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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:субсидия (428) Министерство социальной политики (605) Рева Андрей (414)

 С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева

В Украине с 1 января 2019 года получатели субсидий смогут получить сэкономленные средства наличными.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"После монетизации субсидий, которую мы начнем с января, вся сэкономленная субсидия будет оставаться в распоряжении людей, которые сэкономили этот ресурс. Заканчивается сезон, мы провели расчеты с учетом субсидий, вы сэкономили определенную сумму, эту сумму вы можете снять со своего счета и использовать на собственное потребление. Прямо кэш - это такой проект, который мы готовим", - сказал Андрей Рева.

По его словам, соответствующее решение должно вступить в силу с 1 января 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева озвучил три возможных варианта оформления субсидий

Министр соцполитики добавил, что сейчас потребители коммунальных услуг проводят энергосберегающие мероприятия, благодаря чему экономят ресурсы.

Напомним, ранее гражданам уже выплачивали компенсацию сэкономленных средств. Однако тогда субсидиантам нужно было обратиться в определенный срок с заявлением - иначе деньги списывались в государственный бюджет. Введение монетизации предусматривает, что сэкономленные средства будут полностью выплачивать потребителям.

Источник: https://censor.net.ua/n3093476
 
   
 Топ комментарии
 
Зашибісь, скільки ж бабла тепер можна по кишеням розпихати під статтю "видача зекономлений субсидій готівкою" С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева - Цензор.НЕТ 365

Люди добрі, поясніть мені тупому - як можна зекономити державні субсидії, які є по суті коштам інших платників податків?
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С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева.

А с 1 апреля 2019 г. тебя, урода, будут брать с поличным.
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Не будуть. Як мінімум відкупиться. як максимум втече.
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всю экономию возвращают в бюджет, согласно новому порядку перерасчета.
так что, экономь - не экономь, все равно получишь НОЛЬ.
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Ленинградский замполит из Винницы объясняет украинцам - смотрите как хорошо быть нищим!
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партбилет стопудово где то в огороде прикопал, до лучших времен
таких дармоедов при совке учили как на белое говорить черное
шакаладный маразм крепчает
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Зашибісь, скільки ж бабла тепер можна по кишеням розпихати під статтю "видача зекономлений субсидій готівкою" С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева - Цензор.НЕТ 365

Люди добрі, поясніть мені тупому - як можна зекономити державні субсидії, які є по суті коштам інших платників податків?
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Расчет на то, что экономить будут ресурсы... как правило получатели субсидий не экономят ни фига, в то время как другие прикручивают.
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да. именно поэтому соц нормы радикально урезали. теперь экономить будут вынужденно, чтобы вложиться в соц нормы.
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На що розрахунок, мене не особливо цікавить, а от економія субсидій (покриття коштами держави різниці в витратах.) - так.
Якщо я плачу 15% від свого доходу, а решту держава, то яким чином зменшення споживання (ну зима наприклад тепла) спричинить економію субсидії виданої мені за рахунок держави?. Ось де парадокс.

