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Все про:Австрия (387) Россия (70866) санкции (7024) минские соглашения (2480) Кнайсль Карин (8)

 Санкции с России не могут быть сняты из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских договоренностей, - глава МИД Австрии Кнайсль

Австрия не видит перспектив отмены санкций против РФ, поскольку отсутствует прогресс в выполнении Минских договоренностей.

Об этом заявила в четверг федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайсль во время выступления в Национальном совете (нижней палате Парламента) Австрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции были впервые введены 31 июля 2014 года, и с того времени каждые шесть месяцев продолжаются. На сегодняшний день, к сожалению, мы не видим никаких ощутимых успехов в Минских договоренностях, чтобы добиваться снятия экономических санкций в рамках ЕС", - заявила Кнайсль, отвечая на вопрос о работе над снятием санкций ЕС против России.

Кнайссль заявила, что Австрия в рамках своего председательства в Совете ЕС выступает за улучшение диалога между ЕС и Россией. Однако, она напомнила, что санкции ЕС против РФ были введены в связи с оккупацией Крыма и "дестабилизацией на Востоке Украины", и среди предпосылок их послабления должен быть "прогресс в выполнении предусмотренных Минскими договоренностями шагов".

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В то же время глава МИД пожаловалась на то, что антироссийские санкций сильно отражаются на экономике Австрии, экспорт которой в Россию из-за этих санкций и российских контрсанкций, по словам Кнайссль, сократился на треть.

Австрийский министр также заявила о необходимости развития двустороннего диалога с Россией, похваставшись налаживанием хорошего междучеловеческого контакта и сохранением его на культурном и экономическом уровне. 

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Напоминаем, министр иностранных дел Австрии Кнайссль прославилась своей свадьбой, на которую пригласила президента РФ Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3093463
 
   
 Топ комментарии
 
Видно хуйло ей на мазоль наступил по время танца😀😀😀
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а как х"йло придурочное плясало... Санкції з Росії не можуть бути зняті через відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей, - глава МЗС Австрії Кнайсль - Цензор.НЕТ 2000
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Видно хуйло ей на мазоль наступил по время танца😀😀😀
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Ай, не смешите бомонд... Нашли лапалку у котыгорошка...
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нельзя на ночь смотреть на такие вещи, брррррррр Санкції з Росії не можуть бути зняті через відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей, - глава МЗС Австрії Кнайсль - Цензор.НЕТ 7240 Санкції з Росії не можуть бути зняті через відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей, - глава МЗС Австрії Кнайсль - Цензор.НЕТ 7240 Санкції з Росії не можуть бути зняті через відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей, - глава МЗС Австрії Кнайсль - Цензор.НЕТ 7240
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поки расія клята не зникне з карт світу,нічого послабляти санкції!!))
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Їм заплату затримали чомусь. Пішли шукати ягель і ловити жаб.
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чтобы по богатому закусить боярышник?
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)) видно, шо або её хуйло плохо танцевал, або его дары красаве пришлись ей не ко двору. хотя? может и кизячя ансамбля хором её плохо удовлетворила? ох і балувана наша карина! ))
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Дело в том что в Острейхе русню , а тем более монголоидных вепсов никогда людьми не считали. И сейчас не считают.
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Тобто ця файна наречена танцювала з мавпою чи з істотою, яка не підпадає під жодну класифікацію?
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Це шо, гібридна відповідь на танок із Хуйлом? Санкції з Росії не можуть бути зняті через відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей, - глава МЗС Австрії Кнайсль - Цензор.НЕТ 2832
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Мокают "друзяки" пуйлишку при первой же возможности))))
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так это что зря путин на свадьбе отплясывал зря каблуки сбивал - танцуя барыню ?
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«Кто людям помогает,
Тот тратит время зря...»(с).
Та ну шо ж за неблагодарная австрийская кобыла! Путин ей на свадьбу и казачий хор приволок, под который с нею же - со страхолюдиной «сидроль» отплясывал - как какая-то непотребная спиноза кренделя ногами выкидывал. А она, мурло, туда же: «Санкции, санкции!». Ну не скотство?
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Всі наречені красуні, але іноді бувають виключення😂 Це виключення так подобається путіну і він із всією своєю маленькою душею пригорнувся до неї, а вона горда красуня говорить йому: санкції! 🙄
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чем больше снкций рашке,тем круче пэрэмога и цена на гас
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Як довго не буде самостійної Української держави, так довго не буде порядку в Європі, всі союзи будуть нереальними

© Євген Коновалець
Санкції з Росії не можуть бути зняті через відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей, - глава МЗС Австрії Кнайсль - Цензор.НЕТ 6890
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Каким бы не был грамотным, а не учел риски в ОУН (раскольники на службе у фашистов, которых мочили бандеровцы - мельниковцев с их СС Галичина)...
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Какие минские, даже сдохнет муйло - впаять санкций по самые немогу, шобы впредь не повадно было - держать на подсосе, лишь бы не выздыхали все...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции с России не могут быть сняты из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских договоренностей, - глава МИД Австрии Кнайсль
 
 
 
 
 
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