне. Дайте еще
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додик включи мозги
смысл поста был не в том кому принадлежит
петушня от слова петя?
шакаладный глаз с утра лобзаешь кацапа? ))
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Сократите количество адмиралов на половину и появятся деньги на корабли.
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Кароче денег мало кондитерской кузне. Дайте еще
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Порох её продал уже. Она Тигипковская, не ной юлебот.
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Продал? А кто "шаланды" строить будет. Видать барыга сейчас все продает, после выборов уже хрен продаст. Хоть дурак, но хитрый.
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Порохобот, ты палишь сразу 2 легенды - про слепой траст и про врага приспешников режима Януковича Строительство корветов далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 4567
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на мальдивы есть, на верты французкие есть а на корветы нет
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Да, продано пипипке. Теперь стройте, хоть застройте. Им мешало, что находится в его собственности. Так он эту кузню приобрел не во время президенства, а давно, и зберег. А те, что проданы кацапам в Николаеве распилены на металлолом. Строить больше негде. Вы хоть об этом знаете? А пипипка сатерил регионалов (партиря "Трудова Украины, Сильна Украина на одной платформе партии регионов) Вам будет строить корабли за 2 копейки. Пока была верфь у ненавистного Пети, то строился потихоньку корвет и катера на Азов, а теперь сразу нет денег. И это только купил, а что будет дальше. Зато не Петя строит.
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Сейчас программа строительства корветов сегодня фактически сорвана, будущее проекта 58250, и головного корабля серии "Владимир Великий" под вопросом. Говоря о том, можно ли наладить производство суден подобного класса на предприятии "Кузница на Рыбальском", где строительство корветов прежде осуществлялось Шандра отметил, что чисто теоретически можно.


ахренеть, смотрю у шакаладных ваще ничего святого не осталость
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Алё, петушня, он уже давно Тигипке принадлежит.
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додик включи мозги
смысл поста был не в том кому принадлежит
петушня от слова петя?
шакаладный глаз с утра лобзаешь кацапа? ))
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Теоретически можно. И заложить на стапелях можно, главное ленточку перерезать. Не достроим китайцам на металолом продадим.
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...ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет...

Что, всё уже украдено?
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Фирташу 2 млрд подарили... вот и нет денег на корветы, а тут еще еле спаслись от дефолта... фух, благодаря Гройсману и мвф чудом спаслись.
2 млрда на секундочку 8 корветов.
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ни от чего не спаслись - начались де-факто 90-е -- неплатежи
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Очень смущает: "...компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооруженийИсточник: https://censor.net.ua/n3093500". Или на планете Земля никто, кроме стран ЕС, летальное вооружение не производит?
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Мы строили строили и наконец поняли, фарватер Днепра углублять надо, а то не пройдет.
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Украдено все. На оборону денег нет. Лолите осталось 5 месяцев.
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Каким боком частное предприятие к оборонным заказам?
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предприятия верховного главнокомандующего частными не считаются
они наши, украинские))
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Ну если вы про США все знаете, то может скжете - "Где у них забирают заказы у государственных предприятий и отдают частным?"
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Да не знаю я про США всё. Может и есть там гос. компании, но F-35, к примеру, делает вполне себе частная Lockheed Martin.
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Не просто справляються, а всі замовлення МО США виконують лише підприємства з недержавною формою власності. (там мабуть і нема держпідприємств).

Але совки вважають, що все має виготовлятися лише на неефективних держпідприємства з розкраданням а-ля Львівський танкоремонтний завод (чи як він там називається).
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Военный бюджет все растет с каждым годом но денег по прежнему нет.
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в бюджете на 2018 год на закупки и модернизацию техники, вооружения и боеприпасы по всем видам войск было выделено 16млрд.грн
один корвет стоит около 8млрд. грн
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Кто ответит за уничтожение Николаевского судостроительного завода и других стратегических объектов... генитальный уединился приняв очередную дозу шнапса Строительство корветов далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 5460
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зачем задавать вопрос если ответ и так известен ? ни кто не ответит
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это не вопрос это штрихи художника Строительство корветов далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 8957
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Кто виноват уже не актуально. Нужно спрашивать - как восстановить/построить заново Николаевские верфи.
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с отечественным корветом все плохо . анонсированное год назад выделение средств так и не состоялось . а в свете возможности получения из Штатов подержанных фрегатов его достройка вообще отодвигается на неопределенное будущее . а жаль . значительные деньги уже потрачены . да и наш корвет ( по крайней мере на бумаге ) выглядит значительно сильнее и привлекательнее чем не новый " О.Х.Перри " Строительство корветов далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 9582
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Насколько я помню, корветы планировалось выпускать в Николаеве, а в Киеве были изготовлены части корпуса.
Предоплат за системы вооружений не было, были только переговоры по приобретению торпедных аппаратов и палубных вертолётов французского производства. По ракетным установкам переговоры велись сразу с несколькими странами ЕС.
По крайней мере это было осенью 2013, и сомневаюсь что успели произвести предоплату. Хотя деньги на проект были выделены полностью. Системы автоматического управления и энергетическая диспетчеризация рассматривалась Siemens, правда почему то мимо официального представительства. Видимо хотели завозить через серых дилеров.
Общая сумма контракта была €1 млрд. Вполне подъемная сумма, особенно если кто то умерит аппетиты.
Сейчас ситуация чуть лучше, Украина получила доступ к технологиям, многие программы сразу идут с возможностью финансирования, наше ракетостроение шагнуло далеко вперёд, оборонные предприятия опять стабильно работают.
Нужно только желание и понимание, что это необходимо
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Основная проблема, что строительство было отдано заводу Новинского. Сваренные секции уже пять лет ржавеют в цехах ЧСЗ.
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Причем здесь флагман? Они собирались делать серию - конечно ЧСЗ для этого подходил идеально. На поточной линии корпуса могли делать по две штуки в год.
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Первый корабль планировался как главный корабль серии "Владимир Великий"
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ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет", - отметил Шандра. Источник: https://censor.net.ua/n3093500
А якщо знайду? - .......

