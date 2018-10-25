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 Политика Украины, За рубежом
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 В Москве отреагировали на резолюцию Европарламента по Азовскому морю

Тему Азовского моря в МИД России назвали "пропагандистской картой Запада".

В МИД России резолюцию Европарламента по Азовскому морю назвали "пропагандистской картой, которая разыгрывается Западом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Тема Азовского моря – это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами", – официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, сейчас дошло до европарламентариев – они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", – заявила Захарова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ситуация в Азовском море серьезная и довольно угрожающая - там сконцентрировано уже более 120 судов РФ, - Серватюк

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Европарламент сегодня, 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента. Он подчеркнул, что "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".

Также на Цензор.НЕТ: Украина должна установить "красные линии", - Генерал Ходжес об ответе на угрозу РФ в Азовском море

Источник: https://censor.net.ua/n3093431
 
 
 Топ комментарии
 
Да ладно, Маня, полезностей же добавят. Чего кипишуешь?
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Да ладно, Маня, полезностей же добавят. Чего кипишуешь?
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Дайте маньке дозу "дури",
Нет мозгов и нет натуры.

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Хм... Вот вопрос, если бы стало как на картинке, то Украину бы омывал Северо-Ледовитый океан? Или считалось бы, что Тихий?
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А ми там морську капусточку посадимо!
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Блин, это всё равно что Гитлер бы в 1944-м обвинял всех в германофобии
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Это вроде как-насрали мы,но говно не наше.
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Красавец, по сути отказался от предков, гуцулы никогда не были в МП.
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не гребёт ни грамма мацкавитская реакция...
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Манька с помытыми волосами зигует левой рукой, сука.
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Манька "Золотая сучка", оказывается, и в картах - лошица. Ну, трефовая, ну, козырная, но "пропагандистская"...? )))
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Дебілка бля (с)
Втім, нехай. Якщо це пропаганда то на кого направлена?
Ця резолюція може бути будь чим, але не пропагандою точно.
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Пусть бы эта немытая пьянь "калинку" пританцовывала на своих "брифингах". Они имели бы хоть какое-то содержание.
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Короче пацаки,упорно отодвигают повестку того,с чего всё началось.Напомню...Аннексия Крыма.За ней последовал Донбасс,в надежде отбить в профит Крым,за ширмой Донбасса...Теперь Азов,в плане отбить Донбасс,но уже не забыв о Крыме вообще...Всё это вбрасывается в СМИ як мыльные пузыри,с кровавым оттенком,...Но главная цель-это признание за Рашкой Крыма,и всё рассосётся...Да нифига,кажу я вам!Главная цель,це Будапешт и границы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Москве отреагировали на резолюцию Европарламента по Азовскому морю
 
 
 
 
 
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