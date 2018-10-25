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Все про:Зайцева (58) здоровье (1208)

 Противопоказаний для пребывания участницы резонансного ДТП в Харькове Зайцевой в СИЗО нет, - комиссия при Харьковской ОГА

Комиссия, созданная управлением здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований пришла к выводу, что противопоказаний для пребывания в условиях СИЗО Елены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре прошлого года, нет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдана Федака.

"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - отмечается в тексте.

По словам Б.Федака, комиссия была создана по обращению заведующего медицинской части СИЗО. Осмотр и обследование Е.Зайцевой проводили областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

"Патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено", - сказал Б.Федак.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093448
 
   
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Противопоказаний для ее эвтаназии, тоже нет.
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Интересно другое, это по всем содержащимся в СИЗО собирается комиссия ОГА, или для такой чести нужно убить больше 5 человек.
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Она даже не считает нужным прощения у родственников своих жертв попросить, а вы спрашиваете, как можно с таким жить.
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Если исходить из количества скандалов в наших СИЗО, то при должных финансовых ресурсах, соберут комиссию любого состава, численности и для решения любого вопроса.
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прощупывают почву, что бы когда народ устанет, втихаря вытянуть её к папику Противопоказаний для пребывания участницы резонансного ДТП в Харькове Зайцевой в СИЗО нет, - комиссия при Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 6571
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противопоказания надо было выявлять, когда этой соске права давали.
а то бухать и людей сбивать здоровья хватает
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Это не проканало, ее адвокатша придумает еще что-то, за хорошие бабки любые капризы.
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У главной фигурантки смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой врачи определили посттравматическую энцефалопатию головного мозга.
Об этом заявил ее адвокат Евгений Мельниченко.
По его словам, у Зайцевой наблюдается повышение давления. В связи с этим девушка нуждается в обследовании у невропатолога и других профильных врачей...
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Наглец, пускай статистику покажут, сколько больных и на какие болезни сидят.
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відрубили б їй бошку,ото б подіяло на інших як холодний душ,так би мовити принести у жертву її,щоб інших вберегти!!! як у Сауд,Єміратах зробили,бошку вже на наступний день відрубили,за таран джипом мікроавтобуса де була ціла сімя....7 трупів ,усі загинули тоді((( а ця ще не на зоні???
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Ну шо?!Девке надо Томос,характеристика библейских подвигов и она свободна Противопоказаний для пребывания участницы резонансного ДТП в Харькове Зайцевой в СИЗО нет, - комиссия при Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 1313
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Зачем тянуть с ОБВИНИТЕЛЬНЫМ приговором..все равно зайчиха не не соскочит..а судьи тянут с судом потому что у папика еще есть бабло...все просто...
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Не отпустили - значит бабло уже кончается..)
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За чей счет такой шикарный медосмотр?
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т.е.. если бы ...прикупили... какие-то противопоказания... ее бы отправили в санаторий...
а лучше за кордон?
противопоказания против прибывания в СИЗО не обнаружены...
а на прибывание... в тюрьме.?..у нее нет, случайно, аллергии на тюрьму?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивопоказаний для пребывания участницы резонансного ДТП в Харькове Зайцевой в СИЗО нет, - комиссия при Харьковской ОГА
 
 
 
 
 
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