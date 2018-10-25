 Противопоказаний для пребывания участницы резонансного ДТП в Харькове Зайцевой в СИЗО нет, - комиссия при Харьковской ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдана Федака.
"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - отмечается в тексте.
По словам Б.Федака, комиссия была создана по обращению заведующего медицинской части СИЗО. Осмотр и обследование Е.Зайцевой проводили областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.
"Патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено", - сказал Б.Федак.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
а то бухать и людей сбивать здоровья хватает
У главной фигурантки смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой врачи определили посттравматическую энцефалопатию головного мозга.
Об этом заявил ее адвокат Евгений Мельниченко.
По его словам, у Зайцевой наблюдается повышение давления. В связи с этим девушка нуждается в обследовании у невропатолога и других профильных врачей...
а лучше за кордон?
противопоказания против прибывания в СИЗО не обнаружены...
а на прибывание... в тюрьме.?..у нее нет, случайно, аллергии на тюрьму?