 "Олег Степанович, все будет хорошо", - нардеп Мусий и активист Шерембей подрались в прямом эфире. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, потасовка состоялась в эфире телеканала "Прямой".
В ходе дискуссии Мусий обозвал Шерембея "известным лгуном", а его организацию - классическим примером "грантоедской организации", которая "пилит деньги". После этого Шерембей подошел к нему и плеснул водой. Завязалась более серьезная драка, и чтобы разнять драчунов, понадобились усилия трех человек.
Мусий затем сказал, что он депутат и его нельзя трогать.
"Я хочу официально сделать публичное заявление о преступлении против народного депутата, совершенном гражданином Шерембеем, в том числе при участии телеканала Прямой, который не обеспечил безопасность народных депутатов, которых он приглашает", - сказал он и попросил отреагировать "спецслужбы и Генеральную прокуратуру".
Напомним, что депутат Мусий был министром здравоохранения в 2014 году.
Грешно конечно, но желаю тебе на своей шкуре познать что такое неизлечимая болезнь!
Ты такой некрасивый, что тебя свои не любят?
Приходится по бабам бегать латентный ты наш?
Ну с чего ты убогий взял что я чем то болен?
Просто в отличие от тебя - я не моральный конченый урод!
А судя по твоей ид-кой логике - у тебя предки еще те фантазеры!
Назвать мальчика 19fd0268 !
Не удивительно что тебя геи не любят!
Но не расстраивайся - сходи к зэкам! Будешь очень популярен!
Это считается?
Всю спину тебе гад искусал!
Уся музыка своя
Скрипка, бубен,мандолина
Бабалайка до колина
Але саме це відео дійсно викликало певні асоціації з раша тв.
Шоб твоим детям уколы грязным шприцем сделали!
Или жене кровь "укушеного" перелили!
Шоб на своей шкуре познал и больше не вонял!
Они вообще не понимают о чем мелют!
Поэтому можно считать мои пожелания - стремлением эволюции избавится от генетического брака!
Пора внести поправку в Конституцию: "Депутат неприкосновенен, но за хамство или невыполнение обещаний, можно заехать с носака по лицу".
То какая статья за мордобой!
Наверное массовый геноцид невинных детей!
Ну зачем длинный Мусей пошёл на сближение?
Он долженн был попробовать достать Шерембея "правым прямым" с дистанции...
Но когда он таки слизился с Шерембеем, последний должен был упредить его "маваши" в промежность (по яйцам)...
А когда Мусейная голова оказалась на уровне Шерембеевой шыринки, то Шерембей должен был его встретить коленом в табло....
Блин, придётся оружие раздать.... "Шерембеям", чтобы расстреляли паразитов Мусиёв....
Тобі більше до вподоби, коли журналісти і активісти сидять у Пороха і олігархів на зарплаті і вилизують їм дупи. Ти часом не з цих "лизальників"?