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 Общество
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Все про:Днепр_город (2523) парк (119) Филатов (248)

 В Днепре после комплексной реконструкции открыли центральную аллею парка "Зеленый Гай"

Несколько десятилетий парк Зеленый Гай, который расположен в Рыбацкой балке, между СК "Метеор" и просп. Александра Поля, стоял заброшенный. Сейчас гордость Зеленого Гая - центральная аллея. Ее открыли после реконструкции. Вместо замусоренных ям и захламленных полян теперь здесь - ровные дорожки, освещение, современная детская площадка, бесплатный wi-fi и камеры наблюдения.

Горожанам обновленная парковая зона нравится. "Мы долго ждали, когда здесь все завершат. Все нравится. Ранее было просто страшно заходить. Теперь очень ждем, как сделают остальные", - рассказала днипрянка Лидия.

Реконструкция центральной аллеи - это работа с почти 15 гектарами территории вокруг. Здесь обустроили велоспуски, а еще - систему защиты пандуса и ступеней ото льда.

Рядом с аллеей - современная детская площадка. Она безопасна и защищена от действий вандалов.

"Просто исключительная детская площадка. Действительно хочется поблагодарить городскую власть. Такого в Днепре мы еще не видели", - поделился впечатлениями отец двух дочерей Владимир.

Со своей стороны мэр Днепра Борис Филатов отметил, что  реконструкция парка "Зеленый Гай2 - это комплексный проект, который помог решить сразу несколько проблемных вопросов.

"Люди уже оценили здесь все. Реконструкция этого парка - проект, который показывает, как городские власти могут взаимодействовать, в частности, народными депутатами и работать на благо города. Когда мы задумывали этот проект, то имели целью решить три задачи. Во-первых, хотели навести порядок в этом заброшенном парке. Вторая задача - безопасность: этот парк фактически транзитная территория, по которой люди перемещаются между двумя большими районами. Третья задача - решение проблемы подтопления. Это был сложный инженерный проект. Из 56 млн грн почти половина пошла на необходимые технические сооружения, водоотведения и укрепления подпорных стен", - отметил Борис Филатов во время осмотра центральной аллее парка "Зеленый Гай" 25 октября.

Далее будут приводить в порядок остальную территорию - вдоль аллеи. Так, в 2019 году планируется строительство пандуса для маломобильных групп населения на входной зоне с просп. Поля. Также предусмотрен ремонт пешеходных аллей со смотровой площадкой, примыкающих к центральной аллее.

Обязательным условием для проведения реконструкции в парковых зонах города есть упорядоченные документы на землю. У большинства парков их нет вообще.

2Зеленый Гай2 станет примером рационального переосмысления городских парков. Здесь будет четкое и продуманное зонирование пространства - спорт, детские развлечения, тихий и активный отдых.

В Днепре после комплексной реконструкции открыли центральную аллею парка Зеленый Гай 01
В Днепре после комплексной реконструкции открыли центральную аллею парка Зеленый Гай 02
В Днепре после комплексной реконструкции открыли центральную аллею парка Зеленый Гай 03

Источник: https://censor.net.ua/n3093455
 
   
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Если аллею построил ,то что уже хороший? Это его работа и прямая обязанность .
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він багато чого побудував, але бачу невдоволені є..
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Не невдоволени .Но это не достижение .это его работа . Это типа если бы дворник хвастался что он улицу подмёл или врач хвастался что больному лекарство приписал .
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а що конкретно не влаштовує в його роботі ?
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раздолбаная набережная уже который год, "несгораемые" мусорные баки по 215 евро шт, квартплата в хрущевках, где нет лифта, больше домов с лифтом, мост этот список можно продолжать бесконечно...
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Асфальт лучше для всевозможных роликов,скейтов итп
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Для парка нужны и туалеты бесплатные и обслуга,убирать за отдыхающими Газоны не ухоженные,полива нет,проката и торговли нет.Тут Харьков на 2головы выше.В Харькове торговля в парках монополизирована и это плохо
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В целом конечно хорошо,но ощущение что делали люди с какими то зрительными отклонениями,плитка лежит как брущаткаодна выше другая ниже сделали на тяп ляп,но всё равно лучше чем мусорка.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Днепре после комплексной реконструкции открыли центральную аллею парка "Зеленый Гай"
 
 
 
 
 
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