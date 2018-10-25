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 Происшествия, Общество
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Все про:Житомир (419) мошенничество (692)

 Мошенники собирают пожертвования от имени родственников покойной артистки "Дизель Шоу" Марины Поплавской

Сбор идет сразу на нескольких страницах в соцсетях. Настоящие родственники Поплавской обратились в полицию.

В Житомире полиция проверяет вероятность сбора мошенниками средств от имени родственников погибшей артистки Марины Поплавской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции в Житомирской области.

"В Главное управление Нацполиции Житомирщины обратились родные погибшей артистки Марианны Поплавской с заявлением о возможном обмане. По их словам, в соцсетях начали появляться фейковые страницы Марины Поплавской, на которых размещаются посты о якобы сбор благотворительных средств для непонятных целей", – сказано в сообщении.

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Заявление зарегистрировано, и полицейские начали проверку.

Родственники Поплавской призвали украинцев не доверять любым подобным сообщением.

"Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на добром имени родного человека", – сообщают в полиции.

Напомним, 20 октября на Киевщине в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Другие актеры и водитель получили травмы различной степени тяжести. Участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

21 октября в Киеве состоялось прощание с Поплавской. 22 октября с ней попрощались в Житомире. Похороны провели на Корбутовском кладбище на Центральной аллее, где похоронены выдающиеся житомиряне.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093451
 
 
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для начала неплохо бы контроллировать выход в интернет заключенных из тюрем.они и занимаются подобной фигней
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просто начать садить в тюрьмы, давать реальные сроки.
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впевнений, що Поплавська не була бідною, тож хто жертвує гроші "її родичам" мабуть зовсім тупий
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Найти и повесить гадов - народ стопроцентно одобрит и поднимет рейтинг потроха от плинтуса на пол шишки от пола.
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Ну как же промокше без Пороха заснуть...
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Это полностью как обычно вина Порошенко!!
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Зачем открывать кафе, СТО, агентство недвижимости, парикмахерскую?
И зачем работать?
Ведь можно просто кидать на бабло окружающих!
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та не.....это когда после открытия кафе,СТО, и тому прочее,ты попадаешь на зону,а жить хочется,а бабки судьи с адвокатами забрали...ну такое...не все поймут)
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Поймать и не отрезать а оторвать все что есть Мошенники собирают пожертвования от имени родственников покойной артистки "Дизель Шоу" Марины Поплавской - Цензор.НЕТ 5533
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просто начать садить в тюрьмы, давать реальные сроки.
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для начала неплохо бы контроллировать выход в интернет заключенных из тюрем.они и занимаются подобной фигней
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У верховного научились .Мошенники собирают пожертвования от имени родственников покойной артистки "Дизель Шоу" Марины Поплавской - Цензор.НЕТ 744
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А к какому доктиру за диагнозом . К гросе , что-ли?
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К психиатру , неужели не видно пациента 😂
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Грося - спець з підвищення артеріального тиску у населення після його "обнадійливих" виступів.
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- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век... - За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это). - Длина дорог - 4 млн. километров. Я не уверен, что могу такое количество нулей в голове представить. - 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 года построили мост от Гонгконга до Макао. До Макао! Туда год назад плыли час на скоростном лайнере. - За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать только, если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают. - Каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сотня. Сто штук. Посчитайте от одного до ста и вот каждый раз представьте себе аэропорт. Бац! Построено. - Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел. Или вот, например - туннель длиной 28 км. - Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час. - За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз! У меня друг уже месяц не может квартиру найти, а в Китае их бесплатно раздают. - через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек. - А вся эта статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию. anekdotov.net
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То-то я вижу китаёзи все из кацапской Сибири все домой в Китай лАмАнулись... Шахраї збирають пожертви від імені родичів покійної артистки "Дизель Шоу" Марини Поплавської - Цензор.НЕТ 2586
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впевнений, що Поплавська не була бідною, тож хто жертвує гроші "її родичам" мабуть зовсім тупий
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Я тебе,ще интересней фразу подкину.Кому интерестны твои слёзы?Когда они не льёт на мою мельницу Шахраї збирають пожертви від імені родичів покійної артистки "Дизель Шоу" Марини Поплавської - Цензор.НЕТ 4347
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Да уж.Цензор влип в жёлтое,но то не наше,як говорять в Одессе
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Кощунство, конечно, но имена почивших именитых людей всегда привлекали аферистов, прохвостов и банальных мерзавцев. И они делали на этих именах офигенные бабки... благодаря нашей наивности, жалости, сопереживанию, нашему желанию отдать дань уважения и благодарности таланту. Пусть мерзавцам не будет в этом мире счастья и удачи!
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Та фиг ты угадал!Полная росплата и возмездие.я сч Шахраї збирають пожертви від імені родичів покійної артистки "Дизель Шоу" Марини Поплавської - Цензор.НЕТ 8758 итаю самым банальным из закона Украины
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мошенников поймать- отрезать яйца... все...
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