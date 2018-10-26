 Облгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил Андрей Коболев, глава "Нафтогаза".

"Облгазы, на секундочку, суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов. Эта цифра очень хорошо корреспондируется с той цифрой, которую сейчас пытается получить переговорная команда от МВФ. Если бы господин Фирташ рассчитался с "Нафтогазом, то часть из этих 2 млрд мы заплатили бы в бюджет. Может быть и МВФ не нужен был бы?" - сказал Коболев (инервью записывалось до заявления МВФ о подготовке новой кредитной программы с Украиной на 3,9 млрд дол., - Ред).

Дмитрий Фирташ контролирует около 75% облгазов, добавил Коболев.

"Объем зафиксированный, долг доказанный. Конечно, долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся сними, но перспективы в судах нет, таккак они ничем значимым не владеют.

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"Рогаи копыта", проще говоря", - пояснил глава "Нафтогаза".

Коболев призвал правительство срочно принимать меры, иначе "вся эта пирамида может рухнуть". Он также рассказал, что пытался договориться с топ-менеджером Фирташа, но безрезультатно.

"У этих людей деятельность ориентирована не на бизнес, а на схемы 90-х", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, Андрей Коболев получил премию 7,9 млн дол. за победу "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском суде.