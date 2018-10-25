EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  5203  40
Все про:57 отдельная мотопехотная бригада (30) Головашенко_Юрий (4)

 Командир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы

Командир 57-1 отдельной мотопехотной бригады Сергей Головашенко заявил, что уходит со своего поста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке 57-й ОМБ в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В связи с постоянным информационными нападками, что делает невозможным качественную подготовку личного состава воинской части к выполнению задач в зоне проведения ООС, с целью недопущения дискредитации в обществе роли должности командира бригады, воинского звания "полковник" и для защиты в суде личной чести и достоинства как гражданского лица, командир 57 отдельной мотопехотной бригады полковник Юрий Головашенко 23.10.2018 решил уволиться с военной службы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровые вопросы в армии: волонтер Решетилова обвинила комбрига 57-й ОМПБр в незаслуженных выговорах военнослужащему Громову, Головашенко заявил об угрозах, изложив свою версию конфликта

Командир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГШ возмутила не ситуация в 57-й ОМПБр, а ее огласка в Цензор.НЕТ, - волонтер Решетилова о реакции штаба на конфликт в бригаде

Источник: https://censor.net.ua/n3093444
 
 
 Топ комментарии
 
В статье ясно написано, что человек хочет бороться с клеветниками в суде.
Чтоб не замяли дело еще до суда нужен общественный резонанс. Потому и публичное заявление.
 показать весь комментарий
 
Я не понял: а что мешает комбригу защищать свою честь и достоинство, будучи военным? Где у нас имеются в этом ограничения для людей в погонах? Или "очко жим-жим", что могут докопаться до "вонючек" в служебной деятельности, возбудить уголовное дело и лишить воинского звания? А это чревато тем, что имеется риск заиметь пенсию рядового, а не полковника... А тут "прыг" - и на пенсии... И попробуй потом её отбери... Скорее всего - это так и есть... Я же не "вчерашний" - 26 лет выслуги, заканчивал службу юрисконсультом дивизии...
 показать весь комментарий
 
Якісь неприємні речі про нього пишуть..
Можливо і на краще.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якісь неприємні речі про нього пишуть..
Можливо і на краще.
 показать весь комментарий
 
 
Поцікавтесь, а про тут пишуть хороші речі, починаючи з Порошенка і Турчинова...
 показать весь комментарий
 
 
нехай спершу відповість за злочини.
не знаю хто це такий і про що мова
 показать весь комментарий
 
 
У вас проблеми з пошуковиком?
Ось тут:
https://censor.net.ua/n3066018"

Початок: "Медийная инициатива за права человека" Ольгой Решетиловой о ситуации с притеснениями военнослужащего 57 бригады Максима Громова его командиром Юрием Головашенко":
Ну і результат. Бригада без командира.
Завтра ця журналістка візьметься за іншого...
 показать весь комментарий
 
 
у вас проблеми з манерами
і це не запитання.
 показать весь комментарий
 
 
манерная???)))
три балабола
ты, аличурбан и дибил
неустали тройкой коней одно одного лайкать???
 показать весь комментарий
 
 
"Ksenia VB нехай спершу відповість за злочини.
не знаю хто це такий і про що мова"(с)

І як взагалі писати до вас після таких ваших слів ?
...хто такий- не знаю, про що мова - не знаю, але людину потрібно покарати...?
 показать весь комментарий
 
 
я відповіла, що люди пишуть -нехай спершу відповість за злочини
 показать весь комментарий
 
хочеш побажати мені здоров'я ?
дякую, не потребую.
 показать весь комментарий
 
Шановна пані, але ж є різні люди, і вони пишуть різне.
І можуть написати все, що їм заманеться.

Тому вважаю, що потрібно спочатку самому розібратися.

