 Суд продлил на 2 месяца арест экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ходатайство о продлении ареста подал прокурор Илья Савоник. Он просил суд оставить Михальчевского под стражей в связи с тем, что статья, которая ему инкриминируется, является особо тяжкой, и не предусматривает другой меры пресечения.

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Адвокаты обвиняемого возражали против продления ареста. Защитник Елена Чернова заявила, что, в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, обвиняемого можно отпустить на свободу даже, если ему вменяется тяжкая статья. Второй адвокат Артем Юзефович добавил, что Михальчевский нуждается в лечении, которое нельзя проводить в условиях СИЗО. По словам защитника, его клиент страдает хроническим гипертоническим заболеванием, у него держится высокое давление.

Напомним, 5 января стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

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Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.