 Мошенники собирают пожертвования от имени родственников покойной артистки "Дизель Шоу" Марины Поплавской

В Житомире полиция проверяет вероятность сбора мошенниками средств от имени родственников погибшей артистки Марины Поплавской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции в Житомирской области.

"В Главное управление Нацполиции Житомирщины обратились родные погибшей артистки Марианны Поплавской с заявлением о возможном обмане. По их словам, в соцсетях начали появляться фейковые страницы Марины Поплавской, на которых размещаются посты о якобы сбор благотворительных средств для непонятных целей", – сказано в сообщении.

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Заявление зарегистрировано, и полицейские начали проверку.

Родственники Поплавской призвали украинцев не доверять любым подобным сообщением.

"Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на добром имени родного человека", – сообщают в полиции.

Напомним, 20 октября на Киевщине в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Другие актеры и водитель получили травмы различной степени тяжести. Участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

21 октября в Киеве состоялось прощание с Поплавской. 22 октября с ней попрощались в Житомире. Похороны провели на Корбутовском кладбище на Центральной аллее, где похоронены выдающиеся житомиряне.

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