 В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства так называемыми "соотечественниками" из Украины, Молдовы и стран Балтии. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Росбалт".

Законопроект наделяет президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право получить гражданства России в упрощенном порядке.

"Эта норма позволит получить российские паспорта соотечественникам, проживающим "в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима", отмечается в пояснительной записке к проекту.

"Это относится не только к Украине, но и к ситуации в Приднестровье, Молдавии, прибалтийских республиках", - сказал глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Также на Цензор.НЕТ: "Миллионы американцев мечтают переехать в Россию, но пока не решен вопрос с жильем", - группа жителей РФ требует от руководства страны упростить прием "беженцев" из США. ВИДЕО

Для украинцев собираются создать особые льготные условия. Специально для них МВД РФ готовит проект указа, который потом издадут от имени Путина.

"Мы в ближайшее время планируем представить в правительство и администрацию президента РФ проект указа по украинским гражданам", - сообщил замглавы МВД Игорь Зубов.

По его словам, Путин сможет воспользоваться новыми полномочиями, например, издав указ "о предоставлении права на получение российского гражданства по упрощенной схеме лицами, прибывшими с территории Украины в такой-то и такой-то период или вообще для всех украинских граждан".

Читайте на Цензор.НЕТ: Футболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях. ФОТОрепортаж

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы рекомендует определить, кто именно сможет получать российское гражданство в упрощенном порядке.

"Представляется, что к таким категориям могут быть отнесены в первую очередь соотечественники и (или) носители русского языка, проживающие в государствах, в которых их права систематически нарушаются в связи с вооруженными конфликтами, нестабильной политической обстановкой, целенаправленной политикой руководства этих государств и иными подобными обстоятельствами", — отмечается в заключении комитета.