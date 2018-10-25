Запорожского антимайдановца и пропагандиста Волкова отпустили домой после 13 месяцев в СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Заноза" со ссылкой на правозащитную группу "Успішна варта".

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Соответствующее решение в четверг, 25 октября, принял Шевченковский райсуд Запорожья.

В связи с заменой судьи прокурор заявил ходатайство о рассмотрении обвинительного акта сначала, в то время как защита выступила против.

Суд удовлетворил ходатайство и в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения отклонил просьбу обвинения о продлении срока пребывания в СИЗО, отпустив подозреваемого домой.

Данный факт изданию подтвердили в запорожском СБУ.

Также отмечается, что с 21 ноября судебные слушания по данному делу будут проходить ежедневно.

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Напомним, 32-летнего запорожского журналиста Павла Волкова задержали в конце сентября в собственной квартире после того, как на почте одного из сторонников "ДНР" обнаружили переписку Волковым, который просил денег на функционирование пророссийского сепаратистского сайта.

Кроме того, Волков известен своим участием в запорожских Антимайданах. В частности, 8 февраля 2014 года на антифашистском марше КПУ Волков, который представлял организацию "Суть времени", выступил с речью о преступлениях "бандеровских карателей".

На акции тогда еще сожгли чучело Бандеры. Задержанному инкриминируют ст. 110 УК Украины (Посягательство на целостность Украины).