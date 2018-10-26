 "Только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают?" - Найем о заявлении Хуга об отсутствии прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе

Об этом Найем написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я извиняюсь, а это только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают? Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Foreign Policy заявил (цитата): "Мы не увидели на Востоке Украины прямых доказательств российского вмешательства". А потом подумал и (сам!) сообщил следующее:

(1) "Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

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(2) "Мы также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине"

и последнее (!)

"Мы видели людей со знаками Российской Федерации, но вы можете приобрести эту куртку в любом месте."

От внимательного изучения специалистами этого человека спасает только тот факт, что он уже покидает свой пост", - заявил Найем.

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Ранее замглавы миссии ОБСЕ Хуг заявил, что не видел прямого российского военного вмешательства.