 Пока США и Европа отвлечены на Китай, Россия увеличивает агрессию в Украине, - экс-советник Байдена Смит

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение выразила бывший советник по национальной безопасности экс-вице-президента США (2012-2013) Джозефа Байдена Джулианна Смит, выступая на Варшавском форуме по безопасности в четверг.
"Я думаю, что ключевая идея - это дестабилизация внутренней украинской политики, показать НАТО, США и ЕС, что у них (россиян. - Ред.) достаточно возможностей подорвать систему... Мы должны послать России сигнал, что это "красная линия", что мы не будем терпеть аннексию территорий суверенных государств", - сказала Смит.
Она отметила, что ожидает более активной позиции от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе вооружения для Украины.
"США и Европа отвлечены, в частности, на Китай. Я считаю, это проблема, потому что в то время, пока Украина не в фокусе международного внимания, Россия увеличивает свои агрессивные действия в Украине... Мне интересно увидеть, когда же администрация Трампа примет решение начать вооружать украинцев", - добавила эксперт.
По ее словам, Москва все еще пытается вмешиваться во внутренние дела Украины. "К сожалению, совершенно понятно, что Россия не заинтересована покидать Украину, это не соответствует ожиданиям международного сообщества в кампании по изоляции России, санкциям", - констатировала Смит.
"Европарламент 25 октября одобрил проект резолюции по Азовскому морю, которая предусматривает принятие ответных мер в сторону РФ, если ситуация будет заостряться.
В документе речь идет о необходимости ЕС выдвинуть требования России остановить дискриминационные проверки суден в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС дать Москве понять, что адресные санкции против России "будут усилены, если продолжится эскалация конфликта в Азовском море".
никто воевать с мордором за нас никто не будет.
пока мы сами не начнем защищаться.
и будем адекватно отвечать агрессору.
а не кричать о качающемся корыте, бо путиннападеть.
дорогу осилит идущий.
тому кто защищается, а не уничтожает собственные склады оружия, и не торгует с агрессором, тому и помогают.