 У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат

Об этом 25 октября заявил журналистам адвокат подозреваемой Евгений Мельниченко, ссылаясь на слова врачей СИЗО,передае Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... У Зайцевой наблюдается повышение давления и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", – подчеркнул он.
Возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния, добавил адвокат.
В этот же день начальник управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Богдан Федак заявил, что 22 октября Зайцеву обследовала комиссия врачей, которая не обнаружила у Зайцевой ни одной патологии.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
До чего же продажные врачи в Украине (( сколько же ему "отстегнули" ((( Провести обследование в независимой больнице а врача на полиграф. и под зад коленкой с "злачного" места.. чтобы не повадно было
В этот же день начальник управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Богдан Федак заявил, что 22 октября Зайцеву обследовала комиссия врачей, которая не обнаружила у Зайцевой ни одной патологии. Источник: https://censor.net.ua/n3093467
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И "шмаль" она курила, что бы мозг не болел, да?
Канабис ведь выписывают при мигренях!
Там ближайший дежурный невропатолог.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдана Федака. "По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет" Источник: https://censor.net.ua/n3093448
Что-то шепчут в тумане,
У поганых болот
Чьи-то тени встают...
Косят зайцы (там були також зайчихи) траву,
Трын-траву на поляне,
И от страха все быстрее
Песенку поют
Припев
А нам все равно,
А нам все равно,
Пусть боимся мы
Волка и сову.
Дело есть у нас -
В самый жуткий час
Мы волшебную
Косим трын-траву
Раз она так больна - пересадить другой мозг!