сколько надо времени для строительства корвета при наличии финансирования, Шандра заявил, что "минимум три года, Источник: https://censor.net.ua/n3093500
А якщо підвісити за текстули? ......

Ну так що робити будемо?
ПМ: Є таке поняття - виробничій процес. І він [процес] добре прораховується за часом з будь-яким рівнем деталізації.
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Сократите количество адмиралов на половину и появятся деньги на корабли.
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думаю 1 достаточно - и пенсии им урезать - нечем им командовать и платить не за что
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один корвет стоит 33тыс адмиральских лет службы
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точная цифра не указана, лично мое предположение миллионов 20
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/v-2018-m-na-razvitie-infrastruktury-vms-ukrainy-predusmotreno-bolee-330-mln-grn
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Ну хто ж вам даст, продавать западные технологии в Рабсилу...вы медведчуку яйца поджарить не желаете, а тут клрвет, по европейской тхнологиии...
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У современного корвета глубина осадки составляет 8-10 метров, в зависимости от его тоннажа! В этом случае, если его изготавливать на "Кузне", то русло Днепра необходимо будет углублять аж до Херсона...А это будет стоить, как несколько корветов...
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Давайте без фанатизма "корвет" это судно водоизмещением 2 000 - 4 000 т
А значит осадка в районе 4 м.
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Нашел, откуда вы взяли цифры - это бред.
http://srdsc.com/ua/projects/corvete/ сайт разработчика им верю.
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Да, был не прав. Цифра из русской версии вики.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_58250

В украинской версии осадка указана 3.5, как на сайте разработчиков

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_58250
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" У современного корвета глубина осадки составляет 8-10 метров" ??? да ладно Строительство корветов - далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 5148 это корвет а не крейсер . осадка 5.6 метра
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возможно по днищу да . но на носу бульб в котором антенна ГАС . вот с ним и получается 5.6 м.
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Розігни, бо загнув аж занадто, експерд.
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если перестать воровать и тряхнуть трусняков - даде на авианосец хватит Строительство корветов далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра - Цензор.НЕТ 477
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Ага, ресурсов нет, страна бедная, газ поднять и взять кредит, иначе дефолт.
А теперь смотрим вчерашнюю новость про топ украинских олигархов за год. Все богатеют.
Что-то не сходится.
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Вон Ахметов за год увеличил свое состояние на 76%.А вот "эффективные менеджеры" ни как не могут економику Украины настроить.
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А що,обов'язково на шоколадній кузні їх будувати? В Миколаєві,Херсоні ще ж є заводи
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Хоть одна приятная новость. У каСабов Апять рухнул мост
Будівництво корветів - далека перспектива, ресурсів на цю програму в України де-факто немає, - глава правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Шандра - Цензор.НЕТ 3517
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Есть яхта пятипалубная - Royal Romance.
Продать с открытых торгов и на два корвета хватит.
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Может начинать не с корветов, а МРК на манер кацапских "Буян-М"? Это всяко легче и дешевле.
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Читаешь, и впечатление, что корвет хотят строить из денег. Где специалистов брать? Научный потенциал утерян.
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зато деньги есть на финансирование всех этих .... парламентских партий.
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"Второй фактор - корвет в своё время проектировался под вооружение европейского производства. А мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений.

Да, ломать, не строить. Много чего уничтожили, прихватизировали, разворовали, порезали на металлолом, а теперь не знают, как свести концы с концами, как построить даже такие, не самые большие корабли.
Ну ничего, "союзник" ЕС поможет уничтожить даже то, что осталось.
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А нахрен вообще вам эти корветы. Из Лани можно сделать такой же аналог, там и Нептун и туда же Ольху задвинуть. И покроет с лихвой любой ваш корвет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтроительство корветов - далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра
 
 
 
 
 
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