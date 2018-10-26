 Квалифоценивание: ВККСУ признала 14 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, 25 октября 2018 г. на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 21 судьи местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

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По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:



