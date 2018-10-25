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Все про:Польша (4553) таможня (1336) Климкин (1901)

 Польша неформально отменила "зеленый коридор" на границе с Украиной, - Климкин

Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, это является одной из причин образования длинных автомобильных очередей при пересечении украинско-польской границы.

Также читайте: Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин

"Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?", - риторически спросил Климкин.

Министр отметил, что механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, в частности, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля.

"Достигнуты договоренности между Украиной и Польшей о том, что с четырех до восьми увеличим количество пунктов пропуска на украинско-польской границе. Проблема Украины в том, что нет подъездной дороги к пунктам", - сказал Климкин.

Также смотрите: "Будем поддерживать нашу громаду в Польше , - Климкин провел в Люблине встречу с представителями украинской диаспоры. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3093458
 
 
 Топ комментарии
 
Климкинд ссорит Украину со всеми соседями в угоду своему соотечественнику Хуйлу
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Ну так после того как ты неформально показал венграм-йоббикам что ты мягкотелая тряпка и тебе на голову можно плевать.....
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А что там искать, достаточно прийти в Раду или Кабинет министров.
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Ну так после того как ты неформально показал венграм-йоббикам что ты мягкотелая тряпка и тебе на голову можно плевать.....
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Климкинд ссорит Украину со всеми соседями в угоду своему соотечественнику Хуйлу
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Отдайте строительство подъездов барыгам и сделайте их умеренно платными.Идиёты!
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Климкин, вы плохо работаете со Словакией . Вот смотрю тв - они часто вспоминают мацкву, Ленинград. И совсем не вспоминают Киев. Думаю, что четверть населения Словакиии и не знает что Киев- столица Украины
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Могли бы сделать тв викторину про знание Украины . Победителю купить билет на лоукост ( 60 евро туда обратно) и гостиницу оплатить в Киеве .
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8 мая могли бы цветы возлагать( тв и СМИ приглашать) к могиле неизвестного солдата. Там тоже украинцы похоронены. Нет ресторана украинского в Братиславе. А о конвертах пооблема молчу. Рашка прет то балет, то Любе, то Лепса.( все на декабрь этого года) . Украинцев нет .
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А что? В Братиславе заполняются залы на концертах Любе и Лепса?
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Читайте внимательно Цензор --
Больше всего видов на жительство украинцам выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии, 4,2 тысячи - в Словакии, 3,1 тысячи - в Дании.

И жто только украинцы. А еще есть кацапы, белорусы, грузины, молдаване и др совок.
Вы считаете, что эти люди не ходят на концерты?
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При чем тут Вид на жительство и посещаемость в Братиславе концерта Лепса? Как это вообще связано?
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А вы думаете что словаки на эти концерты ходят? На криминальный шансон Любэ и Лепса? Они его не понимают . Для них это дикость . Ходят только рускоязычные с искаженной психикой
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А что там искать, достаточно прийти в Раду или Кабинет министров.
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По-видимому, определен четкий алгоритм поиска подконтрольных, управляемых, не сопроптивляемых и нужных людей для власти.
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Автобаза Державного управління справами, яка обслуговує Президента, придбала два авто Mercedes-Benz S 560 4matic загальною вартістю 10 млн грн. Всередині - повний фарш. Як і належить для топ-чинуш. Нагадуємо, вся ця розкіш купується за наш з вами рахунок.
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Он бредит. Все знают, что поляки бастуют. Итальянская забастовка, потому и увеличилось время оформления.
И насчёт "евроблях", он лично в 14 или 15 году в Ужгороде обещал увеличение транзита до 30 дней. Как было до письма сына яныка
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вот уж точно кто посаженный хенерал, так это Климкин! пустое место...машина по изрыганию бессвязных фраз...как дальше жить Украине с такими управленцами баальшой вопрос...
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А шо ,ей зелёный не в масть?Так можно развить...................
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"А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?", - риторически спросил Климкин..." "в частности количество "евроблях"..." "нет подъездной дороги..."
А я все думав, де що тайга, то там? Виявляється...
Туточки! Тайга однако!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПольша неформально отменила "зеленый коридор" на границе с Украиной, - Климкин
 
 
 
 
 
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