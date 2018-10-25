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 Политика Украины, Общество
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 В Житомирской области запретили публично транслировать российские фильмы и выступления российских актеров

Запрет будет действовать до тех пор, пока Россия будет оккупировать территорию Украины, – облсовет.

Депутаты Житомирского областного совета на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За соответствующее решение проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

Инициатор запрета — фракция ВО "Свобода".

Согласно решению облсовета, на территории Житомирской области вводится мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Запрет будет действовать до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Аналогичное решение облсовет рекомендует принять всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: Никакой ломки, никакого насилия, никакого "чемодан-вокзал-Россия". Русскоязычным читателям будет неудобно где-то месяц, а потом привыкнут,- один из авторов законопроекта о госязыке Подоляк

Авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат силовиков, чиновников райгосадминистраций и представителей общественности.

"Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть", – заявили депутаты.

Напомним, ранее такой же запрет ввели на территории Львовской области.

Также на Цензор.НЕТ: Для печатных СМИ могут ввести языковые квоты, - Сюмар



Источник: https://censor.net.ua/n3093422
 
   
 Топ комментарии
 
Подібні русофобські рішення має прийняти кожна область,
фашизди ми чи ні в концє то концов ))))
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Я украинец, но русскоязычный. Поддерживаю решение депутатов Житомирского областного совета. Давно надо было это сделать всем.
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Бандеровцы Житомир взяли штурмом. Дожили.😄
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Бандеровцы Житомир взяли штурмом. Дожили.😄
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Наконец-то добились угнетения русского языка

о котором так долго твердили россиянские пропагандисты.
не зря кремлевских хлеб едят...
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скоро исполнятся мечты (2014 года) кремлевских пропагандонов: базы НАТО в 500-600 км от москвы ))
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та хотя бы 1000 км от москвы.и то уже было бы что то.
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да детей задолбали русским языком в школе , вместо второго иностранного!
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Ось і різницю побачили...
В нас - це мова!
А у них - русскоязычный продукт!
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примерно как разница между "сыром" и "сырным продуктом"?
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"Депутаты Житомирского областного совета на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта"

Это мат, что ли? Давно пора....
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Русскій язик - це матюки розбавлені перекрученими іншомовними словами.
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зато Израиль запретил Вагнера на своей земле, композитора , которого так любил Гитлер...
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А хіба араби захопили територію Ізраілю?
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У Израиля метод иной/ Израильский премьер-министр Шарон создал спецотряд операциями которого руководил лично. Спецотряд в в иорданской деревне Киббия взорвал 42 дома. Погибли 69 человек, включая спрятавшихся в домах женщин и детей. ООН приняла осуждающую резолюцию.
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Подібні русофобські рішення має прийняти кожна область,
фашизди ми чи ні в концє то концов ))))
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Щоб чорнобривим покохатись
Із москалем не довелось -
Брати, не бійтеся догратись:
Ось цю ось затівайте ось!

(с) здається, Шевченко В Житомирской области запретили публично транслировать российские фильмы и выступления российских актеров - Цензор.НЕТ 4883
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А какие проблемы? В Магадане тока русский, труды китайцы как-то не прутся, селятся южнее, на своей, оккупированной россией земле- Владивосток там разные И Т.п.
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це вклад Житомирськоі області у нашу спільну Перемогу над ворогом...Підтримую і сподіваюсь, що і інші області і міста приєднаються до такого прекрасного почину...
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Канал Медведчука выдаёт в эфир ничем не подкреплённый вброс, Азаров это репостит, как некий доказанный факт, дальше подключаются и другие говноеды. Так создаётся параллельная информационная реальность, в которой все выдумка от начала и до конца.
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причем тупят по полной, и даже не понимают, что вероятность результата 40 на 60 - на порядок невероятнее чем например 41 на 59 и тп.
Т.е. палятся этим фейком (40/60) по полной...
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Голосовало два чела: Медведчук и Мураев. Но даже их два голоса поделились на 60 и 40 процентов.
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ооооо, та в нас руссо шовіністо завівся..
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Та то гівно трішки бурлить. Нормально.)))
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...чтокать можна дома, на кухні...а так...по-перше, рузькій язік -це язік світових ізгоів, по-друге - це не є перспективно на майбутнє...
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Не надірвись від вєлікості та могучєсті.
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Не хватает : ,,Эти вот... вот... те... те... которые те вот.... те которые эти." В Житомирской области запретили публично транслировать российские фильмы и выступления российских актеров - Цензор.НЕТ 9983
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Я украинец, но русскоязычный. Поддерживаю решение депутатов Житомирского областного совета. Давно надо было это сделать всем.
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решение неоднозначное, но удовольствие слушать раскатистые гаубичные залпы ватных пуканов того стоит.
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Решение, достойное уважения.И принятия на вооружение.
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Молодці. Тоді у хуйла не буде приводу захищати російськомовних в Україні, бо вони заговорять українською.

