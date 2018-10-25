 В Житомирской области запретили публично транслировать российские фильмы и выступления российских актеров

Депутаты Житомирского областного совета на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
За соответствующее решение проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.
Инициатор запрета — фракция ВО "Свобода".
Согласно решению облсовета, на территории Житомирской области вводится мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Запрет будет действовать до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.
Аналогичное решение облсовет рекомендует принять всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.
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Авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат силовиков, чиновников райгосадминистраций и представителей общественности.
"Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть", – заявили депутаты.
Напомним, ранее такой же запрет ввели на территории Львовской области.
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о котором так долго твердили россиянские пропагандисты.
не зря кремлевских хлеб едят...
В нас - це мова!
А у них - русскоязычный продукт!
Это мат, что ли? Давно пора....
фашизди ми чи ні в концє то концов ))))
Із москалем не довелось -
Брати, не бійтеся догратись:
Ось цю ось затівайте ось!
(с) здається, Шевченко
Т.е. палятся этим фейком (40/60) по полной...
І ще. У Житомирі депутати Житомирської обласної ради 26 липня 2018 р. прийняли рішення визначити 2019 рік роком Степана Бандери.
Бандерівці, укропи, хунта.
Ты этим украинцам аж несколько голодоморов, а они губы дуют.
Ты им на протяжении десятилетий бесплатные путевки в сетевые отели ГУЛАГа, как своим же, по родственному, и все равно не так.
Газ всегда по завышенным ценам, и снова не то.
В 2013 году торговое эмбарго запилили. Товары их не пускали в Московию. Хотели, чтобы в Украине больше осталось. Переживали же, как за родных, а они нос воротят.
Крым оттяпали и часть Донбасса. Ну по свойски же. Шутка ли, такая нагрузка на экономику была. А так, какая никакая, но все таки помощь. Меньше территория страны, значит легче экономике. Ну типа, меньше народа, больше кислорода.
Кстати да, про меньше народа. Московия же не поскупилась и полностью спонсирует войну на территории Украины. Это попрошу заметить, очень важный пункт в добрососедских отношениях. ПЗРК «Игла» передали своим наемникам, те кучу самолетов и вертолетов сбили.
Даже целый Ил-76 смогли завалить. С десантниками. Да-да, меньше народа, больше кислорода. Ну по братски же. И авиационную технику уже содержать не нужно. Экономия!
А как хорошо прошлись артиллерией по городам и весям. Ни тебе домика, ни сарая ненужного. Ну красиво ведь. Уже тысяч пятнадцать людей отминусовали. Опять же, экономике легче...
Всё для этих украинцев. Со всей душой к ним, а они вона как! Ни капли любви, уважения и благодарности. Всё! Хватит! Лопнуло терпение! Если не ценят любовь и доброту, тогда санкции и только санкции...
Правда там, запоребриком ещё не решили, что же включить в это экономически страшное слово. Концерты Повалий и Лорак запретят? Ну в таком случае мы прямо сейчас расплачемся от горя.
Газ перестанут гнать транзитом? Ну хорошо. Главное чтобы смогли это объяснить своим покупателям, да и тундру тоже нужно чем-то отапливать. Почикают российский бизнес наших некоторых можновладцив? О, это будет интересно. Готовы посмотреть и послушать, с какой скоростью сейчас начнут переобуваться местные любители русского мира с мандатами украинских парламентариев.
А ведь ещё четыре года назад, благодаря подписанию соглашения с ЕС, начался процесс переориентирования экспорта украинских товаров на рынки Европы.
Да, кому-то было тяжело занимать своё место под европейским солнцем, но время имеет прекрасное свойство, всё и главное всех расставлять по своим местам. На то оно и время...
P.S. Может россияне в качестве санкций заберут весь состав оппоблока, вплоть до последнего провинциального Бобика. Мы, конечно, для виду погорюем, но будем только рады.
Алексей Петров
Не путайте русское с расийским!