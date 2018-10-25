 Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время"

Ринат Ахметов вновь возглавил рейтинг самых богатых украинцев, составленных журналом "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ. По данным издания, за год его состояние увеличилось на 76%.
Отмечается, что за год состояние Ахметова выросло сразу на $5,3 млрд долларов – до $12,2 млрд.
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Второе место в рейтинге занял Виктор Пинчук с состоянием в $2,7 млрд. Замыкает тройку лидеров Вадим Новинский, с состоянием $2,3.
4-и 5-е место в рейтинге занимают бывшие владельцы ПриватБанка Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, каждый из них владеет по $1,6 млрд. При этом Боголюбов за год увеличил свое состояние в более чем 2 раза – на 113%.
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Президент Украины Петр Порошенко в рейтинге занял 6-е место с состоянием $1,1 млрд долларов, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Дмитрий Фирташ в рейтинге "Нового Времени" занял 14 место. Его состояние за год сократились на 34% и составляет $489 млн.
"Теперь сотня самых богатых соотечественников сконцентрировали в своих руках $37,5 млрд. Иными словами, только 100 Украинские могут одним махом погасить половину всего государственного долга страны", – говорится в исследовании.
Согласно подсчетам авторов рейтинга, суммарное состояние 100 самых богатых украинцев равняется половине государственного долга страны.
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кого ви дурите?
6. Оккупанты пожаловались на то, что Крым стал "серой зоной для международных преступников", которые приезжают сюда, т.к. Интерпол отказывается работать с оккупированным регионом, а искать их больше некому, т.к. оккупанты встречают этих преступников с распростертыми объятиями https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10554301196265881637. В севастопольской школе № 15 якобы "были найдены две банки, перемотанных скотчем с проводами". Детей эвакуировали. Оккупанты нагнетают и приучают жить в страхе за свою жизнь, чтобы были более покорными https://www.youtube.com/watch?v=5SDipZKlbao (видео эвакуации) и https://twitter.com/SouthUkr/status/1055458958968848384 (фото муляжа бомбы). Родители в панике забирали своих детей домой https://kerch.fm/2018/10/25/v-sevastopolskoj-shkole-jevakuirovali-detej.html 8. Оккупанты сообщили, что "следователи обнаружили флешку в вещах керченского стрелка". Флешку с инструкцией по сбору взрывчатки Росляков якобы взял с собой в колледж. Жители Керчи комментируют: "Вы че, еб*нулись!!! Нах вы нам льете фсбышное дерьмо? Все знают, что это теракт и что он был не один. Админ, не навязывай!!!", "Хоть убейте, не верю, что он собрал бомбу один. Даже спецы подрываются", "Ага, лейте-лейте. Все уничтожил, а про флешку забыл", "А на ней логотип ОУН УПА, тризубец, контактные телефоны центрального офиса ПС в Днепре", "Ага, на кухне сделал бомбу, на кухонной доске", "Что за бред? Он уничтожил флешки, ноут, телефон и спецом оставил одну флешку? Ну бред!", "Это же Рен-ТВ. Там и НЛО может в техникуме потом оказаться", "Нашли наивных. Так все и поверили. Следующее - спалил записи с видеокамер. И так пока не заткнемся, а потом пройдет время - успокоятся. Фиг вам!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10551589619079454739. Сегодня всплыло в разговоре: "В Керчи оцепление, на мосту затор". Крымчане привыкают к новым явлениям: стрельба, террор, оцепление, учения, разрывы, эко катастрофа, перекрытие дорог, обыски, аресты…
10. На дорогах Крыма автомобили теперь будет останавливать и Росгвардия оккупантов. Жить становится веселей http://kafanews.com/novosti/150986/krymskikh-voditeley-teper-imeet-pravo-ostanavlivat-i-rosgvardiya_2018-10-2511. Не дорвавшийся до оккупационного бюджетного корыта Талипов учит задыхающийся Армянск, как правильно жить в стойле: "По поводу коллективных писем президенту. Коллективные обращения учитываются в системе как одно! И будьте осторожнее при сборе подписей, чтоб ещё, не дай Бог, не обвинили в несанкционированном публичном мероприятии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105542095396089446612. Вчера по оккупированному Крыму прокатилась волна блэкаутов. Оккупанты сообщили, что пока причину не знают. А я знаю