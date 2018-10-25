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 Происшествия
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 В порту Черноморска "застряла" отара из 300 овец: их не могут ни отправить хозяйке, ни отпустить, ни убить. ФОТО

Часть животных погибла от голода, жажды и отравления трупными газами.

В порту Черноморска уже 2 недели стоит фура, в которой находятся 300 овец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В порту Черноморска застряла отара из 300 овец: их не могут ни отправить хозяйке, ни отпустить, ни убить 01

Животных отправили на продажу в Турцию, но там покупатель не явился за грузом. А когда овец доставили обратно в Украину, их отказалась пропустить служба ветконтроля: ведь овцы побывали в стране, где регистрируются опасные заболевания животных.

В порту Черноморска застряла отара из 300 овец: их не могут ни отправить хозяйке, ни отпустить, ни убить 02

Из-за бюрократической коллизии овец нельзя ни отдать хозяйке, ни даже уничтожить. Часть животных погибли от жажды, голода и отравления трупными газами. Оставшихся в живых подкармливают зоозащитники.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Черноморского горсовета приняла решение cоздать на территории терминала карантинную площадку, на которой можно разместить животных и обеспечить им доступ к воде и корму.

В порту Черноморска застряла отара из 300 овец: их не могут ни отправить хозяйке, ни отпустить, ни убить 03

В Турцию отправят запрос о том, покидали ли овцы карантинную зону. И если окажется, что нет, то их вернут хозяйке.

Источник: https://censor.net.ua/n3093462
 
 
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Фраза "дебилы, бля" идеально подходит.
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Хозяин овец просто не захотел платить таможенникам мзду.
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100500-й доказ того, що в країні відбуваються абсолютно деструктивні процеси в усіх сферах розвитку - економіці, фінансах, митниці, навіть ветслужбі. Дурдом "Веселка" якийсь, а не держава.
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Изверги.
Конечно, во время войны это не самая ужасная трагедия - тут люди гибнут пачками . . . Но всё равно показательное отношение к жизни.
А ведь есть статья в уголовном законодательстве по поводу жестокого обращения с животными - могла бы прокуратура сказать своё слово.
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Страна мразей и тварей. Все , до исключения. А если так относятся к людям, что вы хотите от животных?
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Это к гарбузову он у нас экономист , базарный .
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А за это, уже читал - отрубать нужно головы и руки - все сразу. Они в ЕС - прут! Куда скоты? Да бля#ди, люди не доедают - дети и много чего еще, а они тут п#сы в "цивилизацию играют". За такое в ЦИВИЛИЗАЦИИ дают не менее 5 лет.
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Ты притормози маненько...Тебе скинуть видео как во Франции мучают животных при забое на мясоковбинате? Специально мучают!
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Ничтожные. Все. И водила фуры ничтожный. Мог бы тоже поднять свое чресло. Страна говнодавов.
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Как пишут в коментах на Думской, всему виной какие то шуры-муры отправителя груза, с номерами у животных, этот косяк заметили турки и вернули груз. Груз приехал его попытались принять назад, а товар не соответствует документам и пошло поехало!! Хозяйку груза в этот же скотовоз нужно посадить!! И теперь получается за хитрость хозяйки отдуваются бедные овечки!! Люди пытались бастовать, защитить скотину, им мягко намекнули, что пригласят титушек, это пипец
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Прокинулися на цензорі після вчорашнього сюжета в ТСН!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ порту Черноморска "застряла" отара из 300 овец: их не могут ни отправить хозяйке, ни отпустить, ни убить. ФОТО
 
 
 
 
 
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