Я економлю кошти держави, і вона (держава) цю зекономлену частку віддає мені. То де державний профіт? Адже субсидіальні кошти - це непродуктивні витрати зібраних податків.
Прямо спотворений соціалізм якийсь.
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Ну как вариант компенсации ваших расходов по утеплению, либо альтернативному отоплению, если уж экономия есть. Хотя я прекрасно понимаю, что не все так гладко. Профит не переживайте, у нас очень много косвенных налогов, а увеличение денежного оборота увеличивает наполнение бюджета.
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Профит не переживайте,
Я й не переживаю, хочу знати що не так з цією схемою обкрадання мене улюбленого. Це ж з мене податки викручують.
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Вы не один не можете этого понять ! Какая экономия , если большинству субсидии вообще не дают , а тем кому дали с новыми нормами то , что там экономить.
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Ничего нового! Брешет, как политрук, и ничего ему за это не будет.
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Мне тоже. Сейчас резко возрастут продажи средств для отсрочки счетчиков. Я только от себя могу добавить "Дебилы бля"
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"Дебилы бля"
Хто? Дебіли таку красиву схемку не розробили б. Ми ніби теж не повелися на ці реви.
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Закон о субсидиях - основной закон государства. Конституция нервно курит в сторонке)
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Скажу Вам, вельмишановний, одну прикру річ - в кримінальному бантустані, на який перетворили Україну риго-соєві мародери, Конституції немає, є тільки "поняття".
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Не сыпьте субсидированную соль на конституционные раны))
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Жрите Юлину ТЫСЯЧУ С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева - Цензор.НЕТ 9149
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Слухайте, Сенатор, Ви там нещодавно говорили, що у Вас був день народження. Так я хотів поцікавитись, чи не подарували, бува, Вам з Мінстецю торт у вигляді шоколадної дупи.
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Но что в подарки галоперидол не положили, сразу видно...)
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это Сенатор. он неадекват и постоянно разговаривает сам с собой
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Сенатору обидно, что юлиных 200 долл. люди в количестве нескольких миллионов чел.таки получили, а от Пецы и Гройси ему, кроме пайкового гнилого соевого шиколада, ничего не достанется.
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Более того, эта 1000 была роздана НАКАНУНЕ кризиса! То есть, украинцы получили довольно существенную матпомощь и сразу обрушились цены, то есть покупная способность той тысячи резко увеличилась.
Но барыгоботы ненавидят ту тысячу, ибо против той тысячи приходится выставлять тока лозунги, безвиз, томос и приветствие в армии: "Слава Україні!"
Пока та тысяча лидирует с большим отрывом
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Субсидії не покривають навіть половини витрат, і говорити про якусь економію , яку можна получити на руки, це чиста пі,,,,ж. Пожив би ти пикатий на одну пенсію рядового пенсіонера, може б думав по іншому.
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На РАБссии кажуть что ПОЦтриарх ПОп Гундяй Дуба врезал от Томоса...
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Сьогодні Сенатору виповнилося 72 роки.Ваших поздоровлень не чекаю,вони мені не потрібні. С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева - Цензор.НЕТ 6351
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Гофноеды Мавзолейные,на 1 сентября 2018 года на монетизацию написали заявы всего 1 млн.127 000 человек.Вы то тут каким боком?
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Тем, что нас, непорохоботов, среди говноедов нет. В отличие от тебя, дедушка Деменций.
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Предлагаю все сьэкономленные супсидии потратить на веревки и мыло. И повесить их возле кабмина,может пригодятся?
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Верховна Рада гарантує виплату грошей,на то вона и РАДА...
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Сейчас перед Министром Субсидий стоит глобальная задача - срочно покорить Марс и раздать марсианам субсидии. Лет через 50, когда страна очухается появятся льготники "Дети субсидий".
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Нужную сумму от субсидий мы будем снимать со своего счета в Панаме и использовать на собственное потребление. (с) Рева
.
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Бред. Две бабульки: одна всю жизнь пахала с утра до вечера и заработала пенсию 3-4 тыс. ей субсидию не дали,она оплатила комуналку 1500 на жизнь осталось1500-2000. вторая всю жизнь х..и пинала ей дали минимальную пенсию 1500 комуналку ей покрыла субсидия ещё и доплатили за экономию 500, итого 2000. Короче нефиг на работу ходить
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Алекс ушаков - Иди методичку перечитай,пенсионер платит не более 10% от дохода,работающий не более 15% от дохода,значит твоя бабулька с пенсией 4000 гр,платит - 400гр,та что получает 1500 гр пенсии -150гр,что тут не понятно,первая 4000-400=3600 остаётся,вторая 1500-150=1350 остаётся,тролль придурочный.