https://ru.krymr.com/a/news-chast-poluostrova-ostalas-bez-sveta/29561730.html13. Путинский энергомост не успокоится, пока не добьёт всю бытовую технику: "На протяжении двух месяцев, с утра до вечера, в Аджимушкае (Керчь) скачет напряжение. Никто не в курсе, когда это закончится?". В комментариях люди со всех концов города ответили, что у них та же проблема, и один человек написал, что "напряжение - не москаль, оттого и скачет". Добавлю, что напряжение скачет периодически по всему Крыму, особенно в моменты, когда начинается даже легкий ветерок или дождь. Смотришь прогноз погоды и уже понимаешь, когда будут скачки и блэкауты https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055386532281044993 14. Оккупанты в Керчи объявили о планируемом изъятии земельных участков "для государственных нужд". Количество счастливчиков пока не известно https://ru.krymr.com/a/news-v-kerchi-snova-izimaut-zemlu-dlia-gosnujd/29563143.html15. Рашист разместил на керченском паблике свое стихотворение, посвященное крымчанам: "Вам удалось, вам удалось. Без бойни, выстрелов, насилья. Отбив бандеровскую злость. Свою судьбу связать с россией. Намерен был коварный Сэм. Войти победно в Севастополь. Но стало ясно в мире всем. Крым - несдающийся акрополь". Далее упоминается блокада, мост, армия ихтамнетов и прочая ересь. Жители Крыма прокомментировали этот шедевр: "Я желаю однажды в жизни Бахтиёру (автору) в своем родном городе увидеть такое «безнасилие», которое было в Сакском районе Крыма", "Чувствуете? Кажись, пропагандой запахло", "Нет, просто говно", "Живем радостно и светло (+ изображение пальцев вниз)", "Вот вам и бойня (в Керчи)", "Ещё один Ебл*н Поэтович", "Автор того совсем", "Свои б не задавили", "Ватные стишки", "Жили свободно и без терактов, без страха обсуждали власть, постили в интернете, что хотели", "(Из-за поребрика нацистка пишет) Не в россию и домой вы шли, а думали, что вас на радостях озолотят. А то, что уже сюда впихнуто миллиарды, это так, фигня. Отродясь Крым таких денег не видал", "И на что впихнуто миллиарды? И, надо полагать, ты уверена, что эти выделенные миллиарды осчастливили крымчан?", "Эй, «будущий классик великой русской поэзии», много ли в истории россии писателей лизали власти одно место?", "Всё, НАТО не пройдет. А чтобы гарантированно ни бЭндеровцы, ни НАТО не прошли, нужно по всему Крыму взорвать ядерные бомбы", "(Еще одна из-за поребрика пишет) Хм, читая комментарии, задаёшься вопросом: а нах*ра в Крым ехать на отдых? Лучше в Абхазию. Меньше претензий", "Сколько пришлых (на группу) подписалось. Народ не хочет с ними общаться. Пора создавать новую, закрытую группу, только для керчан", "Еще один дебил. В очко засунь свое патриотическое произведение" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055181270702084098 P.S. Закончу выпуск сообщением жительницы Крыма: "Хочу предупредить всех адекватных крымчан, что понаехи становятся очень агрессивными и уже не сдерживают своих мыслей по отношению к нам. Встретила знакомую, с которой не виделась долгое время. Разговорились. У неё дети на материковой Украине, часто ездит к ним в гости. Она сделала себе биометрику ещё до безвиза. Конечно, я порадовалась за неё. Поговорили, попрощались, она уехала. И тут ко мне подошла незнакомая женщина. Оказывается, она слышала наш разговор. "Из-за таких, как вы, в Керчи всё и произошло", - заявило оно мне. Отвечаю: "С чего это вдруг? Я, что ли, дала этим отморозкам оружие?". Она мне в ответ тираду: "Каким отморозкам? Он был один! У нас в расии никогда не убивают детей. Это только хАхлы могут сделать! Таких, как вас, нужно отводить в сторону и отстреливать, чтобы не радовались Украине!". Не стала с ней связываться. Села на первый же автобус и уехала. Раньше понаехавшую мразь разговоры про Украину только раздражали, а сейчас, получается, что они больше, чем мы, боятся всего происходящего в Крыму. Боятся нас! Наверное, поэтому была такая реакция? Я тоже могла бы напомнить ей и Беслан, и Норд-Ост, да и Каширку (хоть это и жилые дома)! Просто растерялась. Мне ещё никто никогда не угрожал смертью с таким перекошенным от злости лицом. Я физически почувствовала, что если бы у неё было оружие, то она бы выстрелила!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Уряд Порошенка-Гройсмана порахував, що для життя в місяць потрібно:
Дитині до 6 років - 1559 грн
Дитині 6-18 років - 1944 грн
Працюючому - 3723 грн
Пенсіонеру - 1435 грн
Голові «Нафтогазу» Коболеву >2 000000 грн..
