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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Ахметов (1822) богатство (160) Боголюбов (32) Коломойский (874) Новинский (325) Пинчук (202) Порошенко (15634) рейтинг (1155) Фирташ (979)

 Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время"

На втором месте в рейтинге Топ-100 богачей – Пинчук, на третьем – Новинский. Порошенко – шестой.

Ринат Ахметов вновь возглавил рейтинг самых богатых украинцев, составленных журналом "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ. По данным издания, за год его состояние увеличилось на 76%.

Отмечается, что за год состояние Ахметова выросло сразу на $5,3 млрд долларов – до $12,2 млрд.

Также на Цензор.НЕТ: Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира. ИНФОГРАФИКА

Второе место в рейтинге занял Виктор Пинчук с состоянием в $2,7 млрд. Замыкает тройку лидеров Вадим Новинский, с состоянием $2,3.

Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - Новое время 01

4-и 5-е место в рейтинге занимают бывшие владельцы ПриватБанка Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, каждый из них владеет по $1,6 млрд. При этом Боголюбов за год увеличил свое состояние в более чем 2 раза – на 113%.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в рейтинге занял 6-е место с состоянием $1,1 млрд долларов, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Фирташ в рейтинге "Нового Времени" занял 14 место. Его состояние за год сократились на 34% и составляет $489 млн.

"Теперь сотня самых богатых соотечественников сконцентрировали в своих руках $37,5 млрд. Иными словами, только 100 Украинские могут одним махом погасить половину всего государственного долга страны", – говорится в исследовании.

Согласно подсчетам авторов рейтинга, суммарное состояние 100 самых богатых украинцев равняется половине государственного долга страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина заняла 123 место по уровню личного богатства граждан в рейтинге Credit Suisse

