 Один наш воин ранен. Враг применил минометы под Светлодарском и Луганским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Наибольшая активность противника зафиксирована вблизи Светлодарска, где он вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и станковых гранатометов. Минометы 82 калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применили против защитников Луганского. Подразделения обороняющихся для прекращения огневой активности врага применяли дежурные огневые средства. Потерь на этом направлении нет.
Зафиксировано вражеский огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Гнутово.
В результате боевых действий, на Донецком направлении, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".
ОБСЄ: "Ми не побачили прямих доказів російського втручання на Сході України"
Сьогодні о 19:26•Голос Америки
Про це Хуг розповів в інтерв'ю Foreign Policy.
Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, - ред. ГА).
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг
На питання, яка позиція ОБСЄ з приводу втручання Росії у події на Сході України Александр Хуг відзначив: "Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, - ред. ГА). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".
За словами Хуга, який цього місяця залишає посаду в СММ ОБСЄ, на одній із ділянок прикордонної території, ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.
"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - заявляє Хуг.
Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні також додає, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".
Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні також додає, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".
"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших - але також Росії", - відзначає Хуг.
Нагадаємо, що Александр Хуг, який став одним з найупізнаваніших спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, по завершенні терміну у жовтні йде з посади першого заступника голови місії в Україні.
Нещодавно побаченим за чотири з половиною роки роботи і висновками він поділився у розмові з "Голосом Америки" у Лондоні. Головна його думка: військову частину конфлікту можна зупинити за лічені години, але на повне завершення піде набагато більше часу.
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https://ukrainian.voanews.com/a/hug-rosiya-na-shodi-ukrainy/4628925.html
найскорішого одужання пораненому соколу...
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Як ти підеш на ту війну?
У тебе ж борги і кредити!
У тебе дружина і діти!
Як ти підеш на війну?
Як ти попреш у бій?
У тебе ж задишка і нирки!
У тебе живіт і печінка!
Як ти попреш у бій?
Як ти будеш вбивати?
Ти ж врізать не вмієш в рожу!
Ти муху вбити не можеш!
Як ти будеш вбивати?
Як ти будеш вмирати?
Ти ж силою духа кволий!
Ти в Бога не вірив ніколи!
Як ти будеш вмирати?
Так!!! Я піду на війну.
Бо є в світі інші кредити,
Бо в мене жінка і діти.
Так я піду на війну.
Так... я попру у бій.
Бо м'язи пора розім'яти,
Бо треба живіт зігнати.
Так я попру у бій.
Так... я мушу вбивати.
Бо бачив я їхні рожі,
Це муху я вбити не можу.
Так... я буду вбивати.
А от помирати я не збирався,
Бо в мене борги і кредити,
Бо в мене дружина і діти,
Бо в мене задишка і нирки,
Бо в мене живіт і печінка,
Бо врізать не вмію в рожу,
Бо муху вбити не можу,
А Бог - то моя Україна!
Ото ж!! І бережи мене, Боже!..