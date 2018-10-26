 Суд над Януковичем: адвокат Горошинский рассказывает, как хорошо жилось при Януковиче ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

10:22"Показатели экономического роста при Виктора Януковиче являются ярким доказательством качества его работы. Это характеризирует его как эффективного лидера, который действовал во благо граждан", – говорит Горошинский.

10:21Характеризуя деятельность теперешней власти, Горошинский говорит о "так называемой "демократии" в стиле Адольфа Алоизовича" (Гитлера, – ред.).

10:20Сравнивает свободу слова при Януковиче и сейчас. "Были ли случаи, чтоб у каналов отбирали лицензии?! Все могли прийти куда угодно и критиковать власть! Сейчас, если человек не согласен с властью, он приравнивается к врагу, к негативному образу", – говорит Горошинский.

10:1621.11.2013 премьер Азаров заявил, что останавливает подписание Соглашения об ассоциации. После этого Янукович в Вене сообщил, что Украина не отказывается от Европы, что процесс подписания просто приостановили, чтобы провести дополнительные переговоры.

10:15Летом 2013 был опубликован текст Соглашения об ассоциации с ЕС. И после этого Азаров и другие обращались к людям, объясняли, что он означает для Украины с точки зрения экономики. И Янукович разъяснял негативные последствия, если Украина согласится на "условия, которые неожиданно в последний момент поставила Европа".

Горошинский говорит, что сейчас эти последствия мы и чувствуем на себе. Например, Украина теряет в торговле, в технических вопросах и стандартизации. Сельское хозяйство, машиностроение, горно-металлургическая отрасль и другие – пострадали, утверждает защитник Януковича. Говорит, что украинцы не могут конкурировать с европейцам, нужна долгая модернизация.

И сегодняшнее состояние экономики доказывает, что Янукович был прав, говорит Горошинский.

По словам Горошинского, очень пострадал банковский сектор. "Ни один банк сейчас не выдает кредиты под нормальные проценты. Есть тотальное недоверие к банковской системе!", – говорит адвокат. И предлагает сравнить банковский сектор тогда и сейчас.

10:11ЕС никогда не расценивал Украину как полноценного члена ЕС, говорит Горошинский. И это было не на пользу украинской экономике.

10:09Об Ассоциации договорились в Брюсселе в 2011 году. Потом подписание несколько раз откладывалось. "Брюссель каждый раз выдвигал новые и дополнительные условия, которые фактически срывали подписание соглашения. И никаких волнений по поводу этого в стране не происходило. И в 2013 произошло то же, что происходило и два года до этого!", – говорит Горошинский.

10:08Теперь Горошинский говорит о процессе евроинтеграции, проходившем в Украине при Януковиче. По его словам, этот процесс начался, когда Янукович был премьером, а Ющенко – президентом. Возглавив страну, его подзащитный евроинтеграционный процесс.

Далее адвокат перечисляет переговоры, проходившие в 2007–2012 годах.

10:05"То же самое и в образовании! Оно разрушено!", – восклицает Горошинский.

10:04Переходит к здравоохранению.

"Абсолютно уничтожена система скорой помощи. Наши граждане вспомнили те болезни, о которых мы давно забыли. Все из-за того, что нет прививок!', – Горошинский.

10:03Переходит к пенсионному обеспечению. Сейчас, говорит адвокат, люди на востоке лишены возможности получать пенсии, ведь часто не могут выехать в Украину с оккупированных территорий. И им сложно получать пенсию на подконтрольной территории. Рассказывает свою историю – как ему сложно было оформил пенсию для своих родных.

10:02Говорит, что при Януковиче не было вражды между религиями, конфессиями.

"До 2013 года для нас это было дико! А сейчас мы это на себе чувствуем! Давайте поставим себе вопрос: идет ли это на пользу нам всем? Неужели нет важных проблем? Неужели нужно продолжать и дальше раскалывать страну?, – Горошинский.

10:00"В стране существовало авиастроение, космическая отрасль развивалась. "Завод Антонова" имел возможность собирать самолеты. Сейчас же, вы будете удивлены, эта отрасль фактически уничтожена с точки зрения принесения доходов в государственный бюджет", – Горошинский.

09:58О финансах. "Стабильность национальной валюты говорит об экономике. С 2010 по 2013 курс гривны к доллару изменился всего лишь на 20 копеек! Это является показателем стабильности государства! Разве не так?! Давайте посмотрим на уровень гривны сейчас! Мы можем все понять, насколько наши граждане обеднели из-за действий нынешней власти", – говорит адвокат.

09:56"За время Януковича была начата 21 реформа в Украине!", - говорит адвокат. И приводит пример - лично он почувствовал это реформы, когда было принят новый УПК. Он значительно гуманнее, чем предыдущий, еще советский.

09:55Защитник экс-президента вспоминает 2009 год, мировой финансовый кризис. С 2010 года начался рост ВВП. Из 117 миллиардов в 2009 в 2013 был 183.3 миллиарда долларов, говорит адвокат.

"Цифры говорят сами за себя! И за Виктора Федоровича Януковича, как руководителя государства!", – восклицает Горошинский.

09:54"Уровень безопасности в стране упал! Каждый может ответить себе, чувствует ли он себя в безопасности?!", - Горошинский.

09:52Когда Янукович стал президентом, он боролся за реформы, успех страны и граждан, суверенитет страны, экономику, – заявляет адвокат.

"Сегодня, несмотря на то, что у нас есть безвизовый режим, отношение в Европе к украинцам стало намного хуже. Это может каждый ощутить на себе", – говорит Горошинский.

09:51У Януковича фактически не было конкурентов, потому что его поддерживал народ, избирателей, говорит адвокат.

