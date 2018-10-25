 Влезла на автозак и вскрыла себе вены: в России активистка протестовала против полицейского произвола. ФОТО

Активистка "Другой России" Ольга Шалина вскрыла себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу". Журналистам об этом рассказал близкая подруга Шалиной – участница "Pussy Riot" Мария Алехина.

Во время выставки, проходящей на ВДНХ, Шалина залезла на выставленный автозак, раскидала листовки со словами "ФСИН — это ад", после чего вскрыла вены. Стоя на крыше машины, как говорят очевидцы, активистка не менее 10 минут рассказывала о положении заключенных в российских колониях. Шалину задержали и увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В телеграм-канале "Прямое действие", который ведет "Другая Россия", сказано, что так Шалина протестовала "против репрессивной системы ФСИН".

"В России легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность? чем ГУЛАГ и ГУИН. Сотрудники ФСИН тайно и явно по приказу начальства и по собственной инициативе избивают, подвергают пыткам, унижают заключенных, как собственноручно, так и руками других преступников, состоящих на службе у администрации", – говорилось в листовках.

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Выставка "Интерполитех" проводится ежегодно в Москве. Ее организаторы – МВД, ФСБ и Росгвардия, в мероприятиях участвуют и другие российские силовые ведомства, а также частные компании – поставщики техники для правоохранительных органов.

Шалина — активистка незарегистрированной партии "Другая Россия". В 2012 году ее задержали и приговорили к реальному сроку за хулиганство (ст. 213 УК) по так называемому "делу о самообороне у Таганского суда". Дело завели после драки в апреле 2006 года, в которой участвовали нацболы и активисты провластной организации "Местные". Из колонии она освободилась в апреле 2015 года. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.

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