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 Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом Хуг рассказал в интервью изданию Foreign Policy.

На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины Александр Хуг отметил: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства, - ред.). Впрочем, мы видели конвои выезжающих и въезжающих в Украину грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

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По словам Хуга, который в этом месяце покидает пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории, ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине" , - заявляет Хуг.

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Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также добавляет, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но, по его словам, "такую ​​форму можно купить где".

"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - отмечает Хуг

Напомним, что Александр хуг, который стал одним из самых узнаваемых наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, по завершении срока в октябре уходит с должности первого заместителя главы миссии в Украине.

Также читайте: ОБСЕ призывает стороны открыть дополнительные пункты пропуска на Луганщине, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3093461
 
 
 Топ комментарии
 
Слепая, бесполезная организация
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Электричество подается, мотор работает.
Но где же здесь связь?
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Не понимаю, в чем проблема? Нет - так нет. В Хишаме янки уже показали как надо разговаривать с хитрожопыми репоедами. В плен не брать. Никаких обменов. Пристреливать скотов сразу и на месте.
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И судя по всему бабло .
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Электричество подается, мотор работает.
Но где же здесь связь?
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Не в идеале, конечно, но суть вы передали очень близко!!!
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Суть скорее в том, что ООН и ОБСЕ, полностью деградировали.
Они потеряли свои ориентиры, а это страшно.
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Не понимаю, в чем проблема? Нет - так нет. В Хишаме янки уже показали как надо разговаривать с хитрожопыми репоедами. В плен не брать. Никаких обменов. Пристреливать скотов сразу и на месте.
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Прямо ка в фильме ДМБ, только наоборот. -Видишь суслика? - Вижу. А его нет.
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так сербская мандель с той же организации вообше утверждала - и как попёрли грузины против рашки, рашисты только защищались.
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Правильно. Путин на белом коне скакал впереди войска? Нет? А Шойгу? Тоже нет? Ну, вот видите. Какие же там русские?..
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не, ну да. свинособак в будёновках и путена на коне не видели, значит вмешательство не обнаружено.
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Про звіти цього Хуга правильно хтось написав в Інеті: "З боку росії на територію України зайшли 80 танків, але чиї вони, ми не знаємо..."
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"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть."
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А в принципе, понятная позиция.Если мы сами объявляем, что воюем то с сепаратистами, то с пророссийскими террористами, то с НЗФ(незаконні збройні формування), то чему удивляться? Ведь армия РФ-это законные вооружённые формирования.Если мы это не признаём, то какого Хуг должен брать на себя больше нас? У него зарплата и так нормальная и чувствует он себя вполне прилично.
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из особого вида оружия стреляют особого вида шахтеры, прошедшие особого вида подготовку в особого видах шахтах. Это зафиксировали особого вида наблюдатели.
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В принципе,я согласен,с его точкой зрения.Если к нему на длинный нос,каждое утро будет ссадиться дятел и долбить ему лоб...Но поскольку я всё таки ...не хочу говорить,
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ДМБ. Видишь суслика? https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
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Чем больше погружаюсь,в вашу таинственность,тем больше желания послать вас нах.Й!.Без обид.Спрос буде со всех Бачили конвої, особливі види зброї, в тому числі електронне озброєння, але не бачили прямого російського військового втручання, - Хуг про Донбас - Цензор.НЕТ 3875
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВидели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе
 
 
 
 
 
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