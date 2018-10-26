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 Квалифоценивание: ВККСУ признала 14 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

14 судей признаны соответствующими занимаемой должности, а один - не соответствующим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, 25 октября 2018 г. на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 21 судьи местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

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По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Квалифоценивание: ВККСУ признала 14 судей соответствующими занимаемой должности 01
Квалифоценивание: ВККСУ признала 14 судей соответствующими занимаемой должности 02

Источник: https://censor.net.ua/n3093492
 
 
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Лояльны либо на крючке у Банковой ручные мартышки на боооольшой зарплате.
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До чого тут це?
Вся ця суддівсько-прокурорська братія вже давно стала злочинною корпорацією зі статусом "держава_в_державі". Я не бачу жодних способів щоб там можна було змінити щось на краще, окрім усунення (аж до фізичного в разі спротиву) цих виродків усіх без винятку та запрошення після цього фахівців з англосаксонських країн разом з їхнім законодавством. Приклад: Хорватія (чи Словенія), точно не пам'ятаю.
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Все честнейшие люди и есть куда еще клеймо ставить. А вот один оказался не совсем честный.
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Сворачивайте уже это шапито под названием вкксу. Все давно понятно с этой "потёмкинской деревней" с ароматом шоколада.
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Подозреваю что тот один не смог бабла собрать за откуп,может он более менее честный))
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