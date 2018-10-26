 Квалифоценивание: ВККСУ признала 14 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
Так, 25 октября 2018 г. на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 21 судьи местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Вся ця суддівсько-прокурорська братія вже давно стала злочинною корпорацією зі статусом "держава_в_державі". Я не бачу жодних способів щоб там можна було змінити щось на краще, окрім усунення (аж до фізичного в разі спротиву) цих виродків усіх без винятку та запрошення після цього фахівців з англосаксонських країн разом з їхнім законодавством. Приклад: Хорватія (чи Словенія), точно не пам'ятаю.