Источник: https://censor.net.ua/n3093443
 
 
 Топ комментарии
 
хтото сомневался
оыжий таракан доит полстраны - и петёк ему вспомоществование насыпает
рыгулярно Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 4214
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Ротнрдам+
А Ви долбойоби розплачуйтесь за кредити через тарифи.
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Это с оффшорами или без. Слепой педотраст декларацию подавал.
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Я не понимаю как владельцы Privat могли так обогатится учитывая тот факт что их главный актив, банк, обанкротился и государству пришлось влить миллиарды чтобы спасти банковскую систему страны?
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на крысме :1. Оккупанты в Армянске решили избавиться от вывески на украинском языке "Кіноконцертний палац Титан". Когда какая-то тварь начнет скулить о притеснение русского на материковой Украине, бейте сразу в рожу. Да, в Крыму типа "три государственных языка". "Знали бы вы, друзья, сколько книг на украинском языке «списали» и выбросили на свалку с фондов библиотек и школ, и вузов", - добавил крымчанин https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10554520519861043212. Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова https://ru.krymr.com/a/news-osuzhdennomu-v-russia-sentsovu-prisudili-premiyu-sakharova/29563249.html3. В 2018 году из аннексированного Крыма и оккупированных частей Луганской и Донецкой областей в украинские высшие учебные заведения поступило 1749 детей. В 2017 году - 1550 человек https://ru.krymr.com/a/news-v-2018-godu-vyroslo-kolichestvo-postupaushih-iz-kryma-i-donbassa/29561694.html4. Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в российской армии, что является военным преступлением оккупантов https://ru.krymr.com/a/news-ukraina-obratilas-v-sud-gaagi-iz-za-prizyva-krymchan-v-russian-army/29563206.html5. Европейский парламент осудил действия россии в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста, и призвал усилить "полезные" санкции в отношении россии https://ru.krymr.com/a/news-evroparlament-osudil-deystvia-rossii-v-azove/29563493.html
6. Оккупанты пожаловались на то, что Крым стал "серой зоной для международных преступников", которые приезжают сюда, т.к. Интерпол отказывается работать с оккупированным регионом, а искать их больше некому, т.к. оккупанты встречают этих преступников с распростертыми объятиями https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10554301196265881637. В севастопольской школе № 15 якобы "были найдены две банки, перемотанных скотчем с проводами". Детей эвакуировали. Оккупанты нагнетают и приучают жить в страхе за свою жизнь, чтобы были более покорными https://www.youtube.com/watch?v=5SDipZKlbao (видео эвакуации) и https://twitter.com/SouthUkr/status/1055458958968848384 (фото муляжа бомбы). Родители в панике забирали своих детей домой https://kerch.fm/2018/10/25/v-sevastopolskoj-shkole-jevakuirovali-detej.html 8. Оккупанты сообщили, что "следователи обнаружили флешку в вещах керченского стрелка". Флешку с инструкцией по сбору взрывчатки Росляков якобы взял с собой в колледж. Жители Керчи комментируют: "Вы че, еб*нулись!!! Нах вы нам льете фсбышное дерьмо? Все знают, что это теракт и что он был не один. Админ, не навязывай!!!", "Хоть убейте, не верю, что он собрал бомбу один. Даже спецы подрываются", "Ага, лейте-лейте. Все уничтожил, а про флешку забыл", "А на ней логотип ОУН УПА, тризубец, контактные телефоны центрального офиса ПС в Днепре", "Ага, на кухне сделал бомбу, на кухонной доске", "Что за бред? Он уничтожил флешки, ноут, телефон и спецом оставил одну флешку? Ну бред!", "Это же Рен-ТВ. Там и НЛО может в техникуме потом оказаться", "Нашли наивных. Так все и поверили. Следующее - спалил записи с видеокамер. И так пока не заткнемся, а потом пройдет время - успокоятся. Фиг вам!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10551589619079454739. Сегодня всплыло в разговоре: "В Керчи оцепление, на мосту затор". Крымчане привыкают к новым явлениям: стрельба, террор, оцепление, учения, разрывы, эко катастрофа, перекрытие дорог, обыски, аресты…
10. На дорогах Крыма автомобили теперь будет останавливать и Росгвардия оккупантов. Жить становится веселей http://kafanews.com/novosti/150986/krymskikh-voditeley-teper-imeet-pravo-ostanavlivat-i-rosgvardiya_2018-10-2511. Не дорвавшийся до оккупационного бюджетного корыта Талипов учит задыхающийся Армянск, как правильно жить в стойле: "По поводу коллективных писем президенту. Коллективные обращения учитываются в системе как одно! И будьте осторожнее при сборе подписей, чтоб ещё, не дай Бог, не обвинили в несанкционированном публичном мероприятии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105542095396089446612. Вчера по оккупированному Крыму прокатилась волна блэкаутов. Оккупанты сообщили, что пока причину не знают. А я знаю https://ru.krymr.com/a/news-chast-poluostrova-ostalas-bez-sveta/29561730.html13. Путинский энергомост не успокоится, пока не добьёт всю бытовую технику: "На протяжении двух месяцев, с утра до вечера, в Аджимушкае (Керчь) скачет напряжение. Никто не в курсе, когда это закончится?". В комментариях люди со всех концов города ответили, что у них та же проблема, и один человек написал, что "напряжение - не москаль, оттого и скачет". Добавлю, что напряжение скачет периодически по всему Крыму, особенно в моменты, когда начинается даже легкий ветерок или дождь. Смотришь прогноз погоды и уже понимаешь, когда будут скачки и блэкауты https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055386532281044993 14. Оккупанты в Керчи объявили о планируемом изъятии земельных участков "для государственных нужд". Количество счастливчиков пока не известно https://ru.krymr.com/a/news-v-kerchi-snova-izimaut-zemlu-dlia-gosnujd/29563143.html15. Рашист разместил на керченском паблике свое стихотворение, посвященное крымчанам: "Вам удалось, вам удалось. Без бойни, выстрелов, насилья. Отбив бандеровскую злость. Свою судьбу связать с россией. Намерен был коварный Сэм. Войти победно в Севастополь. Но стало ясно в мире всем. Крым - несдающийся акрополь". Далее упоминается блокада, мост, армия ихтамнетов и прочая ересь. Жители Крыма прокомментировали этот шедевр: "Я желаю однажды в жизни Бахтиёру (автору) в своем родном городе увидеть такое «безнасилие», которое было в Сакском районе Крыма", "Чувствуете? Кажись, пропагандой запахло", "Нет, просто говно", "Живем радостно и светло (+ изображение пальцев вниз)", "Вот вам и бойня (в Керчи)", "Ещё один Ебл*н Поэтович", "Автор того совсем", "Свои б не задавили", "Ватные стишки", "Жили свободно и без терактов, без страха обсуждали власть, постили в интернете, что хотели", "(Из-за поребрика нацистка пишет) Не в россию и домой вы шли, а думали, что вас на радостях озолотят. А то, что уже сюда впихнуто миллиарды, это так, фигня. Отродясь Крым таких денег не видал", "И на что впихнуто миллиарды? И, надо полагать, ты уверена, что эти выделенные миллиарды осчастливили крымчан?", "Эй, «будущий классик великой русской поэзии», много ли в истории россии писателей лизали власти одно место?", "Всё, НАТО не пройдет. А чтобы гарантированно ни бЭндеровцы, ни НАТО не прошли, нужно по всему Крыму взорвать ядерные бомбы", "(Еще одна из-за поребрика пишет) Хм, читая комментарии, задаёшься вопросом: а нах*ра в Крым ехать на отдых? Лучше в Абхазию. Меньше претензий", "Сколько пришлых (на группу) подписалось. Народ не хочет с ними общаться. Пора создавать новую, закрытую группу, только для керчан", "Еще один дебил. В очко засунь свое патриотическое произведение" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055181270702084098 P.S. Закончу выпуск сообщением жительницы Крыма: "Хочу предупредить всех адекватных крымчан, что понаехи становятся очень агрессивными и уже не сдерживают своих мыслей по отношению к нам. Встретила знакомую, с которой не виделась долгое время. Разговорились. У неё дети на материковой Украине, часто ездит к ним в гости. Она сделала себе биометрику ещё до безвиза. Конечно, я порадовалась за неё. Поговорили, попрощались, она уехала. И тут ко мне подошла незнакомая женщина. Оказывается, она слышала наш разговор. "Из-за таких, как вы, в Керчи всё и произошло", - заявило оно мне. Отвечаю: "С чего это вдруг? Я, что ли, дала этим отморозкам оружие?". Она мне в ответ тираду: "Каким отморозкам? Он был один! У нас в расии никогда не убивают детей. Это только хАхлы могут сделать! Таких, как вас, нужно отводить в сторону и отстреливать, чтобы не радовались Украине!". Не стала с ней связываться. Села на первый же автобус и уехала. Раньше понаехавшую мразь разговоры про Украину только раздражали, а сейчас, получается, что они больше, чем мы, боятся всего происходящего в Крыму. Боятся нас! Наверное, поэтому была такая реакция? Я тоже могла бы напомнить ей и Беслан, и Норд-Ост, да и Каширку (хоть это и жилые дома)! Просто растерялась. Мне ещё никто никогда не угрожал смертью с таким перекошенным от злости лицом. Я физически почувствовала, что если бы у неё было оружие, то она бы выстрелила!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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-Ви там тримайтеся, лохи-терпіли! Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 5623Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 7485
Уряд Порошенка-Гройсмана порахував, що для життя в місяць потрібно:
Дитині до 6 років - 1559 грн
Дитині 6-18 років - 1944 грн
Працюючому - 3723 грн
Пенсіонеру - 1435 грн

