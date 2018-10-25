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 "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег. ДОКУМЕНТ

Донецкие террористы из "батальона специального назначения" написали обращение к своим главарям, где жалуются, что им третий месяц не выплачивают денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере пользователь Necro Mancer, опубликовав обращение боевиков, которым третий месяц не выплачивают деньги. 

Третий месяц не выплачивают денежное довольствие, - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093446
 
   
 Топ комментарии
 
Вот те на. А вы разве не за идею?
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Читаю Сборник американского "сленга". Как интересно расшифровывается слово "Dumbass" - тупица, "тормоз"...
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Навчальний центр "Десна" - Прес-служба

5 год ·
Борщ зі сметаною, картопля із м'ясом, гречка із сосисками, овочевий салат. Сьогодні - це обіднє меню військовослужбовців нашого Навчального центру.
Ще є багато моментів, які треба допрацювати. І вони будуть допрацьовані. Система поступово налагоджується на стане вже автоматичною. Але, найголовніше, що наші воїни харчуються смачно і повноцінно "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 2379 І серед черги можна почути тихі слова: "Немов побував вдома..." Це є найкращою оцінкою того, що нам вдалося! "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 2379"Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 348

"Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 471

"Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 4113 "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 4642
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Убийцам - бандюкам мало довольствия? Просто уму непостижимо.А х--н без перца не хотите покушать?
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И хто ж в этой республике ведет войну?
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От і збс, нехай їх всіх там позмиває нах, на ескалаторі, так швидше)
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В некоторых ротах и голубая идея.косметички начали пропадать
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Довбати вас у рот, педрили немиті. Скоро вам на копальні, смердючі виблядки
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Нам пустить сльозу щодо тяжкої долі терористів і колаборантів з домбабвє?
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Ты имеешь ввиду, что можно в Ростов на танчиках на заработки съездить? "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 2168
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Нужно меньше есть, а весной крапива пойдет, будет легче.
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Прикольно, как они воровской общак называют денежным довольствием.
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Приходите к нам... Зарплаты не обещаем, но жизнь, работу, тёплую постель, крышу над головой и трёхразовое горячее питание - гарантируем... В тюрьме...
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А восстанавливать разрушенное? А разминировать?
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написано, работу, разминировать и т.д.
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А я что, предлагаю работу банковского служащего? Или представителя Администрации Президента?...
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Вы писали про тюрьму, тёплую постель, трехразовое питание.
Зиндан максимум
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"Зиндан" нельзя... Не потому что жалко... Его трудно выкопать в Украине... "Зиндан" - подземная тюрьма в виде грушеподобной ямы, выкопанная в твёрдой, сухой глине Средней Азии... В Украине высокая влажность грунта - или обрушится, или будет затапливать, или разроют мягкую, влажную глину, и сбегут...
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В посёлке Пески метров с трёх идут плотные песчаники. Бежать там некуда, а работы непочатый край
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Рабы должны хорошо работать, не по эвропейски как то голодом морить, тем более в Украине
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Я, когда начала читать ваш комент, подумала, что вы себе рабов заманиваете))))
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Мне телевизор нужен только для смартТВ, новости я по интернету читаю, тк на уродов типа мураева, смотреть невозможно
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А я предпочитаю "Дискавери"... Особенно - перед сном...
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Самарское предприятие "Авиакор" После введения Украиной санкций оно не смогло выпускать Ан-140 Убыток предприятия:
2015 - 280 млн руб
2016 - 300 млн руб
2017 - 89 млн руб
Теперь МО РФ отсудило у "Авиакора" 2,2 млрд руб
Что называется - догрызли калеку
"Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 8027
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ты так и хотел сказать? - убыток сокрощается по тем цыфрам.
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Убыток сократился так как нечего было производить и соответственно нечего было продавать и не было денежной массы.
Предприятие на грани закрытия.
Украинские санкции и разрыв экономических отношений очень болезнен для РФ, как бы там пропагандисты не смеялись.
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Жалійтесь, не жалійтесь, а все одно ваше нікчемне життя добігає кінця. І так один за одним...

На окупованій прорашистськими найманцями-бойовиками території даунбасу 22 жовтня ліквідували терориста дмитра сметаніна, прізвисько "Демон".
"У соцмережах бойовиків повідомили, що терориста убив снайпер. Згодом з'явилися повідомлення, що він загинув від вибуху. Про його ліквідацію написав український блогер Necro Mancer у Twitter."
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ну а что, вот и совок конца восемьдесятых, всё как по нотам - хотели, звали, вот пришёл, разпишитесь и получаите.
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Навчальний центр "Десна" - Прес-служба

5 год ·
Борщ зі сметаною, картопля із м'ясом, гречка із сосисками, овочевий салат. Сьогодні - це обіднє меню військовослужбовців нашого Навчального центру.
Ще є багато моментів, які треба допрацювати. І вони будуть допрацьовані. Система поступово налагоджується на стане вже автоматичною. Але, найголовніше, що наші воїни харчуються смачно і повноцінно "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 2379 І серед черги можна почути тихі слова: "Немов побував вдома..." Це є найкращою оцінкою того, що нам вдалося! "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 2379"Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 348

"Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 471

"Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 4113 "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег - Цензор.НЕТ 4642
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Да шоб вы там уже все повыздыхали! Довольствие быдлу не выплачивают...
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Ну и шо грустить?Наоборот это доверие к вам.И вашим последующим действиям.Будь то отжим,убийство сослуживца,отъём тачки..ведь именно для этого вас и тренируют,не прилагая особо усилий в принципе...Но вот разбить клумбу,для вас трагедия и не по пацански,и деды не разбивали фонтанов и клумб,а передали вам як закрыть фонтан Скрипалю и пробежаться по клумбе не оставив следов
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Читаю Сборник американского "сленга". Как интересно расшифровывается слово "Dumbass" - тупица, "тормоз"...
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А угадайте за кого они побегут голосовать стройными рядами когда параша заберёт своих пидорасов ?
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Не хорошо получается...Обполчленцы, не жалея сил и здоровья ,участвуют ,а на мацкве участие не ценят. Пупшилин не чешется ,а семьи без прокормочных!? Надо немедля послать ходаков (не ходаковского!) ко двору. Сцарь,поди,разберется и выдаст награду.
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И зачем им довольствие если отжать у местной ваты могут ?
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Якщо не платять грошей, то фірму хочуть розформувати. Мабуть пуйло з Лолою хочуть заштовхати їх в Україну. Будуть депутатами в Раді, там дають пільги, допомогу для житла, 30 тис. гр. інші ніщаки...
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Шо уже нечего грабить в домбасятине?,так там же рядом Ростовская область,грабте там! Кушать ведь хочется...
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Ага. Там на кордоні стоять підрозділи загородження. Фіг в Рашу з Лугандону пролізеш
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Ваше довольствие - это член Владимира Путина
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Требуйте рахиты для себя педигрипал.Как раз то что вам должны вместо денег.Жрите суки,не обляпайтесь))
Чтоб у вас паскуд еда поперек дыха стала.
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дивно ... немає жодного гебнявого на темі, мабуть впали в ступор і не знають як сюди прив'язати Пороха )))
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они не хочет писать правды, ведь тут точно есть какая то вина пороха
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Всьо кацапское бабло щас уходит на зрадоботов.

Ну а лугандонским оркам финансирование ессно прикрутили)
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Гроші в Лондоні, але правідник до скарбів ізидох.
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а оружие тоже отобрали, ну если нет, то идёте к своим атаманам и тресите, не хватает, шпасырен на восток в рассею, там те кто вам обещали и надули.
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С самого начала оккупации нужно было перекрыть все живые финансовые потоки в сторону днр и лнр. НОЛЬ денег. Пенсии ТОЛЬКО в виде товара купленного в Украине и ТОЛЬКО через банковскую карту и ТОЛЬКО с полным учетом ВСЕГО ЧТО, КОГДА и в КАКИХ количествах покупалось. Есть сомнения или не может обяснить для чего пенсионеру 200 бинтов - лишить пенсии. Участвует в "митингах" днр - хрен тебе а не пенсия. Отключить свет, газ на их "независимую" территорию. а так мы все кормим волка.
Наркоманов и алкашей домбабве пидораше дорого содержать. Да и уровень жизни они хотели на старте домбабве и луганды хотели выше чем было.
Ах да луагнчанИ и домбавИ не хотели "кАрмить всю Украину" и отдельно "нахлебников из Европы". У многих получилось "озарение", оказалось что вчерашний наркоман, который ЗДЕСЬ под действием наркоты с калашом в разы хуже мнимого "бендеровца" которого они видели только на гебельс-тв.
И это еще не предел. Экономика нЭдо-республик УЖЕ схлопнулась. Все что могли продать, распилить, отжать - продано, бабло про.но. Ждет их тот самый эпический момент пауков в банке, но уже без мух...
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А так им хотелось большого и светлого сепаратизма а их просто поимели как ватных пидаров .
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Тю.
Так можно ж за денюжку на Цензоре зраду погонять одной мазолистой рукой, пока другой держат вверенное Новоросией оружие.
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Бывают дни когда снимают намордник прячут оружие и едут через КПП на подконтрольную территорию Украины , маразм какой-то. Эти КПП придумали предатели и враги Украины во время войны когда там чужие войска и бывшие граждане Украины прислуживают им.
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Может им еще из бюджета Украины деньги выделить? Это же украинцы, они же не виноваты, у них дети, родители. Может Ахметов им поможет?
Кстати, а не пора ли подумать о том, что в случае возврата этого гадюшника в состав Украины, им этим "шахтерам" придется выплатить миллиарды. Я имею в виду все, что им "должна" Украина по пенсиям, соц выплатам, регресам, зарплатам, +платить за инвалидность раненым сепарам. Что с этим-то делать? Юридически это так - мы должны, а срака там у них не слипнется? Орать эти "шахтеры" и "инвалиды" будут громче всех. Чесно говоря, я реального выхода тут не вижу. На их сторону ЕС встанет, а Росися будет там регулярно в костер бензин лить.
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А может сепары и их семьи будут платить семьям погибших украинцев за каждую смерть и восстанавливать то что разрушили?
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