.... «ДЕРЖИТЕСЬ!» Уряд порахував, що для життя в місяць потрібно: Дитині до 6 років - 1559 грн. А Голові «Нафтогазу >2 000000 грн… - Репост....
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(правда он потом украдет пару лярдов - но лохи будут счастливы))))) )
Сто найбагатших Олігархів України сконцентрували в своїх руках 37,5 млрд доларів - це половина всього держборгу країни. , відзначає НВ. Швидкість, з якою приростають їх сумарні статки, - з торішніх 33% до нинішніх 43%, тобо - зростає в 12 разів швидше, ніж ВВП України.
Рінат Ахметов - беззмінний №1 рейтингу. Завдяки зростаючому попиту на метали його статки зросли відразу на 76%, на 5,3 млрд доларів.
На другому місці - Віктор Пінчук. Оцінка його стану хоча і не повернулася до показників докризового 2013 року, але виросла на 87%. Топ-3 замикає Вадим Новинський
Вот что бывает когда совки не могут отличить рост доходов от роста стоимости активов.
При том что какой-нибудь Вася Голожопенко с Троещины тоже мог "разбогатеть" процентов на 20-40 только за счет роста стоимости своей хрущевки.
Особенно как для компании, вляпавшейся в скандал с банкротством такого масштаба...
"Істочник" вважає що, статки це "налічка", а не вартість "заводів-пароходів" ...
Звичайно, всі ці заводи-пароходи" можна продати, виручиті за це:
37 500 000 000 долларів, і роздати кожному з 37 500 000 українців
37 500 000 000 :37 500 000= 1000 долларів!!!!
Кожному аж по 1000 долларів !!!!!
Ото гульнем!!!!
А "заводи-пароходи"?
А нащо вони?
Источник: https://censor.net.ua/n3093443 - то ось він який , "патужних реформ" конкретний результат !
На другий строк адназначьна!
Запорожского антимайдановца и пропагандиста Волкова отпустили домой после 13 месяцев в СИЗО
Ці більш усього трясуться від дефолту. Гроші ж тримають не в кишені.
Просто констатирую факт.
За 2017 год, ВВП Украины, составил 112,2 млрд долларов.
По прогнозу НБУ, в 2018 году ВВП составит около 116 млрд долларов.
Это 3,4%
Зато, рост благосостояния отдельных граждан, не может не порадовать.
Вопрос только в одном: за счет чего это происходит?
Или скорее, за счет кого.
В общем, нам во время войны предлагается экономить, а они при этом уже не знают, куда бы украденное спрятать.
Тьфу, блин... Слов нет.
Кровосиси гребанные.
..
... Президент Петро Порошенко здійснив оборудку, аби легалізувати величезний "відкат" за схему "Роттердам+", завдяки якій Рінат Ахметов збагатився на десятки мільярдів гривень.Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат СергійЛещенко.
Шо в политике шо в первенстве олигархов...
Как могло состояни рыжего увеличться на 76%?
Ничего нового не построил ничего нового не купил
даже Ротердам+ уже два года не работает, откуда тогда такая прибавка?
Деньги ведь не мыши - сами не плодятся...
Там же написано черным по белому: Цены на энергоносители пошли вверх, поэтому нефтегазовые активы всех бизнесменов, у кого есть такие активы увеличились.
Снова высосанная из переднего кармана Юлии Владимировны зрада, нацеленная на дурачков с одной извилиной
Активы - это заводы, пароходы, шахты, добывающая промышленность, счета предприятий и т.д. Вот они стали дороже на 76%
Немає більш жорстокого пана, ніж з колишнього слуги (с) Роберт Харріс (Помпеї)
Рай для политика популиста
КИНЕТ КЛАВИШИ И СМАРТФОНЫ И ЗАВТРА СОТНИ ТЫСЯЧ В КИЕВЕ ПЕРЕКРОИЛИ ВСЕ И ВСЯ А НЕ ДОХНИТЕ ПРО ВОДУ ГОРЯЧУЮ ВЛАСТЬ ТОЛЬКО ПОНИМАЕТ ПИНОК В ЗАД А НЕ СТОЛКОТЬЮ НА КЛАВЕ!
все на "выборы"!