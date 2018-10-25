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Все про:Геращенко Ирина (1238) Донбасс (17243) Хуг Александр (431)

 Жаль, что миссия Хуга в СММ ОБСЕ завершается таким ущербным и неудачным заявлением, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко прокомментировала интервью экс-первого заместителя СММ ОБСЕ на ДонбАссе Александра Хуга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Относительно заявления представителя ОБСЕ Александра Хуга, что, мол, российскую военную форму можно купить на базаре.

Мне искренне жаль, что Александр Хуг, чья миссия на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ, заместителя Апакана, завершается, таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая мистером Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах - новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российское. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг.

Поэтому при случае хочу поблагодарить тех смелых и честных представителей СММ ОБСЕ, которые есть в миссии и которые не слепоглухонемые, а все видят, фиксируют и честно пишут об этом в своих рапортах.

Также хочу отметить, что украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился. Сегодня их меньше - и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику.

Также читайте: Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

Попутно могу задать господину Хугу еще несколько вопросов:

Почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, зато там работали российские ФСБшники и следком РФ.

Почему по этому поводу нет заявлений?

Почему нет заявлений по обнаруженным противопехотным минам с росийской маркировкой? Маркировку тоже нарисовали партизаны? Кстати, на этих минах подорвались в том числе и патруль СММ.

Где заявления о фактах сексуальных домогательств к женщины - гражданскому наблюдателю? Боевики так и не назвали имя негодяя, который тянул ее из машины и не провели расследование.

Вопросов немало. Мы их задаем регулярно в Минске. Будем это делать и дальше и ожидать и требовать от ОБСЕ тщательного, беспристрастного и честного выполнения наблюдательной миссии, без заигрываний с РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?", - Геращенко рассказала, как на одной из встреч ТКГ представители Л/ДНР бросили Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Слипака

Источник: https://censor.net.ua/n3093464
 
   
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Тобто Ірина Геращенко не розуміє, що Хуг є яскравим представником ОБСЄ? 🤔
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І навіщо від ОБСЕ надсилати сліпого ? Спочатку треба йому було імплантувати в око бінокль чи підзорну трубу.
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Інших у ОБСЄ не було! Вони у біноклі на сепарських весіллях розглядають один одного, а потом імплантуються. Тому нема часу побачити російських військових на Донбасі. 👯
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Если взять Англию,то Россия финансово поддерживает несколько лордов https://news.google.com/topics/CAAqIQgKIhtDQkFTRGdvSUwyMHZNRE5yTm5nU0FuSjFLQUFQAQ? вот вам и весь ответ,кругом всё продаётся,будет в Украине сильная экономика,тогда будут её все уважать
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То есть мы должны зарабатывать и давать взятки как РФ? А что нам тогда останется? Кредиты от МВФ?
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Молодец Ирина! Главное уважать себя. И тогда все будут уважать . А Хугу это еще аукнется
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Як гукнеш, так і відгукнеться; який голос, такий і відголос; як зовуть, так і озиваються; як стукне, так і грюкне;
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"...завершается таким ущербным и неудачным заявлением"" - Ирина Геращенко
Та хіба можна чекати від ущербного Хуга здорового глузду та розуму ?
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Сегодня Жириновский на заседании комитета Гдумы РФ заявил что распад Украины отменяется и на повестке дня война с Украиной. На что Кудрин сказал, что денег нет.
Депутат Гетта (не знаю кто такой) предложил направить Жирировского послом в Украину (посла РФ у нас нет).
На что Кудрин сказал, что этого делать не нужно, ибо это повлечет дополнительные государственные расходы на похороны Жириновского и даст повод для войны с Украиной, а денег нет.
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ибо это повлечет дополнительные государственные расходы на похороны Жириновского Жаль, что миссия Хуга в СММ ОБСЕ завершается таким ущербным и неудачным заявлением, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3383
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Наївна Ірка думає шо світ крутитсья навколо України. Напевно в Європі давно не була, інакше б зрозуміла шо там більшості пофіг Україна, абсолютно. Ще й фріків все більше які готові х*йлу кланятись.
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Ирка не просто наивная - Ирка идейно воодушевленная !!! А такие ничего не хотят видеть и слышать , если это не совпадает с их главной идеей на данный момент...и в этом ее беда.
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Уже и Хуг плохой , оказывается...и это тот , которого невозможно обвинить в не компетенции в этой теме...кто лучше него и больше него там все пронаблюдал ???
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Почему , он как раз он очень компетентен? Хорошо знает , куда пойти работать, чтобы деньги сами текли в карман...
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Национальная безопасность и территориальная целостность Украини не должна зависеть от заявлений обсешных обосранцев, напичканных сверху донизу ху#ловской агентурой и кормящиеся на подачки кремля
Прикро, що місія Хуга у СММ ОБСЄ завершується такою недолугою і невдалою заявою, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7118
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ирка-дырка,точнее не скажешь..
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упаси бог,айн я
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Отож я бачу, що розум і ти в одному місці не живуть.
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а шо,у вас с розумом резус-факторы не совпадают?
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Про фактори нема мови. річ у тім, що з резус макаками чи просто каками не розмовляю. Изиди сатана.
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а у вас график работы какой? сутки через трое или круглосуточно тута размовляете?
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гуляй полем,хохоле
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Кремлівські , криваві гроші працюють , на жаль !
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мокши повылазили за продажного хуга заступаться))) как будто это им чем то поможет...
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Хуг понимает что участие в гибридной войне России с Украиной это одно ,а то что нынешняя власть и предыдущая одинаково слились с коррупцией и эта коррупция изнутри пожирает независимое государство Украина,такое впечатление что Украина недалеко оторвалась от стойла московской конюшни Прикро, що місія Хуга у СММ ОБСЄ завершується такою недолугою і невдалою заявою, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7579
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Вопрос армянскому радио
-будь ласка, кажи, а у ирки есть бойфренд?
Ответ:
-да, есть, и от сети и на батарейках
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖаль, что миссия Хуга в СММ ОБСЕ завершается таким ущербным и неудачным заявлением, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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