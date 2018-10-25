 "Третий месяц не выплачивают денежное довольствие", - донецкие террористы жалуются на отсутствие денег. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере пользователь Necro Mancer, опубликовав обращение боевиков, которым третий месяц не выплачивают деньги.
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+19
Вот те на. А вы разве не за идею?
+15
Читаю Сборник американского "сленга". Как интересно расшифровывается слово "Dumbass" - тупица, "тормоз"...
+13
Навчальний центр "Десна" - Прес-служба
5 год ·
Борщ зі сметаною, картопля із м'ясом, гречка із сосисками, овочевий салат. Сьогодні - це обіднє меню військовослужбовців нашого Навчального центру.
Ще є багато моментів, які треба допрацювати. І вони будуть допрацьовані. Система поступово налагоджується на стане вже автоматичною. Але, найголовніше, що наші воїни харчуються смачно і повноцінно І серед черги можна почути тихі слова: "Немов побував вдома..." Це є найкращою оцінкою того, що нам вдалося!
5 год ·
Борщ зі сметаною, картопля із м'ясом, гречка із сосисками, овочевий салат. Сьогодні - це обіднє меню військовослужбовців нашого Навчального центру.
Ще є багато моментів, які треба допрацювати. І вони будуть допрацьовані. Система поступово налагоджується на стане вже автоматичною. Але, найголовніше, що наші воїни харчуються смачно і повноцінно І серед черги можна почути тихі слова: "Немов побував вдома..." Це є найкращою оцінкою того, що нам вдалося!
20:30 Гугл может быть оштрафован за отказ подключиться к системе с заблокированными в России сайтов
Об этом сообщает Роскомнадзор…
Зиндан максимум
2015 - 280 млн руб
2016 - 300 млн руб
2017 - 89 млн руб
Теперь МО РФ отсудило у "Авиакора" 2,2 млрд руб
Что называется - догрызли калеку
Предприятие на грани закрытия.
Украинские санкции и разрыв экономических отношений очень болезнен для РФ, как бы там пропагандисты не смеялись.
На окупованій прорашистськими найманцями-бойовиками території даунбасу 22 жовтня ліквідували терориста дмитра сметаніна, прізвисько "Демон".
"У соцмережах бойовиків повідомили, що терориста убив снайпер. Згодом з'явилися повідомлення, що він загинув від вибуху. Про його ліквідацію написав український блогер Necro Mancer у Twitter."
5 год ·
Борщ зі сметаною, картопля із м'ясом, гречка із сосисками, овочевий салат. Сьогодні - це обіднє меню військовослужбовців нашого Навчального центру.
Ще є багато моментів, які треба допрацювати. І вони будуть допрацьовані. Система поступово налагоджується на стане вже автоматичною. Але, найголовніше, що наші воїни харчуються смачно і повноцінно І серед черги можна почути тихі слова: "Немов побував вдома..." Це є найкращою оцінкою того, що нам вдалося!
Поднял настроение!))👍
Чтоб у вас паскуд еда поперек дыха стала.
Ну а лугандонским оркам финансирование ессно прикрутили)
Наркоманов и алкашей домбабве пидораше дорого содержать. Да и уровень жизни они хотели на старте домбабве и луганды хотели выше чем было.
Ах да луагнчанИ и домбавИ не хотели "кАрмить всю Украину" и отдельно "нахлебников из Европы". У многих получилось "озарение", оказалось что вчерашний наркоман, который ЗДЕСЬ под действием наркоты с калашом в разы хуже мнимого "бендеровца" которого они видели только на гебельс-тв.
И это еще не предел. Экономика нЭдо-республик УЖЕ схлопнулась. Все что могли продать, распилить, отжать - продано, бабло про.но. Ждет их тот самый эпический момент пауков в банке, но уже без мух...
Так можно ж за денюжку на Цензоре зраду погонять одной мазолистой рукой, пока другой держат вверенное Новоросией оружие.
Кстати, а не пора ли подумать о том, что в случае возврата этого гадюшника в состав Украины, им этим "шахтерам" придется выплатить миллиарды. Я имею в виду все, что им "должна" Украина по пенсиям, соц выплатам, регресам, зарплатам, +платить за инвалидность раненым сепарам. Что с этим-то делать? Юридически это так - мы должны, а срака там у них не слипнется? Орать эти "шахтеры" и "инвалиды" будут громче всех. Чесно говоря, я реального выхода тут не вижу. На их сторону ЕС встанет, а Росися будет там регулярно в костер бензин лить.