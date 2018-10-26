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 Экономика
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Все про:Нафтогаз (2570) облгазы (40) Фирташ (979) Коболев (262)

 Облгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, - Коболев

Облгазы, большую часть которых контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ, задолжали государственному "Нафтогазу" около 2 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил Андрей Коболев, глава "Нафтогаза".

"Облгазы, на секундочку, суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов. Эта цифра очень хорошо корреспондируется с той цифрой, которую сейчас пытается получить переговорная команда от МВФ. Если бы господин Фирташ рассчитался с "Нафтогазом, то часть из этих 2 млрд мы заплатили бы в бюджет. Может быть и МВФ не нужен был бы?" - сказал Коболев (инервью записывалось до заявления МВФ о подготовке новой кредитной программы с Украиной на 3,9 млрд дол., - Ред).

Дмитрий Фирташ контролирует около 75% облгазов, добавил Коболев.

"Объем зафиксированный, долг доказанный. Конечно, долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся сними, но перспективы в судах нет, таккак они ничем значимым не владеют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

"Рогаи копыта", проще говоря", - пояснил глава "Нафтогаза".

Коболев призвал правительство срочно принимать меры, иначе "вся эта пирамида может рухнуть". Он также рассказал, что пытался договориться с топ-менеджером Фирташа, но безрезультатно.

"У этих людей деятельность ориентирована не на бизнес, а на схемы 90-х", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, Андрей Коболев получил премию 7,9 млн дол. за победу "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3093487
 