Голові «Нафтогазу» Коболеву >2 000000 грн.. Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 9192
.... «ДЕРЖИТЕСЬ!» Уряд порахував, що для життя в місяць потрібно: Дитині до 6 років - 1559 грн. А Голові «Нафтогазу >2 000000 грн… - Репост....

.
.Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 8799
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голови нафтогазу надо дать зарплату пенсионера!!!!

(правда он потом украдет пару лярдов - но лохи будут счастливы))))) )
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Лао - цзи говорив, що доброго правителя не помічають, поганого правителя ненавидять, але гірший правитель - той, над яким сміються.
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На Банковой, может и имя назвать? Сам догадаешься? Точно - Пэтя Вальцманович.....
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Вот кому наши денежки по тарифам с потолка идут. Если у кого-то убывает, то у кого-то прибывает. Ясно у кого убывает и ВИДНО у кого прибывает. Платите, люди, исправно по тарифам с потолка! Приумножайте богатство Махметов, Вальцманов и Гнойсманов! Ваши кровопийцы вас не забудут! Тоже приумножат вам цены на тарифы еще на 50%! Вперед в светлое шоколадное будущее!.............
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Яка "щаслива" новина...

Сто найбагатших Олігархів України сконцентрували в своїх руках 37,5 млрд доларів - це половина всього держборгу країни. , відзначає НВ. Швидкість, з якою приростають їх сумарні статки, - з торішніх 33% до нинішніх 43%, тобо - зростає в 12 разів швидше, ніж ВВП України.
Рінат Ахметов - беззмінний №1 рейтингу. Завдяки зростаючому попиту на метали його статки зросли відразу на 76%, на 5,3 млрд доларів.
На другому місці - Віктор Пінчук. Оцінка його стану хоча і не повернулася до показників докризового 2013 року, але виросла на 87%. Топ-3 замикає Вадим Новинський
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Ахметов попутчик революций при том всех . А еще дружбан вечно пьяного " Сиропчика " .
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Ну все, щас зубижилые подавятся пиввареныком и будут гневно сучить лапками по клавиатуре, рассказывая как Ахметов и Пета нажились на их субсидиях )))))))

Вот что бывает когда совки не могут отличить рост доходов от роста стоимости активов.

