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 Политика Украины
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 "Только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают?" - Найем о заявлении Хуга об отсутствии прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе

Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил об отсутствии прямых доказательств участия РФ в конфликте на Донбассе. Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает, что от внимательного изучения специалистами Хуга спасает то, что он покидает свой пост.

Об этом Найем написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я извиняюсь, а это только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают? Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Foreign Policy заявил (цитата): "Мы не увидели на Востоке Украины прямых доказательств российского вмешательства". А потом подумал и (сам!) сообщил следующее:

(1) "Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

(2) "Мы также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине"

и последнее (!)

"Мы видели людей со знаками Российской Федерации, но вы можете приобрести эту куртку в любом месте."

От внимательного изучения специалистами этого человека спасает только тот факт, что он уже покидает свой пост", - заявил Найем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жаль, что миссия Хуга в СММ ОБСЕ завершается таким ущербным и неудачным заявлением, - Ирина Геращенко

Только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают? - Найем о заявлении Хуга об отсутствии прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе 01

Ранее замглавы миссии ОБСЕ Хуг заявил, что не видел прямого российского военного вмешательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3093481
 
   
 Топ комментарии
 
Да. Хуг -не шизофреник, он просто ничтожество.
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А не надо было псковских десантников идругое Российское офицерье втихоря России отдавать , тогда бы и Хуг свои глаза шире разул.Россия ему за залитые зенки щедро платит.
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Александр Хуг войдет в учебники по психиатрии. Ляпнул что не видит российского присутствия на Донбассе, и тут же добавил что ОБСЕ видело колонны техники из РФ, новейшие образцы вооружений, системы РЭБ и пленных российских военнослужащих. СКАЗОЧНЫЙ ДОЛБОЯЩЕР
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Да их хоть мордой о подбитый рашисткий Танк. они всё равно будут верещать ИХТАМНЕТ...методичка, установочка.
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подібні заяви вже нічого не варті, Растікова Федераска завершує своє існування і вже не допоможе нічого - ні зняття санкцій, ні нафта по 120 доларів, ні смерть ботоксного недоростка
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Им некогда, они радуются союзу новоросов.
"Тільки я бачу тут явні ознаки шизофренії, чи вони вже цього не приховують?" - Найєм щодо заяви Хуга про відсутність прямих доказів участі РФ у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 4346
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Ребята, так это чмо после оставления своего поста собирается путешествовать по Украине, Они желают посетить наши горы и увидеть , как живут люди там, где нет войны.Встретим этого дебила так, как положено встречать продажных проституток.
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И форму россиянских военных, и оружие - все это легко найти если не в любом военторге, то на любой шахте - точно!
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Це, панове, не шизофренія. Це такий стан сучасної світової політики. В ній тисячі, десятки тисяч олігофренів в костюмах. І вся ця шушера керує світом в 21-му столітті. Ми ходимо по краю і тільки Бог знає, чому все це ще не накрилося.
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за отсутствие прямых доказательств участие московитсяких регулярных войск на Дрнбассе вина полностью лежит на властях Украины. Ибо пленных кацапов надо было не продавать обратно, а допросить с пристрасием и передать в соответсвующие европейские суды
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Навіть якщо сам Путін зізнається, що він воює в Україні - Європа йому не повірить! ))) Так було з Кримом. Путін зізнався, а в Європі продовжують говорити про "референдум". Це *лядство, панове.
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Тобто поки Хуйло не впаде на коліна і скаже, так це ми, для Хуга доказів не існуватиме?
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Надо быстрее подавать материалы на хремль в Гаагу, а то кацапы всех свидетелей уничтожат
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ты не поверишь, но Гаага - это такая же профанация, не понимаю почему все к ней привязались. Там главенствует очень мутная тетка-негритянка из Африки, на которой клейма негде ставить. Поставили в целях политкорректности.
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Украина очищает мир от гнилых организаций .
ЗНАЧИТ СУДОМ НАД МАЦКВОЙ ОЧИСТИМ И ГААГУ ОТ РУЦКОГО ГНИЛЬЯ
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й навіть після того не повірить....це ж хуг
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Не повірять. Скажуть його ж словами: а_ви_докажІтЄ!!!
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С начала его работы было понятно что Хуг подстилка кремля которого финансирует Путин.. . и финишное резюме его работы есть прямое подтверждение.
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У Хуга пачки российских рублей из всех карманов торчат! Чего вы от него ждали?
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Хуг уходит с кремлевской зарплаты на кремлевскую пенсию...
Дешевый ублюдок, что тут скажешь.
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мы сели с ними в Минске на переговоры - поэтому он так логично и заявляет, нет погон - нет явных признаков, тем более Россия спонсор ОСЦЕ....
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А ПОЧЕМУ МИД МОЛЧИТ ОБ ЭТОМ СКАНДАЛЬНОМ ЗАЯВЛЕНИИ? Надо устроить шум по всем СМИ, чтобы над Хугом даже его родные ржали всю его оставшуюся жизнь
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а что он сказал не так? Он говорит о том что видел. А российские войска МАССОВО там были только во время обострений - Иловайск, Дебальцево. В остальное время достаточно командированных офицеров которые управляют местным сбродом алкашей.
К тому же россияне не настолько глупы чтобы открыто в своей военной форме по кабакам ходить.
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А вы сайтом не ошиблись? Вам в хуйлостан
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а тут только упоротые вышиватники могут общаться?
Если человек не упоротый а просто патриот но умный, то ему только в .уйлостан дорога?
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В нынешней ситуации нытики не нужны . Нужен СКАЛЬП ХИРУРГА - и срезать срезать срезать руцькую гниль отовсюду
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Сам за себя говорит твой ник russkiy ukrainec
И про твой диагноз.Ты серьезно болен.Умным себя называешь, патриотом. На самом деле ты один из троллей. Фраза "упоротые вышиватники" у вас (пригожинских троллей) встречается постоянно.Да и мозгами в твоей голове и "не пахнет" Видимо, когда бог раздавал ум ты был в другом месте.
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Це підлеглий фрау Ріббентроп,яка є партнером Петра Порошенка
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Да и ЕС с США - сплошные ненавистные барыги.

