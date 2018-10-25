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 Политика Украины, За рубежом
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 Пока США и Европа отвлечены на Китай, Россия увеличивает агрессию в Украине, - экс-советник Байдена Смит

Ключевая идея Российской Федерации - это дестабилизация ситуации в Украине и сигнал для Запада, что Москва имеет возможность подорвать систему международной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение выразила бывший советник по национальной безопасности экс-вице-президента США (2012-2013) Джозефа Байдена Джулианна Смит, выступая на Варшавском форуме по безопасности в четверг.

"Я думаю, что ключевая идея - это дестабилизация внутренней украинской политики, показать НАТО, США и ЕС, что у них (россиян. - Ред.) достаточно возможностей подорвать систему... Мы должны послать России сигнал, что это "красная линия", что мы не будем терпеть аннексию территорий суверенных государств", - сказала Смит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дают понять, что не будут терпеть невыполнение Россией обязательств, - Климкин о намерении Вашингтона разорвать ракетное соглашение с Москвой

Она отметила, что ожидает более активной позиции от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе вооружения для Украины.

"США и Европа отвлечены, в частности, на Китай. Я считаю, это проблема, потому что в то время, пока Украина не в фокусе международного внимания, Россия увеличивает свои агрессивные действия в Украине... Мне интересно увидеть, когда же администрация Трампа примет решение начать вооружать украинцев", - добавила эксперт.

По ее словам, Москва все еще пытается вмешиваться во внутренние дела Украины. "К сожалению, совершенно понятно, что Россия не заинтересована покидать Украину, это не соответствует ожиданиям международного сообщества в кампании по изоляции России, санкциям", - констатировала Смит.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093426
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті США щось зрозуміли? 🙄
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Главное,что у США есть понимание размеров кацапского безумия. "Совок2.0" ждет участь еще более печальнее своего предшественника.
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не совпадает с тем, что теде вешают в паРашСМИ?
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Совет форумчанПравила форума
 
Это не США... эти ху... станлвятся умными получив приставку ЭКС...🤮
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Сигнал должен быть оглушительным и ошеломляющим.Иначе не поймут.
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Главное,что у США есть понимание размеров кацапского безумия. "Совок2.0" ждет участь еще более печальнее своего предшественника.
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І Європарламент нарешті зачухався.
"Европарламент 25 октября одобрил проект резолюции по Азовскому морю, которая предусматривает принятие ответных мер в сторону РФ, если ситуация будет заостряться.

В документе речь идет о необходимости ЕС выдвинуть требования России остановить дискриминационные проверки суден в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС дать Москве понять, что адресные санкции против России "будут усилены, если продолжится эскалация конфликта в Азовском море".
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Интересно. Может кто скажет? Откуда они вылезают вдруг? Эти бывшие советники бывших Вице-Президентов! Одна где болталась пять последних лет? И кто ей умудрился сказать, что Европа отвлечена Китаем?
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Советники, бывшие или действующие, это аналитики, понятное дело. И мозги у таких людей в отставку не идут.
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Судя по тому, что она говорит, мозгов там не было и раньше! До отставки!
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Та невже вона дала великий хабар, щоб стати радником, як це прийнятно в Україні?
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Пока они не экс - они по говорят на публику лишь то, что соответствует генеральной линии.
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Євгеній, а вам правда не подобається ?
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Не нравится что? Что она говорит? Она просто бредит! Разве Вы не замечаете? Сигнал она собралась подавать! Линию красную провести! Это похоже на слова героини из к/ф "Москва слезам не верит", Муровьевой, когда она рассказывала что мужа-москвича надо в читальном зале научной библиотеки искать! В курилке! Разговор поддерживать, на темы, понятия о которых не имеешь!
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не совпадает с тем, что теде вешают в паРашСМИ?
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И что мне вешает паРашСМИ? Что Европа Китаем озадачена? Где она это берет?
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понял, для тебя голавное гебнявая методичка.
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в нормальных демокртических странах это способ донести общественности не официальную версию правителсьтва, которые не могут озвучить официальную, по разным причним. У них же не седят на одном месте одни и теже по 20 лет, как в паРаше.
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Ошибаетесь... В России тоже есть подобное... Жириновский , вон, уже два десятка лет озвучивает позицию правительства России, которую, по каким-то причинам, правительство не хочет озвучить официально... В истории подобные "персонажи" даже имели официальные названия - "обезьяна бога". Так шутов при дворах правителей именовали... Они, при случае, с подачи короля или герцога, могли "выдать" то, что не мог сказать прямо, хозяин...
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нам надо знать одно.
никто воевать с мордором за нас никто не будет.
пока мы сами не начнем защищаться.
и будем адекватно отвечать агрессору.
а не кричать о качающемся корыте, бо путиннападеть.
дорогу осилит идущий.
тому кто защищается, а не уничтожает собственные склады оружия, и не торгует с агрессором, тому и помогают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока США и Европа отвлечены на Китай, Россия увеличивает агрессию в Украине, - экс-советник Байдена Смит
 
 
 
 
 
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