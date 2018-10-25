 Польша неформально отменила "зеленый коридор" на границе с Украиной, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, это является одной из причин образования длинных автомобильных очередей при пересечении украинско-польской границы.
"Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?", - риторически спросил Климкин.
Министр отметил, что механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, в частности, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля.
"Достигнуты договоренности между Украиной и Польшей о том, что с четырех до восьми увеличим количество пунктов пропуска на украинско-польской границе. Проблема Украины в том, что нет подъездной дороги к пунктам", - сказал Климкин.
Больше всего видов на жительство украинцам выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии, 4,2 тысячи - в Словакии, 3,1 тысячи - в Дании.
И жто только украинцы. А еще есть кацапы, белорусы, грузины, молдаване и др совок.
Вы считаете, что эти люди не ходят на концерты?
И насчёт "евроблях", он лично в 14 или 15 году в Ужгороде обещал увеличение транзита до 30 дней. Как было до письма сына яныка
А я все думав, де що тайга, то там? Виявляється...
Туточки! Тайга однако!