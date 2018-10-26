 "Только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают?" - Найем о заявлении Хуга об отсутствии прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе

Об этом Найем написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я извиняюсь, а это только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают? Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Foreign Policy заявил (цитата): "Мы не увидели на Востоке Украины прямых доказательств российского вмешательства". А потом подумал и (сам!) сообщил следующее:
(1) "Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".
(2) "Мы также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине"
и последнее (!)
"Мы видели людей со знаками Российской Федерации, но вы можете приобрести эту куртку в любом месте."
От внимательного изучения специалистами этого человека спасает только тот факт, что он уже покидает свой пост", - заявил Найем.
Ранее замглавы миссии ОБСЕ Хуг заявил, что не видел прямого российского военного вмешательства.
ЗНАЧИТ СУДОМ НАД МАЦКВОЙ ОЧИСТИМ И ГААГУ ОТ РУЦКОГО ГНИЛЬЯ
Дешевый ублюдок, что тут скажешь.
К тому же россияне не настолько глупы чтобы открыто в своей военной форме по кабакам ходить.
Если человек не упоротый а просто патриот но умный, то ему только в .уйлостан дорога?
И про твой диагноз.Ты серьезно болен.Умным себя называешь, патриотом. На самом деле ты один из троллей. Фраза "упоротые вышиватники" у вас (пригожинских троллей) встречается постоянно.Да и мозгами в твоей голове и "не пахнет" Видимо, когда бог раздавал ум ты был в другом месте.
И тока за поребриком живут милые душе простые в доску люди.
Даже у украинцев разные цели и ценности. Как варианты, у одних пробиться наверх и тырить, у других скулить и клянчить, у третьих встать твердо на ноги (тут или за кордоном) и ложить на первых и вторых.
Вот господин нехороший Seroff явно относится ко второй категории, расклеивая ярлыки на лидеров стран по своему хуторскому разумению.
Будучи уже "экс", он, как и многие, вполне может разродиться абсолютно противоположными заявлениями. Это бизнес - ничего личного.
Проте, якщо ОБСЄ ретельно збирає та архівує докази, то така заява може бути виправдана. Для того, щоб РФ та її холуї на сході України не перекривали шляхи та методи збору інформації.
Проте малоймовірно.
Только вчера на эту тему писала в АВТОТЕМА
Потрясающе.
Укрнет сейчас разместил ссылку на материал в 24.тв , что закрытие жд сообщения с кацапами принесет убытки. И есть ссылка на интервью в экономической правде . Читаю ЭП- огромное интервью про деятельность Укрзализници и маленький МАЛЕНЬКИЙ абзац про убытки
Вот он
- Володимир Омелян анонсував припинення залізничного сполучення з РФ. На якій стадії процес?
- Це питання поза нашою компетенцією. "Укрзалізниця" такі рішення не ухвалює. Якщо відповідні державні органи вирішать припинити сполучення, "Укрзалізниця" його терміново виконає.
- Як до цього ставиться компанія?
- Для "Укрзалізниці" це рентабельні перевезення. Якщо ми втратимо цей напрямок, ми втратимо певну частку свого доходу від пасажирських перевезень, але якщо буде рішення, ми мусимо його виконати.
26.10.2018 02:07
SK Sophia-Maria Duglass
В связи с таким передергиванием акцентов , ВОПРОСЫ
1. Почему Укрнет сослался на маленькую заметку в 24тв про убытки , а не на большую обзорную статью в ЭП ?
2. Почему сайт 24тв из всего обширного материала в ЭП выбрал именно этот маленький абзац и раздул его до статьи,?
3. А НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО В УКРАИНЕ ПРО КАЦАПСКИХ СМИ?
26.10.2018 02:11