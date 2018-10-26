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 Украина будет настаивать на принятии двух резолюций по Крыму и Азовскому морю на 73-й сессии Генассамблеи ООН, - Ирина Геращенко

Украина выступает за принятие на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюций о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и о милитаризации Крыма и Азовского моря

Об этом на своейстранице в Фейсбук сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73-й сессии были приняты 2 сверхважные резолюции. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре - проголосован на Генассамблее. И вторая - сверхважная резолюция, которая будет принята на текущей сессии - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря", - написала Геращенко.

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Она напомнила, что ранее в четверг резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент, следующую "должна принять Генассамблея ООН".

Украина будет настаивать на принятии двух резолюций по Крыму и Азовскому морю на 73-й сессии Генассамблеи ООН, - Ирина Геращенко 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3093472
 
 
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вот это будет потужная мыролюбная реформа. И обязательно нужно указать в этой резолюции об обязательных поставках газа и электрики с Украины на крысм. ибо тамжынашилюди. Правильно соя?
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где это такая есть росиська? ты просто удмурт и выдумки твои коми - хакасские.
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Лучше бы, обсуждали деоккупацию Кубани к примеру.
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І що дасть ця резолюція, яка не обов'язкова до виконання?
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как что? она повысит уровень безальтернативного мыролюбства . И после ее принятия обязательно придется поднять цены на газ для населения еще в два раза.
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Якщо це так, то її треба приймати. Можливо так треба переконувати народ населення припинити користуватися газом.
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российским недобиткам не нравится роттердам +
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не спится тебе коми каратай? без боярки заснуть не можешь?
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У Києві тепер боярку продають з 10 ранку Украина будет настаивать на принятии двух резолюций по Крыму и Азовскому морю на 73-й сессии Генассамблеи ООН, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1582
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Чому на Сіверщині користуються дровами? У всьому Світі жорстка економія енергоносіїв, а в Україні треба витрачати більше газу?
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Молодец , Ирина ! Мочит по полной карлика кремлёвского....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина будет настаивать на принятии двух резолюций по Крыму и Азовскому морю на 73-й сессии Генассамблеи ООН, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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