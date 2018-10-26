 Облгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил Андрей Коболев, глава "Нафтогаза".
"Облгазы, на секундочку, суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов. Эта цифра очень хорошо корреспондируется с той цифрой, которую сейчас пытается получить переговорная команда от МВФ. Если бы господин Фирташ рассчитался с "Нафтогазом, то часть из этих 2 млрд мы заплатили бы в бюджет. Может быть и МВФ не нужен был бы?" - сказал Коболев (инервью записывалось до заявления МВФ о подготовке новой кредитной программы с Украиной на 3,9 млрд дол., - Ред).
Дмитрий Фирташ контролирует около 75% облгазов, добавил Коболев.
"Объем зафиксированный, долг доказанный. Конечно, долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся сними, но перспективы в судах нет, таккак они ничем значимым не владеют.
"Рогаи копыта", проще говоря", - пояснил глава "Нафтогаза".
Коболев призвал правительство срочно принимать меры, иначе "вся эта пирамида может рухнуть". Он также рассказал, что пытался договориться с топ-менеджером Фирташа, но безрезультатно.
"У этих людей деятельность ориентирована не на бизнес, а на схемы 90-х", - сказал глава "Нафтогаза".
Напомним, Андрей Коболев получил премию 7,9 млн дол. за победу "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском суде.
Так что придется брать кредит...(
А вобще конечно ужас, топ-менеджер выписывает себе миллиардные премии при этом у самой фирмы недосбор бабла 2млрд$
так можно любую ритейл сеть обозвать
офисы не актив, а вот потребители - это другое
малейший долг облгазу - отключение
забрать права через суд слабо???
на время урегулирования спора ввести управление
с приватом у вас так получилось
а тут шо???
Это пора бы уже знать уважаемый товарищ.
А оно быдлоэлите (в т.ч. коболеву енд ко) нужно? Проще просто поднять цену на газ для населения.
И украинцам станет легче.
Крім дироколів у них нема нічого.
Мережеві газопроводи Держава передала їм в користування
===
WTF? пане Коболєв, а чому Ви говорите про "долари"? У нас же ціни в гривнях, а тут держслужбовець "конвертує".
Если в этом "деле" фирташня права, то тогда бабе Йуле за нанесение убытков государству, следовало бы добровольно в Качановской колонии пойти и досидеть... или в её варианте долежать.
А вообще, если бы пара "элитных" зеков Ю"гик и баба Йуля выполняли в колониях план по шитью рукавиц, у нас и кризиса не было бы!..
При том, если бы я должен был государству 2000 баксов то, с меня уже бы шкуру спустили. Но, это же Хвирташ!