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 В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии

Украинским любителям "русского мира" обещают создать особые льготные условия, над проектом указа работает МВД РФ

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства так называемыми "соотечественниками" из Украины, Молдовы и стран Балтии. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Росбалт".

Законопроект наделяет президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право получить гражданства России в упрощенном порядке.

"Эта норма позволит получить российские паспорта соотечественникам, проживающим "в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима", отмечается в пояснительной записке к проекту.

"Это относится не только к Украине, но и к ситуации в Приднестровье, Молдавии, прибалтийских республиках", - сказал глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Также на Цензор.НЕТ: "Миллионы американцев мечтают переехать в Россию, но пока не решен вопрос с жильем", - группа жителей РФ требует от руководства страны упростить прием "беженцев" из США. ВИДЕО

Для украинцев собираются создать особые льготные условия. Специально для них МВД РФ готовит проект указа, который потом издадут от имени Путина.

"Мы в ближайшее время планируем представить в правительство и администрацию президента РФ проект указа по украинским гражданам", - сообщил замглавы МВД Игорь Зубов.

По его словам, Путин сможет воспользоваться новыми полномочиями, например, издав указ "о предоставлении права на получение российского гражданства по упрощенной схеме лицами, прибывшими с территории Украины в такой-то и такой-то период или вообще для всех украинских граждан".

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Ко второму чтению профильный комитет Госдумы рекомендует определить, кто именно сможет получать российское гражданство в упрощенном порядке.

"Представляется, что к таким категориям могут быть отнесены в первую очередь соотечественники и (или) носители русского языка, проживающие в государствах, в которых их права систематически нарушаются в связи с вооруженными конфликтами, нестабильной политической обстановкой, целенаправленной политикой руководства этих государств и иными подобными обстоятельствами", — отмечается в заключении комитета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093447
 
 
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Вот и хорошо. Вся шваль в резервацию сольется.
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Пусть забирают всю свою дебильную пьянь с Донбасса и чем скорее ,тем лучше. Нормальные люди не поедут в Кацапстан.
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Они чего то все больше из Европы и Америки о любви к ПаРаше вещают .
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Вот тут-то я и вспомнил слова из песни группы "Ленинград"-Ехай на..й!!!
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китайцам вьетнамцам и таджикам - гдета так мана В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 6795
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Запретит гражданам рф посещать Украину и покупать недвижимость , получать пмж и роботать. Вот и ответ
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Та забирайте уже нахер свою козлорылую шваль.
И чем быстрее ваши выБлядки отовсюду посваливают на истерическую родину тем лучше.В идеале еще вчера.
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чувак! в идеале откопать всё дерьмо шо зарыто в нашей земле и по новой почте в россию отправить.
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Увы...
"Новая почта" работает только в пределах Украины.
А для того самого дерьма сгодятся и теплушки:так поскрепнее будет.
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В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 1577Team of ZinaPortnova‏ @Zn_Portnova 1 ч.1 час назад
Въебите кто-нибудь этой гниде В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 2533

https://t.co/8mTCupM7kN

ОБСЄ: "Ми не побачили прямих доказів російського втручання на сході України"

В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 6140



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навіщо тоді влада весь час апелює до ОБСЄ і повторює про наших "західних партнерів" ?
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От і добре,чемодан, вокзал,роіся! Нех@й шастать!
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Колаборанти з домбабвє , мабуть - зраділи.. Буде куди драпать - вологда, воркута, якутск, надим і норільск- " с нєтєрпєнієм ждут новоявлєнних граждан"..
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чемодан-вокзал-расея теперь и от хуйла? В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 1734
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кстати, не первая такая программа, сцуко, даже руске дибилы говорят - аха, ищите дураков в другом месте, они должны пообещать что то больше, например акции газпрома.
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если смогут переманить из стран Балтии окупантов обратно в рассею, готов поучаствовать финансого - спонсирую билет до границы рассеии, ок, до первои остоновки в рассее, но с договором - обратно и не думаите.
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Народ скинется, я в доле если кому то не хватит на билет до московии.
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Та ладно, депутаты не брезгуют... если заплатят почему бы и нет))) вон мосийчук до сих пор в раде вопросы решает, решала хренов и ничего не отвалилось же...
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Денег за это дают? (с)

