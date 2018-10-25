 Украинцы - рекордсмены по количеству видов на жительство в ЕС в 2017 году

В прошлом году около 661 874 украинцев получили вид на жительство в странах ЕС. Такие данные сегодня обнародовало европейское агентство статистики Eurostat, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно подсчетам, граждане Украины получили около 21% всех видов на жительство, выданных в ЕС в 2017 году.

Количество выданных украинцам свидетельств почти втрое превысило количество свидетельств, полученных гражданами Сирии, занявшими второе место.

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Больше всего видов на жительство украинцам выдавала Польша – 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи – в Венгрии, 4,2 тысячи – в Словакии, 3,1 тысячи – в Дании.

Чаще всего причинами выдачи видов на жительство для украинцев были трудоустройство (87,7% случаев), семейные обстоятельства (4%), образование (3,5%).

После украинцев больше всего разрешений на проживание в ЕС получили граждане Сирии (223 тысячи разрешений) и Китая (193 тысячи). Среди стран Евросоюза больше всего разрешений на проживание для иностранцев выдала Польша: 683 тысячи. 87 процентов разрешений при этом выдали людям, приехавшим в эту страну на работу.

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Германия следует за Польшей в перечне стран ЕС, которые в прошлом году выдали иностранцам больше всего разрешений на пребывание. Здесь выдали 535 тысяч разрешений, их получили преимущественно граждане Сирии, Афганистана и Ирака. Примечательно, что в Германии большинство из тех, кто получил разрешения на проживание, являются беженцами (269 тысяч разрешений). Лишь каждый десятый получатель разрешения приехал в ФРГ на работу.

Eurostat отметил, что количество разрешений на проживание, выданных в ЕС, выросло по сравнению с 2016 годом на четыре процента.





