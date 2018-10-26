 Украина будет настаивать на принятии двух резолюций по Крыму и Азовскому морю на 73-й сессии Генассамблеи ООН, - Ирина Геращенко

Об этом на своейстранице в Фейсбук сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73-й сессии были приняты 2 сверхважные резолюции. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре - проголосован на Генассамблее. И вторая - сверхважная резолюция, которая будет принята на текущей сессии - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря", - написала Геращенко.

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Она напомнила, что ранее в четверг резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент, следующую "должна принять Генассамблея ООН".

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