И тока за поребриком живут милые душе простые в доску люди.
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Логично, Кэп.

Даже у украинцев разные цели и ценности. Как варианты, у одних пробиться наверх и тырить, у других скулить и клянчить, у третьих встать твердо на ноги (тут или за кордоном) и ложить на первых и вторых.

Вот господин нехороший "Тільки я бачу тут явні ознаки шизофренії, чи вони вже цього не приховують?" - Найєм щодо заяви Хуга про відсутність прямих доказів участі РФ у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 1518 Seroff явно относится ко второй категории, расклеивая ярлыки на лидеров стран по своему хуторскому разумению.
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Да ладно. Просто уходя Хуг трошки подзаработал на кацапах, ничем уже не рискуя.

Будучи уже "экс", он, как и многие, вполне может разродиться абсолютно противоположными заявлениями. Это бизнес - ничего личного.
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Хто гарно фотошопить - добавте Хугу на фото рубльові папірці, виступаючі з кишень та пазухи під час заяви(підпису), про "іх там нєт".

Проте, якщо ОБСЄ ретельно збирає та архівує докази, то така заява може бути виправдана. Для того, щоб РФ та її холуї на сході України не перекривали шляхи та методи збору інформації.
Проте малоймовірно.
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Не только ХУГло подыгрывает рашке . Надо и к СМИ якобы украинским присмотреться
Только вчера на эту тему писала в АВТОТЕМА

Потрясающе.
Укрнет сейчас разместил ссылку на материал в 24.тв , что закрытие жд сообщения с кацапами принесет убытки. И есть ссылка на интервью в экономической правде . Читаю ЭП- огромное интервью про деятельность Укрзализници и маленький МАЛЕНЬКИЙ абзац про убытки
Вот он
- Володимир Омелян анонсував припинення залізничного сполучення з РФ. На якій стадії процес?
- Це питання поза нашою компетенцією. "Укрзалізниця" такі рішення не ухвалює. Якщо відповідні державні органи вирішать припинити сполучення, "Укрзалізниця" його терміново виконає.
- Як до цього ставиться компанія?
- Для "Укрзалізниці" це рентабельні перевезення. Якщо ми втратимо цей напрямок, ми втратимо певну частку свого доходу від пасажирських перевезень, але якщо буде рішення, ми мусимо його виконати.
26.10.2018 02:07

SK Sophia-Maria Duglass
В связи с таким передергиванием акцентов , ВОПРОСЫ
1. Почему Укрнет сослался на маленькую заметку в 24тв про убытки , а не на большую обзорную статью в ЭП ?
2. Почему сайт 24тв из всего обширного материала в ЭП выбрал именно этот маленький абзац и раздул его до статьи,?
3. А НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО В УКРАИНЕ ПРО КАЦАПСКИХ СМИ?
26.10.2018 02:11
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А какие еще доказательства нужны Ху...гу? Он что, ожидал во главе колонны танков, въезжающих на территорию Украины с России, увидеть самого Путина с плакатом "Я - Ху*ло" или заявления российских властей в СМИ, что РФ ведет войну против Украины?
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Євросовок завжди підтримував сєпарів ще з початку війни - ніякої шизофренії.
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продолжаем вычеркивать подписантов письма про Крымнаш, вычеркиваем Караченцева.
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Часть границы открыта и неподконтрольных Украине , так что кто хочет и что хочет то и завозит и заходит. Только власть в Украине как то расплывчато осторожно не называют все своими именами, что это война. Ещё в первые недели войны .
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Сколько стоит такое заявление? Учитывая должность Хуга, думаю,что не менее 200-300 тысяч евро. Конечно наличными.
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У нас народ мудрый.Он знает за кого голосовать и что происходит.
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Вспего лишь вскрылася очередная консерва. Разве у нас таких мало?
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То есть по логике этого дятла , кацапо военные сами должны подойти к нему и представится .Здравия желаю , я майор Иванов командир сводного батальона , прибыл на Донбасс по приказу своего командования , защищать русский мир от бендеровцев .И что то берут меня смутные сомнения , что этот продажный мудак это и тогда признал . По тому что находясь там он не мог не знать , кто командует армейскими корпусами , от куда идет поставка техники , БК , баз хранения там не когда не было , а те что были остались под нашим контролем и главное топлива . По тому что нефтяных скважин на Донбассе не было не когда , а 500 танков , БТРы ,БМП , РСЗО и т д , топлива жрут составами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают?" - Найем о заявлении Хуга об отсутствии прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе
 
 
 
 
 
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