 В Москве отреагировали на резолюцию Европарламента по Азовскому морю

В МИД России резолюцию Европарламента по Азовскому морю назвали "пропагандистской картой, которая разыгрывается Западом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Тема Азовского моря – это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами", – официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, сейчас дошло до европарламентариев – они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", – заявила Захарова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Европарламент сегодня, 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента. Он подчеркнул, что "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".

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