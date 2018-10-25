 Командир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке 57-й ОМБ в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В связи с постоянным информационными нападками, что делает невозможным качественную подготовку личного состава воинской части к выполнению задач в зоне проведения ООС, с целью недопущения дискредитации в обществе роли должности командира бригады, воинского звания "полковник" и для защиты в суде личной чести и достоинства как гражданского лица, командир 57 отдельной мотопехотной бригады полковник Юрий Головашенко 23.10.2018 решил уволиться с военной службы".
Можливо і на краще.
не знаю хто це такий і про що мова
Ось тут:
https://censor.net.ua/n3066018"
Початок: "Медийная инициатива за права человека" Ольгой Решетиловой о ситуации с притеснениями военнослужащего 57 бригады Максима Громова его командиром Юрием Головашенко":
Ну і результат. Бригада без командира.
Завтра ця журналістка візьметься за іншого...
і це не запитання.
три балабола
ты, аличурбан и дибил
неустали тройкой коней одно одного лайкать???
не знаю хто це такий і про що мова"(с)
І як взагалі писати до вас після таких ваших слів ?
...хто такий- не знаю, про що мова - не знаю, але людину потрібно покарати...?
дякую, не потребую.
І можуть написати все, що їм заманеться.
Тому вважаю, що потрібно спочатку самому розібратися.
А в епоху інтернета, зробити це не дуже важко.
Чтоб не замяли дело еще до суда нужен общественный резонанс. Потому и публичное заявление.
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/345903625968119/?__xts__[0]=68.ARAt7AQ_sVzmg2yJFhCcqcFeHuF71JmpOMbrHakdfggjCNDn-u61hlNgGR_ieW0NPtvJhWw4JAddqt5EeRNg2EDb1Qk5fzE8CG98Dbka8dpISOl1qURSuf_Jbcv1WC8DGwZ9E4i0U2V2hbO7uHDg0Ncc0fV6nlHhHNbpWfS4PD-vt3NV37a7N_M9pBQvYupJAlMUb0jnXwWzps3uFWdnxJ8EVQghaCnDLg&__tn__=-R
-А хто твои дедушки?
-Воспитанники совка и его последователи
-Молодец умка,скушай кетю
не имеючи крыши могут и белыми нитками дело подшить
когда юрисконсульт принимал сторону тех, кто хотел судиться с дивизией???
даже и по делу???
даную ситуацию не знаю
и почему решил спрыгнуть на гражданку - тоже не знаю
при нынешнем профисианализме журнашлюх, правду видно только в конце пути
...і не "поймёшь" ...ЧЕСТЬ йому заважає ...і порядність ...
"...командир 57 отдельной мотопехотной бригады полковник Юрий Головашенко..."
7 квартир знайшло НАБУ у тестя полковника, розслідуючи закупівлю неякісної форми для військових http://nikorupciji.org/2017/06/12/7-kvartyr-znajshlo-nabu-u-testya-polkovnyka-rozsliduyuchy-zakupivlyu-neyakisnoji-formy-dlya-vijskovyh/ … с помощью @NiKorupciji!