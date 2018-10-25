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Все про:драка (1678) Мусий (35)

 "Олег Степанович, все будет хорошо", - нардеп Мусий и активист Шерембей подрались в прямом эфире. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады Олег Мусий подрался с главой "Всеукраинской сети ЛЖВ" (организации, которая объединяет ВИЧ-позитивных людей) Дмитрием Шерембеем.

Как передает Цензор.НЕТ, потасовка состоялась  в эфире телеканала "Прямой".

В ходе дискуссии Мусий обозвал Шерембея "известным лгуном", а его организацию - классическим примером "грантоедской организации", которая "пилит деньги". После этого Шерембей подошел к нему и плеснул водой. Завязалась более серьезная драка, и чтобы разнять драчунов, понадобились усилия трех человек.

Мусий затем сказал, что он депутат и его нельзя трогать.

"Я хочу официально сделать публичное заявление о преступлении против народного депутата, совершенном гражданином Шерембеем, в том числе при участии телеканала Прямой, который не обеспечил безопасность народных депутатов, которых он приглашает", - сказал он и попросил отреагировать "спецслужбы и Генеральную прокуратуру".

Напомним, что депутат Мусий был министром здравоохранения в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3093428
 
   
 Топ комментарии
 
Депутатов нужно бить каждый день .пока корупционные мозги не повылетают .
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люди больные не излечимой болезнью живут и другим не мешают, а депутаты не излечимо больны ненажерством, будут жить пока нас не угробят, как то так(
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Ломаченко и Усик, Мак Грегор и Хабиб отдыхают.....Один вор , другой заразный --два сапога пара!
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Ломаченко и Усик, Мак Грегор и Хабиб отдыхают.....Один вор , другой заразный --два сапога пара!
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а ну шерембей, укуси мосия- и все - заразным станет
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Слышь ты ур-д!
Грешно конечно, но желаю тебе на своей шкуре познать что такое неизлечимая болезнь!
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ты сам урод ! или я не знаю откуда эта зараза берется? да я в Москве видел первых пидоров которые болячку в ссср завезли и сейчас каждый день это отребье вижу! меньше таскайся по шлюхам и наркотой не занимайся и будешь здоров!
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Я смотрю природа на твоем интеллекте отдохнула!
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Шо убогий?
Ты такой некрасивый, что тебя свои не любят?
Приходится по бабам бегать латентный ты наш?
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ты же спидоносный, значит ты по бабам бегаешь. Задело, интеллектуал? Не надо сразу обзываться и показывать недостаток своего ума! только закомплексованные называют сыновей своим именем: владимир владимирович, сергей сергеевич...
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Сразу видно диб-ла!
Ну с чего ты убогий взял что я чем то болен?
Просто в отличие от тебя - я не моральный конченый урод!
А судя по твоей ид-кой логике - у тебя предки еще те фантазеры!
Назвать мальчика 19fd0268 !
Не удивительно что тебя геи не любят!
Но не расстраивайся - сходи к зэкам! Будешь очень популярен!
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это ка-цапы.Гаси их просто,без разборов.
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"Прямой" делает "шоу" в лучших традициях кисель.тв? ﻿
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Олег Степанович,все будет хорошо...и правый хук в челюсть. А хорошо будет или нехорошо-то уже детали.
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Так он же не знал, шо дупатат у нас неприкосновенный, его руками трогать нельзя, только с ноги.
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на больше мозгов нет? хоть что то умное можешь написать?
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Канал "Прямий" мабуть під патронатом самого Кличка та його тренера Пороха. Там завжди "цікав"і сутички-мордобої. І Мосійчук нещодавно там отримав аперкот, навіть його ціпок не допоміг відбитись.
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Депутатов нужно бить каждый день .пока корупционные мозги не повылетают .
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запустить шерембея- пусть их кусает- как вампир,будет заражать спидом
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люди больные не излечимой болезнью живут и другим не мешают, а депутаты не излечимо больны ненажерством, будут жить пока нас не угробят, как то так(
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шерембей - не тот что сидел за воровство?
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Вместе с тобой?
Всю спину тебе гад искусал!
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У Олега Мусия
Уся музыка своя
Скрипка, бубен,мандолина
Бабалайка до колина
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Правила поведения в приличном обществе и элементарную воспитанность никто не отменял. У нас, к примеру, риторика одного Рыжего нео-муссолини вчера вылилась в натуральный терроризм.
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Мусий еще за это Шерембею доплатить должен..За рекламу))
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Мордобої не прикрашають студію і самій програмі рейтингів не додадуть.
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а Вы не заметили, что в последнее время наши ток шоу очень часто напоминают рашистские?
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Ні, не помітила, бо не дивлюсь ні ті ні інші. Інколи якісь уривки.
Але саме це відео дійсно викликало певні асоціації з раша тв.
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Ну, не знаю! На дебатах нужно уделать оппонента словесно (а вот, после за камерами можно уже и выяснить отношения и потребовать сатисфакции за необоснованные обвинения и клевету)!
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Да пусть хоть поубиваются. А КАНАЛ АНАЛЬНЫЙ. Пора в список к 112 и нюсгомнусу.
