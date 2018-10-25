 Украина может знать не обо всех наших политзаключенных в российских тюрьмах, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство может не располагать информацией обо всех украинских политических заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Украинском католическом университете во Львове.

"Я очень честно говорю, что мы на самом деле можем не знать о некоторых политических заключенных в российских тюрьмах. Поэтому, говоря о точном числе, мы сейчас считаем, что их более 70. Они находятся на территории России, и они находятся на территории оккупированного Крыма", – подчеркнул Климкин.

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Глава МИД добавил, что список украинских политзаключенных время от времени пополняется новыми именами. "Последняя платформа, которая состоялась в позапрошлую пятницу, мы дополнили этот список двумя политическими заключенными. Это постоянный процесс на самом деле. Должны об этом говорить", – пояснил министр.

"Относительно освобождения, вы прекрасно понимаете, что Россия использует наших политзаключенных как, если хотите, товар. Пытается играть этим с нашими друзьями и партнерами, и будет 100% пытаться использовать это перед предстоящими выборами – президентскими и парламентскими. То есть, это абсолютно сознательная стратегия со стороны России, и именно это сегодня создает наибольшую преграду для того, чтобы достичь прогресса", – заявил Климкин.

Климкин добавил, что Украина пытается освободить всех украинских граждан, которые стали политическими заключенными из-за действий России.

"Это и консульская поддержка, это и то, что должны сделать – политическая реакция и соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", – заверил он.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что с турецкой стороной ведется сотрудничество с целью освобождения украинских граждан, которые задержаны и осуждены Российской Федерацией.

"Конечно, об этом велся разговор и с президентом Турции. Вы знаете, что он помогал в освобождении Ахтема и Ильми. Сейчас мы это продолжаем, очень тесно контактируем. У турецкой стороны есть соответствующий список", – сказал Климкин.

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Он добавил, что не будет говорить о том, какие предпринимаются шаги и о каком списке идет речь, но заверил, что украинская сторона "очень плотно" взаимодействует с турецкой стороной.

Также он добавил, что Украина сотрудничает как со всеми друзьями и партнерами в Европейском Союзе, Соединенными Штатами Америки, так и с различными церквями и религиозными представителями. "Со всеми, кто может реально оказывать давление на Россию", – подчеркнул Климкин.