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 Происшествия, Общество
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Все про:Запорожье (1458) СИЗО (1005) суд (21447) антимайдан (189)

 Запорожского антимайдановца и пропагандиста Волкова отпустили домой после 13 месяцев в СИЗО

Из СИЗО после более чем годового срока вышел запорожский пропагандист и антимайдановец Павел Волков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Заноза" со ссылкой на правозащитную группу "Успішна варта".

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Соответствующее решение в четверг, 25 октября, принял Шевченковский райсуд Запорожья.

В связи с заменой судьи прокурор заявил ходатайство о рассмотрении обвинительного акта сначала, в то время как защита выступила против.

Суд удовлетворил ходатайство и в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения отклонил просьбу обвинения о продлении срока пребывания в СИЗО, отпустив подозреваемого домой.

Данный факт изданию подтвердили в запорожском СБУ.

Также отмечается, что с 21 ноября судебные слушания по данному делу будут проходить ежедневно.

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Напомним, 32-летнего запорожского журналиста Павла Волкова задержали в конце сентября в собственной квартире после того, как на почте одного из сторонников "ДНР" обнаружили переписку Волковым, который просил денег на функционирование пророссийского сепаратистского сайта.

Кроме того, Волков известен своим участием в запорожских Антимайданах. В частности, 8 февраля 2014 года на антифашистском марше КПУ Волков, который представлял организацию "Суть времени", выступил с речью о преступлениях "бандеровских карателей".

На акции тогда еще сожгли чучело Бандеры. Задержанному инкриминируют ст. 110 УК Украины (Посягательство на целостность Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3093421
 
 
 Топ комментарии
 
Що це за ніжності із сепаром ?
Українцям нічого подібного ніколи не подарують.
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Запорожского антимайдановца и пропагандиста Волкова отпустили домой после 13 месяцев в СИЗО.

"Його чекають вдома..," млять...
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Топаза тоже выпустили, может давать команду, смотрю, рыгобарыжная власть основательно готовится к весенним выборам и начинает собирать "ценные" кадры уже для своего антимайдана. Запорожского антимайдановца и пропагандиста Волкова отпустили домой после 13 месяцев в СИЗО - Цензор.НЕТ 6575
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Що це за ніжності із сепаром ?
Українцям нічого подібного ніколи не подарують.
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Топаза тоже выпустили, может давать команду, смотрю, рыгобарыжная власть основательно готовится к весенним выборам и начинает собирать "ценные" кадры уже для своего антимайдана.
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Если реанимируют чечетова я не удивлюсь.....
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Вопрос: а чего ж его родимого не судили?
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Запорожского антимайдановца и пропагандиста Волкова отпустили домой после 13 месяцев в СИЗО.

"Його чекають вдома..," млять...
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Мягкие наказания приведут к мысли о безнаказанности.
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петюк, а не боишься, что путен запретит продавать твои рошеки в рассее? знаю, не боишься, вы дружбаны, для вида собачитесь
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пороху и кланам он не страшен. Станет титушкой, будет бить майдановцев если надо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗапорожского антимайдановца и пропагандиста Волкова отпустили домой после 13 месяцев в СИЗО
 
 
 
 
 
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