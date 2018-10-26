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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Греция (520) землетрясение (579)

 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции. Толчки ощутили еще 8 стран

Вечером 25 октября около 23:00 у берегов Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения был в Ионическом море на расстоянии около 277 км от Афин на глубине около 10 км.

Толчки ощущались на побережье Греции, а также на Мальте, в Италии, Ливии, Македонии, Боснии, Болгарии, Албании, Турции.

За этим землетрясением последовала серия меньших - около 04:00 в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции. Толчки ощутили еще 8 стран 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение в Индонезии: количество жертв возросло до 1407 человек

После землетрясения было предупреждение о цунами, позже стало известно, что волны поднялись на 15-20 сантиметров и угрозы не представляют.

Напомним, десятки людей стали жертвами землетрясения и цунами в Индонезии. Власти страны заявили о более 1400 погибших. Вскоре на острове Сулавеси начал извергаться вулкан Сопутан.

Источник: https://censor.net.ua/n3093477
 
 
 Топ комментарии
 
пристрелка по крысмосту продолжается.
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Для Європи 6,8 - дуже сильна магнітуда. Щось серйозне відбувається у земляній корі, раз відбуваються такі землетруси...
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Жалко что не в Крыму,испытали бы мост.
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Для Європи 6,8 - дуже сильна магнітуда. Щось серйозне відбувається у земляній корі, раз відбуваються такі землетруси...
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а в тех рапйонах все время происходит чегой-нить серьезное. Самое серьезное, когда просыпается Санторино. И чему здесь удивляться :Африка наезжает на Европу... Так и образовалось 7 500 лет назад Черное море...
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так вон оно, оказывается, когда мы его "вырыли".
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РЫли или нет, но хаты со стволами деревьев и парканами под водой вы можете видеть, предыдущим жителям долины, куда хлынула атлань вода, досталось бедным.
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Зы... пардон, шо дал не полную инфу : около 5.5 тыщ лет до н.э., из-за наезда Африки на Европу, образовалось не только Черное море, но и Средиземное, и Красное, и Балтика, и Северное... Над Лаптеунтией (московия) в то время простиралось Каспийское море... Из-за чего орки - самая юная нация среди восточных славян...
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А шо еще может твориться в земной коре, когда происходит перераспределение масс воды в связи с таяньем ледников -эквилибристика... То ли еще будет, окромя тайфуно-торнадов.
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Гадаю, що Ви маєте рацію. Як кажуть, далі буде.
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И самое потешное, шо ноев ковчег всех времен и народов (так ягелеядные называют Сибирь) окажется , мало того шо подтопленной, но еще и под панцырем ледника, из-за множества извержений вулканов во всем мире(эффект ядерной зимы)... В Украине южная граница ледника пройдет в зоне неуверенного земледелия( Львов - Кировоград-Днипро-Донецк и далее: рабсиянско-китайская граница - так советские ученые утверждали, в случае ядерной войны... или другого катаклизма, в том числе и в случае изменения направления течения Гольфстрим.
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пристрелка по крысмосту продолжается.
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Для него ожидается в этот сезон обычный нормальный штормяга с подвижкой льда, так шо землетрус - за ненадобностью, просто попкорном запасаемся и канал побыстрее рыть, бо проход Черно море - Азов станет заблокирован.
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ЗЫ... Но рацию ви маете... Там уже такие куски береговой скалы начали обваливаться, шо скоро Ялту можем и не узнатьь, как и Камчатку, на которой ожидается землетрус, который случается раз в триста лет... Когда лошадь летит в образовавшуюся пропасть, а той пропасти - ни конца , ни края... Бо амерплита уходит под Камчатку под углом 45* и напряжений под Камчаткой накопилось - мама не горюй... Сепаратюги лугандонии, которых туда рабсия по программе переселенцев из бывших республик совка затарахторила, поняли по чем фунт лиха , но поздно - хлебнут сполна... Бог шельму метит... А как иначе...
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Явно не там,где надо. Москвабад сильно восточнее.
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каазлабаду это не грозит... На нем только последствия того землетруса могут сказаться, когда море Каспий (Вилайет) опять заплещется над мокшинскими болотами...
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Землетрясение на Печерске еще не произошло ?
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Меня успокаивает локальный землетрус в 4.5 баллов под Кривым-Рогом, бо за пределами города его никто не наблюдал ... ЗЫ... пусть каазламордия себя тешит тем , шо мы честно выполнили требования Будапештского договора. Хватит с лаптеунтами играть в цацки-пецки...
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Грят мацквабад расположен над каким-то озером, откуда периодически выбрасывается сероводород... Так шо, любезный, не в том направлении работаем... Нашу территорию не трогать...
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имеется ввиду шо на глубине, ПО Д БОЛОТАМИ расположено озеро, чреватое для мацквабада. в случае чего... там даже атомная бомба за ненадобностью...
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Ну вот вам и результат когда пирамиды стоят отключенные. Нет интерференции гравитационных волн. Раньше их давили пирамиды. Заметили они как раз по экватору расположены. Другими словами они делали пазы(столбы) в круглом волноводе магнитного поля.Не знаю понятно ли объяснил? О!!! Другими словами как секции магнетрона, так более понятно.В интерференции амплитуда может как усиливаться так и уменьшаться. Теперь они у нас стоят просто для селфи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗемлетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции. Толчки ощутили еще 8 стран
 
 
 
 
 
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