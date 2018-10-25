 Украинский пограничник Александр Котяш погиб на Донбассе 24 октября. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Дубровицкой РГА Ривненской области.

В сообщении отмечается: "Котяш Александр Сергеевич родился 18.03.1992 года в селе Залужье Дубровицкого района в котором и проживал.

После окончания в 2009 году Залужской ООШ I-III ступеней учился в Ривненском автотранспортном техникуме по специальности регулирования дорожного движения. Срочную службу в рядах украинской армии проходил в 2012 - 2013 годах. С 2013 года служил в пограничных войсках (по контракту), а с 2014 года периодически находился в зоне ведения боевых действий на Востоке Украины в Донецкой и Луганской областях.

Погиб Александр Котяш 24 октября 2018 от пулевого ранения. У погибшего остались родители и два брата.

В Дубровицком районе объявлены дни траура с 25 по 27 октября 2018 года".

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