С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
"После монетизации субсидий, которую мы начнем с января, вся сэкономленная субсидия будет оставаться в распоряжении людей, которые сэкономили этот ресурс. Заканчивается сезон, мы провели расчеты с учетом субсидий, вы сэкономили определенную сумму, эту сумму вы можете снять со своего счета и использовать на собственное потребление. Прямо кэш - это такой проект, который мы готовим", - сказал Андрей Рева.
По его словам, соответствующее решение должно вступить в силу с 1 января 2019 года.
Министр соцполитики добавил, что сейчас потребители коммунальных услуг проводят энергосберегающие мероприятия, благодаря чему экономят ресурсы.
Напомним, ранее гражданам уже выплачивали компенсацию сэкономленных средств. Однако тогда субсидиантам нужно было обратиться в определенный срок с заявлением - иначе деньги списывались в государственный бюджет. Введение монетизации предусматривает, что сэкономленные средства будут полностью выплачивать потребителям.
А с 1 апреля 2019 г. тебя, урода, будут брать с поличным.
так что, экономь - не экономь, все равно получишь НОЛЬ.
таких дармоедов при совке учили как на белое говорить черное
шакаладный маразм крепчает
Люди добрі, поясніть мені тупому - як можна зекономити державні субсидії, які є по суті коштам інших платників податків?
Якщо я плачу 15% від свого доходу, а решту держава, то яким чином зменшення споживання (ну зима наприклад тепла) спричинить економію субсидії виданої мені за рахунок держави?. Ось де парадокс.
Я економлю кошти держави, і вона (держава) цю зекономлену частку віддає мені. То де державний профіт? Адже субсидіальні кошти - це непродуктивні витрати зібраних податків.
Прямо спотворений соціалізм якийсь.
Я й не переживаю, хочу знати що не так з цією схемою обкрадання мене улюбленого. Це ж з мене податки викручують.
Хто? Дебіли таку красиву схемку не розробили б. Ми ніби теж не повелися на ці реви.
Но барыгоботы ненавидят ту тысячу, ибо против той тысячи приходится выставлять тока лозунги, безвиз, томос и приветствие в армии: "Слава Україні!"
Пока та тысяча лидирует с большим отрывом
.
и этим все сказано
...
А самая большая проблема на сегодня - отказы в субсидии.
1. Под жопу коленом мужа, задрал своей " белой" зарплатой и честными налогами!
2. Требую у начальника официально минималку, остальное - в канвертике!
3. Усыновлю парочку наркоманов или алкоголиков в " сложных жизненных условиях", обязательно сыроедов и редкомоющихся!
И вуаля! Гоните субсидию! И кэшик доложите. Я нуждающаясяя !
Ситуация, когда 2/3 населения получают милостыню, а у оставшейся 1/3 всеми способами пытаются отобрать то, что они зарабатывают, ведет к экономическому коллапсу.
Те, кто может и желает жить по-человечески своим трудом, либо уезжают, либо, часто вопреки своим принципам, уходят в тень. Поток денег в бюджет, который быдлоэлита считает своим карманом, уменьшается. Чтобы компенсировать это, быдлоэлита еще глубже начинает залезать в карман к тем, с кого еще можно что-то содрать.Чем вызывает новую волну эмиграции и нежелания отдавать что-то в бюджет. Т.е. эффект становится лавинообразным.
А средств на раздачу милостыни становится все меньше...