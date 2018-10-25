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 Политика Украины
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 Россия продает уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин

Россия продает уголь, добытый на оккупированной части Донбасса в Турцию и, возможно, в Польшу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам главы МИД, Россия смешивает украинский уголь с российским, чтобы его нельзя было идентифицировать.

"Потом угль идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил ", - сказал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схема поставки донецкого угля в Польшу под видом российского сохраняется, - Дещица

Напоминаем, на оккупированной части Донбасса расположены 94 шахты.

Источник: https://censor.net.ua/n3093465
 
 
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Китайцы закрыли уже 11 000 шахт из 54 000 в наличии.Процесс абирает обороты.Китайцы шо то задумали придумали... Россия продает уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин - Цензор.НЕТ 7480 Россия продает уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин - Цензор.НЕТ 7480
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А Украине согласно Роттердаму +? А барыши кладёт себе в карман Гидрант и Ахметов.
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І Пуцін...
Правда, найбільшу "рибу" Путін зловив в Білому домі... Чи вірніше -спочатку підловив а потім привів в Білий Дім...
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Ефремов в тюрьме отказался от луганских гоффношахт и Капанок,теперь то гоффно принадлежит ГрязьПрому Россия продает уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин - Цензор.НЕТ 6243 Россия продает уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин - Цензор.НЕТ 6243
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А Украина продаёт житомирский ильменит в оккупированный Крым. Почему это нельзя исправить быстрее? ? ?
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Ніякої політики, лише "партнерські" відносини, а Ви-патріоти йдіть воюйте за нього за 1 гривню на день.
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Важкувато звичайно, "управляти всесвітои", не привертаючи уваги санітарів.
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Гірше війни з РФ ДЛЯ України може бути тільки дружба з нею…
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Лисенок:а они там в лесу ваши шишки собирают...
Волк:А это ты,ябеда! Отстань! Росія продає вугілля з окупованої частини Донбасу до Туреччини і Польщі, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7143
Пашка знает,чьи в лесу шишки
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Та ты шо!?Все су.а в шоке!Теббе оленю,ще давно казали,що во избежании коллапса в Украине,треба вернуть под контроль такие то шахты военной силой.Але вы все вперто,ствердуете,що в нас не война и церковь,вас,зараз виведе на чисту воду
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да наверное так и есть, еще разговаривал с угольщиками окупированой части, говорять часть через фирму Порошенко идет в Украину
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через рф кстати тоже не просто продать, не пускают, в итоге шахты стоят
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Картавому с этой проблемой к Главнокомандующему. У него целых 57 спецназов. Могут на раз и шахты остановить и доставку заблокировать. Да много чего теоретически могут ... Но не делают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия продает уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин
 
 
 
 
 
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