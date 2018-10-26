 Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы ", - отметил министр.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Европарламент сегодня, 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.
Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.
Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента. Он подчеркнул, что "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".
В российской колбасе нашли ДНК человека.
https://pl.com.ua/v-rossijskoj-kolbase-nashli-dnk-cheloveka/
10:30 / 25 октября, 2018Укрзализныця сообщила УАСГ почему задерживает цистерны с LPG
Чи порох з медведь - чуком ще мало вигребли з наших кишень. скотина ти очкаста. ти бач яке співпадіння. стоять цистерни лише конкурентів. виявляється це вже стало у нас традицією. а не
махінаціями....ненавиджу...
Президент Обама втратив Крим, тому що Путін не поважав його
Трамп: Ан
ексія Криму сталась, бо Путін не поважав Обаму
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Президент Трамп втратив Азовське море, тому що Путін не поважав його
- БАЛАБОЛ