 Сенцов узнает о присуждении премии Сахарова через несколько недель, - адвокат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Украинский политзаключенный может узнать о присуждении ему премии в течение одной или двух недель, сказал Динзе.

"Мы с Олегом номинацию на премию Европаламента не обсуждали, его больше волновали вопросы, связанные со сьемкой фильма", – рассказал адвокат.

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Динзе отметил, что вопрос освобождения Сенцова "находится в тупике". "Пока вообще ничего не происходит. Как будто в стену уперлись. Возможно эта премия поможет как-то расшатать эту стену и каким-то образом ее разрушить", – сказал адвокат.



Он уточнил, что будет договариваться о поездке к Сенцову "недели через две".

Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за решение предоставить престижную премию Сахарова украинскому режиссеру, заключенному Кремля Олегу Сенцову.

Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.