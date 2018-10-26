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Все про:ДТП (5251) Зайцева (58) Харьков (4043)

 У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат

Врачи диагностировали у фигуранта дела о смертельном ДТП в Харькове Алены Зайцевой заболевание мозга.

 Об этом 25 октября заявил журналистам адвокат подозреваемой Евгений Мельниченко, ссылаясь на слова врачей СИЗО,передае Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... У Зайцевой наблюдается повышение давления и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", – подчеркнул он.

Возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния, добавил адвокат.

В этот же день начальник управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Богдан Федак заявил, что 22 октября Зайцеву обследовала комиссия врачей, которая не обнаружила у Зайцевой ни одной патологии. 

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Читайте также: Адвокат харьковской мажорки Зайцевой, устроившей ДТП, где погибло 6 человек, требует ее госпитализации

Источник: https://censor.net.ua/n3093467
 
 
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оказывается она БОЛЬНАЯ на всю голову и кто такой давал права??? Про постравматические заболевания пусть сказки деткам читают

До чего же продажные врачи в Украине (( сколько же ему "отстегнули" ((( Провести обследование в независимой больнице а врача на полиграф. и под зад коленкой с "злачного" места.. чтобы не повадно было
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У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат

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И "шмаль" она курила, что бы мозг не болел, да? У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат - Цензор.НЕТ 9932
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Ну да....
Канабис ведь выписывают при мигренях!
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наблюдается повышение давления и она нуждается в обследовании у невропатолога


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Ну а как же, ведь это как раз профильный специалист по артериальной гипертонии. У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат - Цензор.НЕТ 1013
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И обязательно в Германии или США.
Там ближайший дежурный невропатолог.
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Через надзирателей передали....во временное пользование.... У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат - Цензор.НЕТ 8995
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)) ага. а пока передавали, надзиратели этот моск ей ебзнасиловали и скоро окажется, шо она беременна от них.
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Какой деликатный... Хотел сказать "Она же ёбнутая!", а какие красивые и приличные слова подобрал. Профи...
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ну, то зробіть їй евтаназію, щоб не мучалася, тваридла
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диагноз - куриный грипп, подошёл этой курице куда бы правдивее.
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Конечно заболевание! Конечно мозга! Разве здоровий человек так гонял би?!
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эта болезнь характерна для этой части европы
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У нее есть мозг ???? Так это меняет дело.....дайте ей 15 лет и пусть думает этим мозгом о своей житухе..... У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат - Цензор.НЕТ 5112
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А у тех кого она убила уже нет никаких заболеваний.
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Затягування слідств і судових процесів в Україні пов'язане лише з одним явищем: хабарництвом, телефонним правом, відмазуванням злочинців за гроші. Інші причини - "технічні", "перевантаженість судів" - БРЕХЛИВІ.
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А мозг Зайцевой состоит из одной ПРЯМОЙ КИШКИ!
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врожденный кацапидоз головного мозга лечению не поддается.
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лікуєтся ,записуй рецепт-9 граммів свинця
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Такое заболевание издавна называцо воспаление хитрости и нахальства
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Афигенный юридический аргумент - слова врачей ! Видать лекаришки капустку папы Зайчика едят а ксиву писать сцыкотно -как бы не переехать из медблока в блок напротив...
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Комиссия, созданная управлением здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований пришла к выводу, что противопоказаний для пребывания в условиях СИЗО Елены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре прошлого года, нет.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдана Федака. "По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет" Источник: https://censor.net.ua/n3093448
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Эта наркотическая шмара должна сидеть в тюрьме.
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Как можно диагностировать заболевание того, чего нет?
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Предлогаю закрутить гайки населению, а ее отпустить.
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Ну это, понятно, иначе бы она не гоняла на джипе по городу.... - но это, скорее отягчающие обстоятельства.... У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат - Цензор.НЕТ 5325
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Да и вообще переложить ответственность на всех, а с мажоров снять. Так правильно.
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А дубы-колдуны
Что-то шепчут в тумане,
У поганых болот
Чьи-то тени встают...
Косят зайцы (там були також зайчихи) траву,
Трын-траву на поляне,
И от страха все быстрее
Песенку поют

Припев

А нам все равно,
А нам все равно,
Пусть боимся мы
Волка и сову.
Дело есть у нас -
В самый жуткий час
Мы волшебную
Косим трын-траву
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Народ ! А тебе не кажется , что пора серьёзно браться за эту коррумпированную судейскую коллегию , похоже они в открытую срут нам на голову и ничего не боятся !
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А есть в Украине уголовная статья насчёт препятствования правосудию? Как раз был бы случай применить.
Раз она так больна - пересадить другой мозг!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга, - адвокат
 
 
 
 
 
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