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интересно, где шерембейка спид подхватил, укусили или геился
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О , еще один ур-д!
Шоб твоим детям уколы грязным шприцем сделали!
Или жене кровь "укушеного" перелили!
Шоб на своей шкуре познал и больше не вонял!
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ты идиот? кто сейчас укол грязным шприцом делает? они копейки стоят! меньше блуди и наркоту не употребляй ! не рассказывай сказки про святой способ передачи спида!
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Серый, нельзя ни детям, ни женам, даже своих оппонентов такого желать.
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Ты этих д-ов читал?
Они вообще не понимают о чем мелют!
Поэтому можно считать мои пожелания - стремлением эволюции избавится от генетического брака!
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Что бы дать депутату в морду нужно подання Генпрокурора в Раду? "Олег Степанович, все будет хорошо", - нардеп Мусий и активист Шерембей подрались в прямом эфире - Цензор.НЕТ 1232
Пора внести поправку в Конституцию: "Депутат неприкосновенен, но за хамство или невыполнение обещаний, можно заехать с носака по лицу".
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Если Барне - яйцом это терроризм!
То какая статья за мордобой!
Наверное массовый геноцид невинных детей!
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Безобразие конечно,но черт побери, как иной раз руки чешутся завалить какому нибудь "народному избраннику" в рыло.
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Второго не знаю, но то что Мусий оказался чмом- это факт. А вообще, кто смотрит этот гаунокАнал?
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Какие реформы вообще могут быть в медицине если на все здравоохранение тратится всего лишь, как при совке, те же 3% ВВП? За что рубятся два паразита в прямом эфире? Кто больше хапнул?... Мне всегда "напоминали" что я обязан платить налоги на учителей и медиков. За всю трудовую жизнь, а это полных 28 лет!, ни разу не был на больничном. Но когда понадобилась помощь я за свои налоги не смог ее получить бесплатно - мне выставили такой счет... С тех пор, вот уже 11 лет налогов не плачу и лечусь за свои. Кстати и за обучение детей я тоже плачу сам. И готовлю их к эмиграции от которой в свое время отказался из дурного патриотизма. Здесь жить уже просто невозможно. Дети видят на моем примере что их ждет...
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Вообще-то Мусия надо бить болльно, чтобы он обосрался. То ещё тип ... Сколько он с вороватой "певуньей" Богомолкой вставил палок в колеса реформ, которые проводит Супрун !
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Жаль , что мало получил партнёр Богомолки !
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пані Бєрєзовская така ж "богомолка", як Мусій - Ален Делон...
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А вообще-то нихрена драться не умеют....
Ну зачем длинный Мусей пошёл на сближение?
Он долженн был попробовать достать Шерембея "правым прямым" с дистанции...
Но когда он таки слизился с Шерембеем, последний должен был упредить его "маваши" в промежность (по яйцам)...
А когда Мусейная голова оказалась на уровне Шерембеевой шыринки, то Шерембей должен был его встретить коленом в табло....
Блин, придётся оружие раздать.... "Шерембеям", чтобы расстреляли паразитов Мусиёв....
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Уже раз пять смотрел: расстроился - жуть! Ну ни один не вышел из дуэли с подбитым глазом или сломаным носом. Ну куда это годиться? Вот Барна - тот походил с "фингалом" ))))
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Клоуны. Если раньше было смешно, то сейчас - вообще не интересно. Селюки дорвались до власти, и решают свои проблемы так, как привыкли у себя в селе.
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классическим примером "грантоедской организации", которая "пилит деньги"... это правда...
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Ти герм-герм, напевно якийсь касаб. Бо тільки тим придуркам муляють очі "грантоїди".
Тобі більше до вподоби, коли журналісти і активісти сидять у Пороха і олігархів на зарплаті і вилизують їм дупи. Ти часом не з цих "лизальників"?
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главной "грантоедской" организацией в Украине - есть государственые организации..это было всегда и есть сейчас.. МОУ - например, ДПСУ, МОЗ, Министерство юстиции и т.д.
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Зверніть увагу на очі та на вираз обличчя видатного громадського діяча. Не треба бути психологом, щоб усе зрозуміти.
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Подивились. Очі в нього схожі на твої. Ви, мабуть, на пару "курите" "Олеже Степановичу, все буде добре", - нардеп Мусій і активіст Шерембей побилися в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2484
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Як би десь в таборі перестрілись, то бичок би йому кинув на підлогу - докурюй.
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на тебя нападать низзя, а если ты первым ласты распускаешь - можно и, даже, нужно, это называет "необходимая оборона"
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Мусій - придурок. Бо ніякого нападу на "НарДепУка" не було. А в Студії нема ні депутатів ні рядових громадян. Там всі - гості студії. Вони й побились. До того ж Мусій отримав "по сьорбалу", саме тому, що поліз у бійку сам. Бо в нього також був стакан з водою і він міг відповісти симетрично.
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Говоря словами Шекспира:Гори в аду,семейства ваши оба,я из за вас,стал кормом для червей "Олеже Степановичу, все буде добре", - нардеп Мусій і активіст Шерембей побилися в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 5179
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Олег Степанович, все будет хорошо", - нардеп Мусий и активист Шерембей подрались в прямом эфире. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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