І ще. У Житомирі депутати Житомирської обласної ради 26 липня 2018 р. прийняли рішення визначити 2019 рік роком Степана Бандери.
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Капець кацапським пуканам, розірве нафік!)))))))
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Люблю феєрверки з кацапів. Дуже яскраво та оптимістично.
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Єдиною вимогою російськомовних в Україні може бути зробити їх україномовними у будь який спосіб.
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А знаєте, чому на заході України не було Голодоморів? Бо там не було русскаязичьних гнид.
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С Литвой у паРашки нет войны. Мы должны быть более жесткими. Приятно что житомиряне по уровню антирашизма обогнали даже породистых бандеровцев. Так держать и далее 👍🏻
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Феи, ты поинтересуйся историей УПА и ролью в этом Житомирщины (Волыни - с центром именно в Житомире)- много интересного! - это в смысле ещё вопрос, где бандеровцы "породистей".
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С.семёныч, ставлю тебе супер лайк найти бандеровцев круче самого Бандеры - это феерически 👌😂
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Спасибо, но ты всё же поинтересуйся, интересно.
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Із жодною мовою рассіянє не боролися так, як з українською. На "верху" чудово розуміють, яким потужним важелем геополітики є українська мова і тому просто бояться його торкатися...тому доводиться тягти "знизу"...
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привід для такого рішення поклала сама московія, анексувавши Крим та окупувавши Донбас...
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Нина, я насчет макшовии - согласен. Но даже книги запретить - перебор.
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Все, що написано російською мовою, не варте того паперу, на якому воно написане. Ну а якщо в тебе туалетного паперу не вистачає, то тоді це вже інша справа...
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Извините, Виктор, не понял. Если в книге какой то аффтор унижает Украину или ее героев - в костер и книгу и аффртора и книжный магазин - однозначно, Я за В Житомирской области запретили публично транслировать российские фильмы и выступления российских актеров - Цензор.НЕТ 5035 Тут у меня вопросов нет. А про художественную литературу?
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ВСЕ, що написано російською мовою є пропагандою русскава міра. Навіть технічна - елєктрічєская цепь, то електричне коло. Перший термін є технічно абсоютно не коректним, бо не відображає суті процесу проходження електричного струму, але саме слово цепь чудово відображає рабську сутність русскава чєлавєка.
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В чем бьіл курьез с Ольгой? Я в Литве на 3-4 день начал соображать что какая вьівеска означает, как назьіваются продуктьі и догадьівался какую сумму назьівает кассир. Если что-то хотел спросить у пожилого человека, обращался на ломаном польском, со мной любезно вступали в контакт.
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К аналы рашТВ должны блокироваться по всей Украине а не только в Житомире, и только те к аналы или перадачи, где есть ненависть (В Литве так и было несколько лет тому назад из-за ненависти Украине, а когда тот канал поменял свой ,,базар", разрешили Первый Бальтийский, вроде). Причем тут книги? Если цензоры найдут ,,Слава сралину и футину", пускай снимают тираж.
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Куриоз в том, что русская продовчица Ольга (литовки ,,лабуски" такого имени не несут. Можно встретить Eugenija, Aleksandra, но тани, ольги, тамары - только в всмешеном браке или в русско-украино-белоруско-язычных семей) говорила по литовски с русскоязычным. Вот где прикол.
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правильно сделали, в этих фильмах культивируется ХАМСТВО и героизируется бандитизм и насилие. Я уже лет 20 не смотрю их фильмы, как-то решил посмотреть "комедию" меняЮ не думал увидеть, что-нибудь криминального, "стошнило буквально на 2-3 й минуте", сколько хамства и похабщины (злости и ненависти) даже в таком жанре как "комедия", а ментовско-бандитские фильмы не смотрел даже в совковый период.
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хочется сто лайков поставить под Вашим коментом !!!!
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Я вот, всё думал, а почему меня не "не вставляет" от сцен "крутого" насилия и "не штырит" от убогих плоских, сальных и похабных "шуток", где "зритель" аж пищит и млеет от удовлетворения (видимо, от своих наклонностей и потребностей). И пришёл к выводу, что образован и самодостаточен (не живу в постоянном страхе, что меня могут просто так избить и не нуждаюсь в "защите крутых пацанов или высокой крыши", буду сам за себя стоять) и самое главное, наверное, что я не "русский" (во мне нет этих садистко-мазохистских потребностей и желания самоутверждаться за счёт унижения других, а не подняться на уровень выше самому) и мои предки не были РАБАМИ (по сути, всегда отстаивали свои интересы и ничего ни у кого не просили, сами всё решали и воплощали собственные планы в реальность, не ждали подачек с "барского стола").
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Насчет качество и хамства - это да. Всякого там есть. Но. Я работаю в одном литовском ТВ канале. Получил сериал РФ и еще фильм (там снималась литовка Дапкунайте). Мне шефесса сказала: если в этой продукции русские будут что то не адекватно базарить про укро-бандеров и гейропы (то-есть, будет пропаганда ненависти), сразу звони мне - этой продукции показывать не будем. Пропаганды не было (я шефессе сказал прямо - я за Литву, НАТО, ЕС и Украину). Нормальный сериал (хотя и сладкий - Галла) и фильм (не помню названия).
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там на уроне бытовых "диалогов" столько хамства, пошлости и нетерпимости, что даже не нужен патриотический бред и ахинея, достаточно слов и поведения "героев" (то что там считается "нормой" и обыденностью, поэтому никто и не замечает "криминала", нужен "свежий взгляд" со стороны)!
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"Нарєчіє" генетичного сміття українців не цікавить. Крапка.
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Молодці, земляки !
Бандерівці, укропи, хунта.
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Так у них уже новини українською мовою. Або закриємо, або повністю українізуємо.
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Ну угораздило же голожопую империю поселиться рядом с Украиной.

