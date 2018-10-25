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Все про:Черновицкая область (286) кофе (23) фальсификат (285)

 30 тонн фальсифицированных марок кофе изъято в Черновицкой области, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители пресекли изготовление фальсифицированного кофе известных марок и изъяли 30 тонн кофейных зерен в Черновицкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры

"Сотрудники прокуратуры Черновицкой области совместно с работниками Управления защиты экономики в Черновицкой области и следователями полиции разоблачили группу лиц, организовавших подпольное производство фальсифицированного кофе известных марок", - сказано в нем.

По информации следствия, в течение 2017-2018 годов группа лиц занималась незаконным изготовлением и реализацией поддельного кофе известных торговых марок.

В результате обысков в помещениях подпольных цехов, мини-завода, магазинов, складских помещениях и по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято 30 тонн кофейных зерен, 15 тонн готовой кофейной продукции и 8 упаковочных станков.

Также смотрите: Подпольный цех в Херсоне подделывал кофе известного бренда в антисанитарных условиях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

30 тонн фальсифицированных марок кофе изъято в Черновицкой области, - прокуратура 01
30 тонн фальсифицированных марок кофе изъято в Черновицкой области, - прокуратура 02

Также читайте: Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято "продукции" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3093433
 
 
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міні фабрика..
цікаво, де вони реалізовували свою "продукцію"
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На Калинке, это рынок такой, ну и конечно Румыния, их оптовики всегда берут. Этой теме уже 20 лет, кстати любители натурального кофе не плохо отзываются.
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Я так понимаю это еще неплохое кофе было по итогу раз из натуральных зерен делали.
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Натуральное зерно - еще не значит хороее качество.
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Ну это хотя бы из зерен. А то бывает продается на рынках по 100 гривен растворимый в больших стеклянных банках. Купишь, а там ни разу ни кофе. 30 тонн фальсифицированных марок кофе изъято в Черновицкой области, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7045
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Из зерен фальсификат? Не из тертого же красного кирпича или цикория! Некрышованный кофе правильно писать...
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Пля та в нас *кавовий бізнес* більш наполовину тіньовий . .Он під Києвом - надцять фабрик розфасовочних...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия30 тонн фальсифицированных марок кофе изъято в Черновицкой области, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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