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 У Зайцевой посттравматическая энцефалопатия головного мозга, - адвокат участницы ДТП в Харькове

Врачи диагностировали у фигуранта дела о смертельном ДТП в Харькове Алены Зайцевой заболевание мозга.

 Об этом 25 октября заявил журналистам адвокат подозреваемой Евгений Мельниченко, ссылаясь на слова врачей СИЗО,передае Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... У Зайцевой наблюдается повышение давления и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", – подчеркнул он.

Возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния, добавил адвокат.

В этот же день начальник управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Богдан Федак заявил, что 22 октября Зайцеву обследовала комиссия врачей, которая не обнаружила у Зайцевой ни одной патологии. 

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093467
 
 
 Топ комментарии
 
оказывается она БОЛЬНАЯ на всю голову и кто такой давал права??? Про постравматические заболевания пусть сказки деткам читают

До чего же продажные врачи в Украине (( сколько же ему "отстегнули" ((( Провести обследование в независимой больнице а врача на полиграф. и под зад коленкой с "злачного" места.. чтобы не повадно было
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У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат

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И "шмаль" она курила, что бы мозг не болел, да? У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат - Цензор.НЕТ 9932
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Что значит "такого специалиста в СИЗО нет..." ? И что? Ну так приводите его к ней регулярно, в чем проблема, бабло кончилось, что ли?
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"...Такого фахівця в СІЗО немає..."
===
То запросіть разово на обстеження або повезіть під вартою до клініки?
А для ґарантії Зайцевій даю підказку: завагітніти

Тоді випустять бодай на пологи А далі: "ускладнення", "треба_бути_з_дитиною" і т.ин.
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до чегож гадко ... жаль шо дочь этой "защитницы " не стояла на остановке ! сколько вас продажной ку.воты после юр вузов разплодилось !
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Если эту овцу отмажут, то тысячи таких же овец продолжат без всякой опаски низко летать по улицам городов..
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в народе это явление называется тупая #езда...................
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На нари курва!На зоні за 10 років підлікують паскуду.Там таких хитровимучених «люблять»
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ Зайцевой посттравматическая энцефалопатия головного мозга, - адвокат участницы ДТП в Харькове
 
 
 
 
 
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