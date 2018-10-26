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 Осужденного оккупантами "крымского диверсанта" Штыбликова этапировали в Симферополь, - "Крым.Реалии"

Осужденного оккупационным судом в Севастополе фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова этапировали из колонии №6 российского города Омска в Симферополь.

Об этом 25 октября в эфире Радио Крым.Реалии сказал эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХ", в прошлом руководитель информационных программ Центра НОМОС в Севастополе Павел Лакийчук, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным Штыбликова этапировали из Омска в Симферополь. Родственникам пока конкретно не говорят", – сказал Лакийчук.

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На момент публикации на сайте ФСИН по Омской области нет информации об этапировании Штыбликова.

Ранее журналист Наумлюк сообщил, что осужденного оккупантами "крымского диверсанта" Штыбликова этапировали в неизвестном направлении.

Напомним, 18 мая 2017 года фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

Перед этим, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю "Ленинский районный суд" оккупированного Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе "диверсантов" на два месяца. 30 декабря 2016 года "севастопольский суд" продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.

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В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать "потенциальными жертвами российских спецслужб".

Правозащитники, родные и коллеги заключенных продолжают борьбу за их освобождение.

Источник: https://censor.net.ua/n3093489
 
 
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повезло
на курорт везут
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с курорта на курорт?
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Он сам себе режиссер. Отдохнул на море, теперь отдохнет на лесоповале.
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Дак в Симферополь везут,причём тут лесоповал?
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Зрозуміло, що Штибліков не не диверсант і його зізнання є спробою зменшити термін покарання. Але для чого він поїхав до Криму не є зрозумілим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсужденного оккупантами "крымского диверсанта" Штыбликова этапировали в Симферополь, - "Крым.Реалии"
 
 
 
 
 
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