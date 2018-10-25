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 Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего инспектора отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал от местного предпринимателя 60 тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленник "оценил" несоздание искусственных препятствий при оформлении разрешительных документов на установку вдоль автодорог рекламных щитов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицер Управления патрульной полиции задержан в Киеве за получение 600 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ 02

Оперативники задокументировали получение полицейским части взятки в размере более 16 тысяч гривен. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли противоправно полученные деньги и разрешительные документы, которые капитан начал оформлять после получения части взятки.

Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ 03

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В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3093452
 
   
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Ніхто не бажає працювати чесно , а хто бажає - той лох.
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В полиции идейных вытровили в первые полгода, теперь там остались педофилы, дауны, гопники, охранники с маркетов, шлюхи, и просто шныри. В полицаи сейчас идут все кто умом не вышел и кого чмырили с пеленок, Идут туда за кусочком власти для самоутверждения и поднятия самооценки! Адекватный чаловек в этот гей клуб присягу не даст!
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Ні, ні, ні в поліцаях саме лайно! без виключень! Як я не намагався подивитись на поліцаїв по іншому так нічого не вийшло...
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А раніше в міліцію йшли ті, хто не хотів працювати, та не міг реалізувати себе в нормальному житіі, не хватало освіти, розуму та підприємливості. Погони давали відчуття влади та вседозволеності. Що змінилося?
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А професор Шевчук каже:
Віддався роботі ... Раніше думав, що за гроші ... Дивлюся на зарплату і бачу, ні, - лишень по любові . до науки....
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Це та потужна реформа? Справді? Як косили бабло - так і косять.
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Ти дивись, вже і поліція активно накопичує гроші, щоб вистачило на підвищення тарифів.
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Не вижу ничего необычного. Для страны третьего мира вполне нормальное явление.
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Срать мне на Хуйла. Но мы стали страной третьего мира - самой нищей страной Европы.
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А шо им всегда лица замазывают? Чтобы граждане не удивлялись, если через месяц его на улице встретят?
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это нова - полиция - очьень важьно? или потужная мыролюбная реформа рюкзачной мусарни?
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Якщо хочеш честних, то не давай їм контролюючі та/або дозвільні повноваження...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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