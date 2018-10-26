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 Политика Украины, Экономика
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 Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, - Омелян

Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы ", - отметил министр.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Европарламент сегодня, 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента. Он подчеркнул, что "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".

Источник: https://censor.net.ua/n3093469
 
 
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Чого ви нам все розповідаєте і навіть не маєте планів як протидіяти росії?
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Неактуально. зараз в ковбасу додають власників кішок
В российской колбасе нашли ДНК человека.

https://pl.com.ua/v-rossijskoj-kolbase-nashli-dnk-cheloveka/
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Це нормально, бо в росії треба щось робити з кримчанами🤔
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А у нас что то есть прибыльное кроме Рошена и Нафтогаза? Странно еще что наши олигофрены и даже рыгоанал Ахметка в деньгах купаются. Откуда такая удача если Ахметка через порты свой метал толкает
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зато в мацкву теперича тока ведьмеди и ездют Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, - Омелян - Цензор.НЕТ 1044
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Пусть лучше этот батан расскажет сколько потерял бюджет из-за дебилов в министерстве инфраструктуры, олигархов, неиспользования Днепра, поборов в портах и т.д. а то война все спишет !!!
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Плохо когда во власти омеляны - гиперлупы.
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Шото я не понял. Пару месяцев назад заявляли, что касабы ничего не блокируют и это журнашлюхи гонят волну. А теперь миллиардные убытки. Рибята, вы там определитесь, а то раздражает.
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Ємеля. ти б краще тут навів лад. а то робітники заправак. запарилися ціники на газ міняти...
10:30 / 25 октября, 2018Укрзализныця сообщила УАСГ почему задерживает цистерны с LPG

Чи порох з медведь - чуком ще мало вигребли з наших кишень. скотина ти очкаста. ти бач яке співпадіння. стоять цистерни лише конкурентів. виявляється це вже стало у нас традицією. а не
махінаціями....ненавиджу...
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Взагалі-то правильно буде не "ПОЛУЧИЛИ....убытков", а "ПОНЕСЛИ убытков". Але не все так просто. Це може бути обмовка по Фрейду. Бо коли хтось несе збитки, то інший отримує, але не збитки, а доходи. І хто б це міг бути? Щось мені підказує, що це той, хто вже довгий час нічого не робить, аби переламати ситуацію. І лише після суспільного резонансу хоч якісь дії стали відбуватися.
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Трамп: Президент Обама втратив Крим, тому що Путін не поважав його
Трамп: Анексія Криму сталась, бо Путін не поважав Обаму
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Президент Трамп втратив Азовське море, тому що Путін не поважав його

- БАЛАБОЛ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, - Омелян
 
 
 
 
 
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