А в епоху інтернета, зробити це не дуже важко.
 показать весь комментарий
 
 
Якась не хороша людина, зробла свою чону справу. Нічого доброго в тому нема.
 показать весь комментарий
 
А зачем об этом объявлять на весь белый сет? Что бы упрашивали остаться?
 показать весь комментарий
 
 
В статье ясно написано, что человек хочет бороться с клеветниками в суде.
Чтоб не замяли дело еще до суда нужен общественный резонанс. Потому и публичное заявление.
 показать весь комментарий
 
 
Як завжди, зі служби йдуть люди, які мають принципову позицію у створенні української армії і не хочуть виконувати злочинні накази боягузливої і корупційної влади.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по ссылке букв,таки не сдержанные Командир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы - Цензор.НЕТ 1307
 показать весь комментарий
 
Та шо?Забился под шконку,и командирским голосом такой Пост принял.Дедушек почитаю и уважаю.
-А хто твои дедушки?
-Воспитанники совка и его последователи
-Молодец умка,скушай кетю Командир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы - Цензор.НЕТ 2454
 показать весь комментарий
 
 
шекеладом "торгує" роттердамським портом дюссельдорфським ХАПом ...а ти що не знав ?
 показать весь комментарий
 
с петиной "самой потужной в европе" армии уже бегут(!) КОМБРИГИ!!!!!!!! П*Р*И*П*Л*Ы*Л*И!!! полковнику респект за гражданскую позицию!
 показать весь комментарий
 
 
Я не понял: а что мешает комбригу защищать свою честь и достоинство, будучи военным? Где у нас имеются в этом ограничения для людей в погонах? Или "очко жим-жим", что могут докопаться до "вонючек" в служебной деятельности, возбудить уголовное дело и лишить воинского звания? А это чревато тем, что имеется риск заиметь пенсию рядового, а не полковника... А тут "прыг" - и на пенсии... И попробуй потом её отбери... Скорее всего - это так и есть... Я же не "вчерашний" - 26 лет выслуги, заканчивал службу юрисконсультом дивизии...
 показать весь комментарий
 
 
а почему нет????
не имеючи крыши могут и белыми нитками дело подшить
когда юрисконсульт принимал сторону тех, кто хотел судиться с дивизией???
даже и по делу???
 показать весь комментарий
 
Вы знакомы с обязанностями юрисконсульта? У комбрига есть такой человек... Он подчинён только командиру - он может отказаться выполнять приказания всех должностных лиц части... Тут стоит вопрос не только в защите командира, но и чести военной части... Я был два года назад на этой должности, по мобилизации... Только в другом соединении... Он вполне сможет помочь командиру защититься... Но этого не делает... Почему? Не потому-ли, что не хочет впутываться в "грязь"? У меня иной версии нет...
 показать весь комментарий
 
 
я не баба гадалка
даную ситуацию не знаю
и почему решил спрыгнуть на гражданку - тоже не знаю
при нынешнем профисианализме журнашлюх, правду видно только в конце пути
 показать весь комментарий
 
А я предполагаю... Потому что в этой системе "варился"...
 показать весь комментарий
 
Замерял линейкой количество милиметров между строками и табуляции приказов чтобы начальники служб к тебе по 10 раз на поклон бегали
 показать весь комментарий
 
ВЫ видели? Или "в чужих руках член всегда толще?" Я выполнял свои прямые служебные обязанности - "Кто на что учился...". Мне "мерить линейкой миллиметры... Вам - говно грести... Всё по-справедливости...
 показать весь комментарий
 
...Я не понял: а что мешает комбригу защищать свою честь и достоинство, будучи военным?
...і не "поймёшь" ...ЧЕСТЬ йому заважає ...і порядність ...
 показать весь комментарий
 
пока не будут уволены полторак муженко и все хенералы, "громкие увольнения" можно считать белым шумом.
 показать весь комментарий
 
 
сравнить Красельникова и это гуамно так что поделом!!! Из за него сколько офицеров толковых воевавших или уволились или попереводились
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы не спорить об увольняющемся полковнике , достаточно посмотреть его декларацию....Не догоняет ахметова, значит приличный военный, принципиальный и т.д. Если готовится как некоторые полковники на Кипр эмигрировать , значит морда лица в пуху... А так только наши догадки!
 показать весь комментарий
 
"...Командир 57-1 отдельной мотопехотной бригады Сергей Головашенко..."
"...командир 57 отдельной мотопехотной бригады полковник Юрий Головашенко..."

Командир 57-ї бригади полковник Головашенко заявив про відхід з військової служби - Цензор.НЕТ 4974
 показать весь комментарий
 
не знаю що це лярва така решетілова ...але офіцера вартого поваги з"їла ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы
 
 
 
 
 
 вверх