Ты этим украинцам аж несколько голодоморов, а они губы дуют.

Ты им на протяжении десятилетий бесплатные путевки в сетевые отели ГУЛАГа, как своим же, по родственному, и все равно не так.
Газ всегда по завышенным ценам, и снова не то.
В 2013 году торговое эмбарго запилили. Товары их не пускали в Московию. Хотели, чтобы в Украине больше осталось. Переживали же, как за родных, а они нос воротят.

Крым оттяпали и часть Донбасса. Ну по свойски же. Шутка ли, такая нагрузка на экономику была. А так, какая никакая, но все таки помощь. Меньше территория страны, значит легче экономике. Ну типа, меньше народа, больше кислорода.

Кстати да, про меньше народа. Московия же не поскупилась и полностью спонсирует войну на территории Украины. Это попрошу заметить, очень важный пункт в добрососедских отношениях. ПЗРК «Игла» передали своим наемникам, те кучу самолетов и вертолетов сбили.

Даже целый Ил-76 смогли завалить. С десантниками. Да-да, меньше народа, больше кислорода. Ну по братски же. И авиационную технику уже содержать не нужно. Экономия!

А как хорошо прошлись артиллерией по городам и весям. Ни тебе домика, ни сарая ненужного. Ну красиво ведь. Уже тысяч пятнадцать людей отминусовали. Опять же, экономике легче...

Всё для этих украинцев. Со всей душой к ним, а они вона как! Ни капли любви, уважения и благодарности. Всё! Хватит! Лопнуло терпение! Если не ценят любовь и доброту, тогда санкции и только санкции...

Правда там, запоребриком ещё не решили, что же включить в это экономически страшное слово. Концерты Повалий и Лорак запретят? Ну в таком случае мы прямо сейчас расплачемся от горя.

Газ перестанут гнать транзитом? Ну хорошо. Главное чтобы смогли это объяснить своим покупателям, да и тундру тоже нужно чем-то отапливать. Почикают российский бизнес наших некоторых можновладцив? О, это будет интересно. Готовы посмотреть и послушать, с какой скоростью сейчас начнут переобуваться местные любители русского мира с мандатами украинских парламентариев.

А ведь ещё четыре года назад, благодаря подписанию соглашения с ЕС, начался процесс переориентирования экспорта украинских товаров на рынки Европы.

Да, кому-то было тяжело занимать своё место под европейским солнцем, но время имеет прекрасное свойство, всё и главное всех расставлять по своим местам. На то оно и время...

P.S. Может россияне в качестве санкций заберут весь состав оппоблока, вплоть до последнего провинциального Бобика. Мы, конечно, для виду погорюем, но будем только рады.

Алексей Петров
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Вкотре хочу висловити свою щиру подяку Хуйлу. Якби не воно, та його тупорилість, - хіба мали б ми свою армію, хіба почали відновлювати з нуля флот та ВПС? Хіба стали б справжніми патріотами тисячі й тисячі українців? Хіба стала б мова українська великою та могутньою в світі? Ні, це Хуйло своєю тупорилістю зробило! То дякуємо Богові, що й генетичне сміття буває корисним!
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Тоді ще треба подяку пєтру пєрваму, владіміру лєніну...
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Та не про подяку річ (це жарт, звичайно). Про те, що Хуйло "переграло" само себе, завдяки чому українці визначили своє місце в світі. Жорстко, з кров'ю; але тепер українці знають, де їх справжній ворог. І казочка про "адиннарод" вже не пройде ніколи.
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А чого тут дивного? Повний словник української (руської) мови налічує 785 000 слів, а штучно створений кацапський суржик 130 000.
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Млять!
Не путайте русское с расийским!
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Разницы не вижу - одно связано с другим и наоборот.
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Тут один чудово сказав - в сартах г.вна нє разбіраюсь. Без десакралізації слова "русь" не можлива дерусифікація.
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Років зо два тому в крамниці невеличкого містечка Чуднів на Житомирщині почув фразу від продавчині : "Спасібо - це східніше Бердичіва, у нас - дякую.."
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