 
 Топ комментарии
 
Значит так, нужно нанять норвжцев, пусть подадут на них в суд, суд долги признает-выпишите себе премии.
А вобще конечно ужас, топ-менеджер выписывает себе миллиардные премии при этом у самой фирмы недосбор бабла 2млрд$
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Это 8 млрд. кубов газа, половина сер, потребляемого населением за отопительный сезон и при этом Нафтогаз имеет прибыль и миллионные зарплаты, выходит 3.50 вполне рентабельная цена... либо кто-то врет.
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Ну, долги только лохи пересичные платят, а Фирташ ведь не лох...
Так что придется брать кредит...(
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3,14далеву явно не вистачило "премії" за шкуру невбитого "ведмедя" ...
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Значит так, нужно нанять норвжцев, пусть подадут на них в суд, суд долги признает-выпишите себе премии.
А вобще конечно ужас, топ-менеджер выписывает себе миллиардные премии при этом у самой фирмы недосбор бабла 2млрд$
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Да дело ведь не в цене. Вот представьте, есть у Вас магазин, Вы наняли директора магазина, он себе выписывает премии миллиард, Вы приезжаете спрашиваете: "Вась, ну ты премию вот себе выписал такую, наверное магазин процветает, а Вася Вам, конечно Петя реализация идет полным ходом, вот только пока приемущественно в долг"
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А они думают , что народ Украины - тот, что за пакетом гречки стоит к ним . А зря
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Треба усім, починаючи з учасників " віденського формату", зробити татуювання на все обличчя "13/666( цифра не перспективу з кодом до пекла) -3.14 дарас" .
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Це означає тільки одне - премії були б ще більші, якби не "недосбор бабла 2млрд$"(с) )
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херасибе рога и копыта
так можно любую ритейл сеть обозвать
офисы не актив, а вот потребители - это другое
малейший долг облгазу - отключение
забрать права через суд слабо???
на время урегулирования спора ввести управление
с приватом у вас так получилось
а тут шо???
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шоколадние засрали що через Приват люди знову зможуть фінансувати НОВИЙ МАЙДАН
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Это 8 млрд. кубов газа, половина сер, потребляемого населением за отопительный сезон и при этом Нафтогаз имеет прибыль и миллионные зарплаты, выходит 3.50 вполне рентабельная цена... либо кто-то врет.
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Кбелев думает что успеет сбежать....На него всех "собак" повесят...Варианты сигануть из окна, традиционно. Он слишком много знал.
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Он сиганет, только не с окна, а личным самолетом улетит в теплые края.
Это пора бы уже знать уважаемый товарищ.
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товарищи все в Мацкве...а ошибки прошлого учтены. И в Борисполе и в жулянах всё под контролем, каждый вылет, каждый чартер. Не безбагойся. Облгази сумарно заборгували "Нафтогазу" приблизно 2 млрд доларів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9723
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Да как он посмел чеснейших людей обо..ть, таких как например Ахметов.
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"на секундочку" - дворовой жаргон шариковых.
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Но было бы еще смешнее, если бы он сказал "как бы должны"
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Интересно , а фирташ наверно пишет воспоминания про Ющенко, Юлю , Могилевича,и прячет в надежном месте этот компромат
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А что о Юле? Как она ему писдюлей давала и рушила РосУкрэнерго, а Юшенко Фирташа защищал потому что в доле был на брате Петра записанной в схеме?
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Облгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, которые надо взыскать с потребителей бытового газа - Коболев
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А чего всполохнулся когда 2 млрд накопилось?
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Ой, а кто же этим должен заниматься - взыскивать зажатые частными облгазами средства?
А оно быдлоэлите (в т.ч. коболеву енд ко) нужно? Проще просто поднять цену на газ для населения.
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У них есть деньги только на премии , а на суд с Фирташем - нет
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наконец то на украине нашлась контора, которой все должны
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должок еще на премию тянет
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Может зиц - прелседатель фирташ отдал эти миллярды шефу из руцькой ОПГ?
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нафтогаз настолько жадный, что считает, что ему обязаны отдавать свои деньги не только граждане, но и облгазы.
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А пусть НАСЫРОВ пока отдаст 2 милярда нафогазу ВРЕМЕННО
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Так отключат газ рабам, которые за газ платят исправно. А Фирташу никто не посмеет так как он Петин партньор.
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Вместо выплаты долгов облгазам дешевле завалить Коболева.
И украинцам станет легче.
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Якщо нема, то нема. Держави немає. Є лише країна. Поки що є. Кілька років такої влади, не буде й країни.
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Облгази це контори "Рога і копита"
Крім дироколів у них нема нічого.
Мережеві газопроводи Держава передала їм в користування
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Дык, так и формируется гос бюджет или вы не в курсе?
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"...Облгази сумарно заборгували "Нафтогазу" приблизно 2 млрд доларів, - Коболєв..."
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WTF? пане Коболєв, а чому Ви говорите про "долари"? У нас же ціни в гривнях, а тут держслужбовець "конвертує".
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Существующая система коммуналки предполагает что ОССБ отвечает за уплату услуг перед Облагазами, а те в свою очередь это передают Нафтагазу. Зачем такие посредники?
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Каждый на своём этапе откусывает.
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Облгазы совсем обнаглели. Чем теперь Кобелю премию платить?
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Вот стягнет с Фирташа, если позволят, и насчитает себе.
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А как вам такой расклад? Эти твари просто нам продают газ который получили бесплатно ещё и повысив на него цену. Феноменально просто!
Облгази сумарно заборгували "Нафтогазу" приблизно 2 млрд доларів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5108
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Децентрализация местные власти могут устанавливать свои тарифы и погашать задолженность
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Проблема в том, что потребители облгазам блатят более исправно, нежели платят сами облгазы.
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Интересно, а что насчёт "экспроприированых" сперва у Фирташа 11 миллиардов кубов газа бабой Йулей, а потом фирташней у государства обратно. Интрэрэсно мнению Коболева по этому поводу было бы услышать.
Если в этом "деле" фирташня права, то тогда бабе Йуле за нанесение убытков государству, следовало бы добровольно в Качановской колонии пойти и досидеть... или в её варианте долежать.
А вообще, если бы пара "элитных" зеков Ю"гик и баба Йуля выполняли в колониях план по шитью рукавиц, у нас и кризиса не было бы!..
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Так ты хочешь сказать, что это опять Юлька-воровка виновата? Ох, уж эта Юлька- страшнее германской армии.
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Вже пишуть шо МВФ знов грошей не дає.. Це зрада чи потужна реформа?
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я не ширяюсь как игорьки, которые вижу знают что такое галюники
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Значит нужно еще повысить тарифы на газ. И повышать до тех пор пока МВФ не скажет хватит издиваться над народом дадим уже кредит.
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А говорили, что облгазы плохо работают патамуша, государственные. Нужно было их за бесценок приватизировать, чтобы узнать, что в приватной собственности они работают ещё хуже.
При том, если бы я должен был государству 2000 баксов то, с меня уже бы шкуру спустили. Но, это же Хвирташ!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОблгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, - Коболев
 
 
 
 
 
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