09:50В 2006 году Януковичу в Брюсселе заявил, что Украина избрала путь евроинтеграции. И после этого вся его работа была направлена на то, чтобы наша страна стала членом ЕС, говорит адвокат. Но на условиях Украины, – добавляет Горошинский.

09:4980 процентов людей на востоке поддерживали Януковича, говорит Горошинский, именно это позволило ему стать президентом.

Напоминает, что Янукович три года возглавлял правительство Украины

При Януковиче был зафиксирован наивысший показатель ВВП в Украине

В частности, в 2004 он был 12.1 процентов, с 2002 по 2005 ВВП вырос в два раза.

09:46"Экономические показатели стремительно росли!", – говорит адвокат. "А давайте сравним с нынешней ситуацией в восточных регионах. Предприятия находятся в упадке, это влияет на экономику страны", – Горошинский.

"Виктору Януковичу принадлежала идея, он это озвучивал, создания на территории Донбасса свободных экономических зон", – говорит адвокат.

По его словам, именно поэтому за него голосовали на выборах восточные регионы.

09:44"Он демонстрировал стремление к реформам!", – говорит адвокат. Например, проходили реформы в металлургической и угольной отраслях.

09:43"Политическая карьера Виктора Януковича началась фактически с 1996 года", – начинает адвокат. Далее говорит о его работе губернатором Донецкой области. По его словам, Донбасс – специфический регион, люди там тяжело работают и они доверяли Януковичу.

09:42Горошинский анонсирует, что сейчас расскажет о достижениях Януковича на посту премьера и президента.

09:40Адвокат: "Можно ли найти замечания к работе Януковича? Конечно, можно! Но прежде чем их искать, спросите: "А есть ли замечания ко мне?". Например, есть ли замечания к моей работе, к моим подчиненным? Конечно, есть! Ведь люди разные! Ведь не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает!", – рассуждает Горошинский.

09:37Горошинский говорит, что на Майдане искусственно подогревали настроения масс, чтобы добиться эскалации конфликта.

09:35"Но все, что происходит сегодня, происходило столетиями. Любой мыслящий человек, хорошо мыслящий, способен проанализировать все и самостоятельно придет к выводам о моем клиенте!", – говорит адвокат.

09:34Горошинский говорит, что власть и прокуратура пытаются создать негативный образ Януковича.

09:32Дискредитация происходит по принципу "новый-старый" и по отношению к правоохранителям, судьям. Мы помним процессы люстрации... ", – продолжает адвокат.

09:31"Дискриминационное отношение лица – это термин, который несет в себе юридической окрас, есть четкое определение. Это когда в одних и тех же условиях – разное отношение руководства государства, чиновников", – адвокат рассуждает о том, что нынешняя власть дискриминирует предыдущую, используя СМИ и свои ресурсы.

09:28"На элементарные вещи, на которые нужно было обращать внимание, внимания не обращали. Например, на то, что радикалы использовали оружие, что власть была неконституционно свергнута, что были убиты сотрудники правоохранительных органов, что были покушение на Президента", – говорит Горошинский.

09:27По словам Горошинского, лично он время ощущает на себя давление. И со стороны власти, и со стороны СМИ.

09:25"Я хочу, чтоб участники этого суда, зрители сделали единственную вещь – включили критическое мышление! Вот только так можно прийти к истине! ", – говорит адвокат.

09:24Защитник упоминает, что во время имя передвижения по Украине на машину сопровождения якобы было нападение.

Говорит, что оппозиция хотела убить Януковича и захватить власть.

09:23Горошинский переходит к событиям в Харькове 22 февраля 2014. Тогда Янукович должен был выступать на собрании – все ждали сепаратистских заявлений. Адвокат напоминает, что было сообщение о заминировании аэропорта, в который прилетел Януковичу. Также говорит, что некие вооруженные люди проникли в здание областной администрации, где должен был выступать президент (собрание проходило во Дворце спорта, и именно во Дворце спорта, а не в администрации должен был выступать Янукович, – ред.)

09:20Эти люди будто бы представились вышгородской самообороной и рассказали, что с Майдана идет многотысячная толпа, которая хочет захватить Межигорье.

"Это не могло происходить без согласия лидеров оппозиции, которые подписывали соглашение. Они не собирались выполнять соглашение!", – говорит адвокат.

09:18Пересказывает свидетельства Кобылинского о событиях в Межигорье. Утром около резиденции собрались около ста человек, якобы, хотели штурмовать.

09:17Например, вспоминает, как 21 февраля неизвестные стреляли по машине из кортежа Януковича и ранили Иванцова. Самого Януковича в машине не было.

09:15Горошинский заявляет, что были конкретные задания по уничтожению Януковича.

09:09Об этих же фактах, по его словам, говорят и другие охранники Януковича – например, Кобзарь.

09:07Он начинает цитировать показания свидетеля Иванцова – это бывший охранник Януковича.

09:06Горошинский говорит, что на жизнь Януковича несколько раз покушались. Что первое покушение было 18 февраля 2014. Цель покушений, по его словам – сорвать подписание Соглашения с оппозицией.

18 и 19 февраля, по словам адвоката, "радикалы штурмовали места пребывания президента, кортежи".

09:05Судья предлагает Горошинскому сегодня закончить дебаты. И просит только не повторять то, что уже говорил, не цитировать сверх меры показания свидетелей. Горошинский продолжает дебатную речь.

09:04Заседание объявляется открытым. Председательствующий судья Девятко говорит, что в суд поступило заявление адвоката Байдыка: он сообщает, что сегодня прилетает в Украину, и утром 29 октября готов продолжить свою дебатную речь.

09:00В зале находятся адвокаты Януковича – защитник по назначению Юрий Рябовол и адвокат по договору Александр Горошинский. На заседание пришли и оба прокурора.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.