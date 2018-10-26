 Украинка Ткач-Остапчук завоевала бронзу на чемпионате мира-2018 по борьбе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

29-летняя львовянка одержала победы над немкой Луисой Хельгой Гердой Нимеш (3:2), шведкой Малин Юханной Маттссон (6:2), в 1/2 финала не удержала преимущество в 3 бала и проиграла японке Юкако Каваи (3:4), а в схватке за 3 место поборола титулованную венгерку Марианну Шаштин - 2:0.

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Это четвертая медаль Ткач-Остапчук на чемпионатах мира после золота в Ташкенте-2014, бронзы в Лас-Вегасе-2017 и серебра в Париже-2015. На счету Юлии также две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды на чемпионатах Европы.

В активе сборной Украины в Будапеште уже 3 медали. Ранее золото завоевала Алла Черкасова (68 кг), бронзу - Оксана Ливач (50 кг).

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