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Может он и троль , но придурочный явно ты. У меня зарплата в прошлый отопительный сезон была 4 тыс. Субсидии дали 75 грн. , а коммуналку я платила только за отопление до 2600 грн в месяц , что со всеми остальными проплатами составляло 60-70 % от дохода . Так ,что заткнитесь и не пишите о 15 % от дохода. Достали уже все со своей брехней. А в эту зиму с зарплатой в 5 тыс. субсидию вообще никто не даст и как жить?
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Вы видно коллеги по цеху,не пиши дурныц...
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Если у тебя зарплата 4000гр,значит-15% от дохода=не более 600гр тебе платить за всё вместе,одно отопление было 2000гр,а сейчас с поднятием цен на газ будет до 3000гр,а жек 150гр,а газ ,свет,какие 75гр,о чём ты говоришь,значит что там не чисто....,сходи узнай в отделе субсидий...
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Что нечисто? Я вижу Вы очень далеки от начисления субсидий ! Я всю свою жизнь работаю официально - это Вам понятно? Живу одна в квартире площадью 58 кв.м. , то есть 10 кв. метров лишние? Это я должна оплачивать в полном размере. А на остальное нормы стоят такие , что даже один проживающий никогда не сможет в них вложится. Я тоже верила , что мне придется оплачивать 15 % от дохода , но увы...Если по их нормам максимально в месяц на отопление выходило 1600 грн., то в реалиях выходило до 2700. На колонку газовую норма -9 куб.м , а я при всей экономии летом тратила 13 куб.м. , а зимой - это будет побольше. За что не возьмись везде перерасход .
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Как раз я очень близко к субсидиям,я пенсионер уже 1.5 года,живу один в двухкомнатной квартире,перед этим официально работал,и тоже получал субсидию,пришлось разобраться капитально с субсидией,и да у меня тоже колонка,норма на плиту и газ колонку 10.5 кб/м(постановление каб.мина),вот и советую сходить и дотошно разобратся...,у меня квартира 45м,раньше социальная норма на субсидию была 31 кв/м,лишнее платил по полной,так,что я хорошо в теме....
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Ну раз Вы в теме, подскажите за какой период они берут доход , при начислении выплат на отопительный сезон 2018-2019 ? Это , чтобы я вооружилась перед походом в отдел субсидий.
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А можна вже від вас,сук недороблених,відмовитись?
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Когда можно будет прочитать жизнеутверждающую новость про похорон Ревы ?
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Экономьте! Будут платить наличными или бартером на мыло и веревки.
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Плохой ход. Заигрывание с быдлом путем обещания халявы, ни к чему хорошему не приведет.
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Ты бы Быдло к нам не лез, и что вообще про халяву понимаешь?
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Там халявой и не пахнет,попробуй секономить на социальной норме на газ 10.5 кубов,лично я не всегда влажу в норму,или на свет 70 Квт,или на воду 4 куба,просто не реально,может быть на газе на индивидуальном отоплении,у племянника получилось,отдали 700 гр,но он перед этим капитально вложился на термо изоляцию квартиры...
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Этот ревовский закидон похож на пачку гречки нищему электорату перед выборами.
А самая большая проблема на сегодня - отказы в субсидии.
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Отказы разные бывают,встретил знакомого в отделе субсидий,он стоит и возмущается,мол почему ему отказали в субсидии,перед этим он женился,сам долго не работал официально,вот и давай посчитаем,как неработающему,ему установили доход 5200(не святым духом он же питался,работал не официально),плюс доход жены,какая там может быть субсидия,всё справедливо,много хитрожопых,выписывают мужа,детей,забывая или не зная,что всё есть в базах,схем много,не так то просто побороть их....
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Значится тааак:
1. Под жопу коленом мужа, задрал своей " белой" зарплатой и честными налогами!
2. Требую у начальника официально минималку, остальное - в канвертике!
3. Усыновлю парочку наркоманов или алкоголиков в " сложных жизненных условиях", обязательно сыроедов и редкомоющихся!
И вуаля! Гоните субсидию! И кэшик доложите. Я нуждающаясяя !
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А газом? Для последующей перепродажи на газовом рынке Украины?
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Любое экономическое развитие возможно лишь в том случае, когда люди мотивированы работать и ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Ситуация, когда 2/3 населения получают милостыню, а у оставшейся 1/3 всеми способами пытаются отобрать то, что они зарабатывают, ведет к экономическому коллапсу.
Те, кто может и желает жить по-человечески своим трудом, либо уезжают, либо, часто вопреки своим принципам, уходят в тень. Поток денег в бюджет, который быдлоэлита считает своим карманом, уменьшается. Чтобы компенсировать это, быдлоэлита еще глубже начинает залезать в карман к тем, с кого еще можно что-то содрать.Чем вызывает новую волну эмиграции и нежелания отдавать что-то в бюджет. Т.е. эффект становится лавинообразным.
А средств на раздачу милостыни становится все меньше...
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Слышь, резинка использованная, сэкономить на чём? На ваших обрезанных нормах или, на когда-то стоявшей возле моего посёлка огромной посадке? Украина из лесостепи в пустыню превращается, а вы всё тащитесь, что Крым без воды оставили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева
 
 
 
 
 
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