При том что какой-нибудь Вася Голожопенко с Троещины тоже мог "разбогатеть" процентов на 20-40 только за счет роста стоимости своей хрущевки.
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Довольно неплохой рост стоимости активов у группы "Приват".
Особенно как для компании, вляпавшейся в скандал с банкротством такого масштаба...
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"Теперь сотня самых богатых соотечественников сконцентрировали в своих руках $37,5 млрд. Иными словами, только 100 Украинские могут одним махом погасить половину всего государственного долга страны", - говорится в исследовании. Источник: https://censor.net.ua/n3093443"

"Істочник" вважає що, статки це "налічка", а не вартість "заводів-пароходів" ...
Звичайно, всі ці заводи-пароходи" можна продати, виручиті за це:

37 500 000 000 долларів, і роздати кожному з 37 500 000 українців
37 500 000 000 :37 500 000= 1000 долларів!!!!
Кожному аж по 1000 долларів !!!!!

Ото гульнем!!!!
А "заводи-пароходи"?

А нащо вони?

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Ринат Ахметов вновь возглавил рейтинг самых богатых украинце ... На втором месте в рейтинге Топ-100 богачей - Пинчук, на третьем - Новинский. Порошенко - шестой.
Источник: https://censor.net.ua/n3093443 - то ось він який , "патужних реформ" конкретний результат ! Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 6343
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Деолигархизация по рошеновски. бизнес партнеры, офшорники и коррумпированые подельники президента Пороха.
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Це пезперечна перемога майдану гiдностi та Пороховальцмана особисто.
На другий строк адназначьна!
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Всем вменяемым людям давно понятно, что под популистическими лозунгами майданные лидеры всего лишь рвались к власти и деньгам.
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Порошенко с Ахметовым на один карман работают. Суки.
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И никаких угроз дефолта, условий от МВФ, неудобных вопросов АМК и прочих глупостей.
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ТАДАКАНЕШНА.
Ці більш усього трясуться від дефолту. Гроші ж тримають не в кишені.
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Я же ничего не имею против.
Просто констатирую факт.
За 2017 год, ВВП Украины, составил 112,2 млрд долларов.
По прогнозу НБУ, в 2018 году ВВП составит около 116 млрд долларов.
Это 3,4%
Зато, рост благосостояния отдельных граждан, не может не порадовать.
Вопрос только в одном: за счет чего это происходит?
Или скорее, за счет кого.
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Це тільки на одній гуманітарці для кормільцев
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У мужика в постели не заладилось с женщиной - давай в сторону Порошенко " мать - перемать " . Женщина интересуется " А Порошенко тут при чем ? " А мужик ей -" Так при Януковиче сбоев то не было "
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Именно при порошенко вся эта мразь и расцвела у нас буйным цветом. И порошенко тоже обогатился: магазинов рошен везде увеличилось многократно.
В общем, нам во время войны предлагается экономить, а они при этом уже не знают, куда бы украденное спрятать.
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И, главное, никто эти сраные рошенки не покупает, а магазинов - море - стоят, пустуют, мух кормят.
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Бедняга, наверное недоедал, экономил на всём...
Тьфу, блин... Слов нет.
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Это очень показательно что сепарюга Ахметов во время войны наживается на жизнях и страданиях простых украинцев. Слава Лолите Липецкой!
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И при этом порошенко постоянно клянчит деньги, где только сможет.
Кровосиси гребанные.
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Порошенко отримає від Ахметова "відкат" за "Роттердам+" - Лещенко

