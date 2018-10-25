 В Днепре после комплексной реконструкции открыли центральную аллею парка "Зеленый Гай"

Горожанам обновленная парковая зона нравится. "Мы долго ждали, когда здесь все завершат. Все нравится. Ранее было просто страшно заходить. Теперь очень ждем, как сделают остальные", - рассказала днипрянка Лидия.

Реконструкция центральной аллеи - это работа с почти 15 гектарами территории вокруг. Здесь обустроили велоспуски, а еще - систему защиты пандуса и ступеней ото льда.

Рядом с аллеей - современная детская площадка. Она безопасна и защищена от действий вандалов.

"Просто исключительная детская площадка. Действительно хочется поблагодарить городскую власть. Такого в Днепре мы еще не видели", - поделился впечатлениями отец двух дочерей Владимир.

Со своей стороны мэр Днепра Борис Филатов отметил, что реконструкция парка "Зеленый Гай2 - это комплексный проект, который помог решить сразу несколько проблемных вопросов.

"Люди уже оценили здесь все. Реконструкция этого парка - проект, который показывает, как городские власти могут взаимодействовать, в частности, народными депутатами и работать на благо города. Когда мы задумывали этот проект, то имели целью решить три задачи. Во-первых, хотели навести порядок в этом заброшенном парке. Вторая задача - безопасность: этот парк фактически транзитная территория, по которой люди перемещаются между двумя большими районами. Третья задача - решение проблемы подтопления. Это был сложный инженерный проект. Из 56 млн грн почти половина пошла на необходимые технические сооружения, водоотведения и укрепления подпорных стен", - отметил Борис Филатов во время осмотра центральной аллее парка "Зеленый Гай" 25 октября.

Далее будут приводить в порядок остальную территорию - вдоль аллеи. Так, в 2019 году планируется строительство пандуса для маломобильных групп населения на входной зоне с просп. Поля. Также предусмотрен ремонт пешеходных аллей со смотровой площадкой, примыкающих к центральной аллее.

Обязательным условием для проведения реконструкции в парковых зонах города есть упорядоченные документы на землю. У большинства парков их нет вообще.

2Зеленый Гай2 станет примером рационального переосмысления городских парков. Здесь будет четкое и продуманное зонирование пространства - спорт, детские развлечения, тихий и активный отдых.