Рогатку дают (если повезёт)-и в Сирию.
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Как у российской федерации могут быть соотечественники в Украине? Они убежали с федерации?
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могут, могут - все кто за рассею, пусть пакует чемоданы и дорога скатертью, до самого последнего.
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И чего же тогда беднягам с Брайтон Бич льгот не предоставили ?
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Збирають народ під імперське крильце.
Недаремно вони вказують народився в рфсср, в усср чи як то воно називалось, прив'язуть до совка.
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Не понимаю, зачем нырять в бездну?
-Так куме.Тем более,що Конюхов вже сказав:Як що не буде на дне Мариинской впадиы прапора Рашки,то ей песец В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 928
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На РАБссии нет и 80 млн. стадонаселения,потому Мавзолейные идут на любое гоффно,собрать СТАДО из за Бугра...,тут уместно вспомнить слова профессора Питерского университета Олега Каратаева,рюсскага народа НЕТ,есть СБРОД называющий себя рюсскаязычным...,сказавший эту фразу 9 июня 2017 года на пресс-конференции.Ютьюб...
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а тут ещё интересней - Энергосистема Латвии в тестовом режиме отключится от pоссии и Белоруссии

(а белорусы сами выноваты, им была вазможность уйти от влияния рашки, да и рашка на два фронта не смогла бы так поддержать вату, так что пускай вынят себя)
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Да пусть вата и валит в этот лагерь марозматиков -будет кацапским пушечным мясом, крысчане с даунбасцами уже в теме
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неа, давай писать, как там хорошо, кстати, и ракет не надо и так попадает в рай а то останется мучениками но без рая.
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В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 949Вера Измайлова‏ @veraizmaylovaВ России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 187

"Сьогодні на Донбасі в районі Спартака зашкварено нашим снайпером мразь, вбивцю, садистку. Гіві "дочекався" на свою зазнобу, - підкреслив він. https://24tv.ua/ukrayina_tag1119Український … снайпер ліквідував подругу та соратницю "Гіві", - ЗМІ https://goo.gl/1coa7m
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ну и рожа - молодец снайпер - респект и уважуха!!!
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На этих тварей в аду может смолы не хватить по их деяниям.
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ой, если правда, то точно отличная весть и так уже она долго землю топчала.
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Новости больше года Федя, но лайки собирает, прилипла небось к сковородке .
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да, пока проверял ты уже написал, ниже тоже отметил, празднуем годовщину - днюху прекрасных вестей.
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В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 765

хм, пишет уже с 22.октября 2017 - что за фуиня или отмечаемо годавщину!


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Самое прикольное －эти самые *саатечиствинники* и далее будут сидеть в Украине, Прибалтике, лютой ненавистью ненавидя страну проживания и всех вокруг, но хрен кто из нах поедет *домой в Россею*.
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Флаг им в руки! Пусть забирают к себе всю эту холопско-рабскую имперскую быдлоту!
ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - ПАРАША!
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Им хотят раздать официальное ЯРМО РАБА ИМПЕРИИ и право умереть за её "вяличие" (и сытую жизнь "кРАБОВ на галерах яхтах")!
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На РАБссии вводят налог на ОГОРОД.Теперь каждый РАБссиянец будет платить даже за бурьян выросший после принятия на грудь литрухи Боярышника В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 5949 В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 5949
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Согласен на это самое "гражданство",но с обязательным ПРАВОМ завалить хуйла.
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З Богом, Парасю, коли нагода трапляється! Але ж, попробуй їх з України виперти - зубами будуть триматись з українське сало!
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Заберите всех сепаров из недореспублик навсегда пообещайте им все что они хотят , только избавьте украинскую территорию от пришельцев
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Я поддерживаю данное начинание! Всем станет лучше.
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Родина понятие не Юридическое,вот я родился в Казахстане 26 октября 1946 года сразу после войны,и если я жил на РАБссии,а с 19832 года в Украине,то я изменил и предал Казахский народ? В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 8093
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1982 года...,пальцы тольстые иногда выскакивают 2 литеры или цифры...Sorry
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Та ты просто профессор Доуэль,без претензий на время
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Можно китайцев в Украине делать украинцами и порциями отправлять на Московию для получения гражданства В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 4630 Одна группа прошла,посылаем другую ,можно и цыган подмешивать в группы"украинцев"
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Короче,от того,що вы облегчите,вам не стане легше В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии - Цензор.НЕТ 8468
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Киздуйте-киздуйте .Только забирайте всех оптом , чтобы потом некого было в других странах спасать . Мы ещё и спасибо скажем .
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Есть всё же между украинцами и россиянами точка соприкосновения интересов: все граждане Украины, которые тяготеют к России (по мотивам заробитчанства, языка, культуры, технологий) должны переселиться в РФ на ПМЖ.

И украинцам сразу станет легче и РФ станет лучше.
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Сильна РАБссия ЧУДесами
И не устала их плести
Здесь выбирают Овцы Сами
Себе Волков Себя Пасти У Росії вирішили полегшити надання громадянства так званим "співвітчизникам" з України, Молдови та країн Балтії - Цензор.НЕТ 9217 У Росії вирішили полегшити надання громадянства так званим "співвітчизникам" з України, Молдови та країн Балтії - Цензор.НЕТ 9217
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии
 
 
 
 
 
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