..
... Президент Петро Порошенко здійснив оборудку, аби легалізувати величезний "відкат" за схему "Роттердам+", завдяки якій Рінат Ахметов збагатився на десятки мільярдів гривень.Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат СергійЛещенко. Ахметов - найбагатший українець, за рік його статки зросли на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 8307
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Если взять правоохранительную систему, всех бывших и действующих, то там наберется не на один триллион долларов.
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Это же абсолютно не смешно, 100 млн. долларов за год, только вдуматься, это 100 дипломатиков баксов, 100 долларовыми купюрами, по 10 кг каждый... это тонна веса, про миллиарды вообще молчу, 1 млрд это 10 тонн, 12 млрд это 120 тонн американских денег или 15 приблизительно камазов. Капец просто.
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Какие то дебильные рейтинги сочиняют для украинцев...
Шо в политике шо в первенстве олигархов...
Как могло состояни рыжего увеличться на 76%?
Ничего нового не построил ничего нового не купил
даже Ротердам+ уже два года не работает, откуда тогда такая прибавка?
Деньги ведь не мыши - сами не плодятся...
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Вот Вам и половина зовнишньоэкономичного долга Украины
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кто бы сомневался! Ротердам+, повышение тарифов на ЖКХ, которые оплачивают из бюджета Украины в виде субсидий, бесплатно работающие рабы в Лугандоне и т.д.
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Дурачки.
Там же написано черным по белому: Цены на энергоносители пошли вверх, поэтому нефтегазовые активы всех бизнесменов, у кого есть такие активы увеличились.

Снова высосанная из переднего кармана Юлии Владимировны зрада, нацеленная на дурачков с одной извилиной
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Я этих тварей так ненавижу, что это трудно описать словами.
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Просто среднестатистический дурачок-зрадофил думает, что у Ахметова есть хранилище с золотом и там золота стало на 76% больше, и Ахметов там купаеться в золоте вместе с Порошенко Ахметов - найбагатший українець, за рік його статки зросли на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 8054

Активы - это заводы, пароходы, шахты, добывающая промышленность, счета предприятий и т.д. Вот они стали дороже на 76%
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да все прекрасно все понимают. заводы , пароходы, шахты , облэнерго и др. т. е все что построили нынешние пенсионеры получающие 1500 грн -все перекочевало к ахметову , пророшенко , пинчуку и Ко.
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Ахметов - найбагатший українець, за рік його статки зросли на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 6994Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 10 ч.10 часов назад
Немає більш жорстокого пана, ніж з колишнього слуги (с) Роберт Харріс (Помпеї)

Ахметов - найбагатший українець, за рік його статки зросли на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 3689
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Как прекрасно, что у нас в стране такое бездонное количество тупых дурачков Ахметов - найбагатший українець, за рік його статки зросли на 76%, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 9939

Рай для политика популиста
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А ведь запросто можем выбрать "дураков у нас на сто лет припасено"!
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Система влаштована так , що обирати можна хоч кого завгодно - все одно оліграхат залишатиметься при владі .
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Можна подумати, що хтось не знав у 2014му, що голосує за добре відомого пройдисвіта
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Ахметов такой же украинец как я татарин. Где он будет когда Украина вернется под контроль украинцев.
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Напрашивается вопрос - зачем правительство клянчит кредиты у МВФ, поднимая цены на газ, если их можно просто одолжить у Ахметова без никаких условий! а если чуток и остальные сбросятся, то гривню можно так укрепить, что ее и на биржах Лондона будут покупать!
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Зачем? Можно просто баксы нарисовать, они же все равно ничем не обеспечены.
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ДА КАК ВЫ ЧМОРИ КЛАВИШНЫЕ ЗА ТРАХАЛИ!
КИНЕТ КЛАВИШИ И СМАРТФОНЫ И ЗАВТРА СОТНИ ТЫСЯЧ В КИЕВЕ ПЕРЕКРОИЛИ ВСЕ И ВСЯ А НЕ ДОХНИТЕ ПРО ВОДУ ГОРЯЧУЮ ВЛАСТЬ ТОЛЬКО ПОНИМАЕТ ПИНОК В ЗАД А НЕ СТОЛКОТЬЮ НА КЛАВЕ!
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А сука православная больше всех обогатилась! Интересно, чего это Петя его так любит? И гражданство ему дали по личному ходатайству порошенко! С одной конторы на Лубянке ребята,да?)
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Мовчіть. Цей "секрет" і так всі давно знають.
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Ще на початку року нардеп від Укропу Купрій казав, що приблизна кількість накраденого Лолою за чотири роки становить десь 10-15 млрд. дол. Тим більш, що фірма ДТЕК, що ротердамить українців с плюсом, в них з ахметкою на двух порівну у власності. Тож Лола явно прибідняється
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Ну и какой он украинец? Не все кто живет в Украине украинец.
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"Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%" - говорили, что Ахмеов татарин, а все остальные евреи.
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андруша кобельов сказал, что цена не рыночная. так, что феодалы продолжат богатеть за счет нищих холопов.
все на "выборы"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАхметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время"
 
 
 
 
 
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