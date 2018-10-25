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 Влезла на автозак и вскрыла себе вены: в России активистка протестовала против полицейского произвола. ФОТО

Дело было на выставке полицейской техники, женщину задержали и отправили в больницу

Активистка "Другой России" Ольга Шалина вскрыла себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу". Журналистам об этом рассказал близкая подруга Шалиной – участница "Pussy Riot" Мария Алехина.

Влезла на автозак и вскрыла себе вены: в России активистка протестовала против полицейского произвола 01

Во время выставки, проходящей на ВДНХ, Шалина залезла на выставленный автозак, раскидала листовки со словами "ФСИН — это ад", после чего вскрыла вены. Стоя на крыше машины, как говорят очевидцы, активистка не менее 10 минут рассказывала о положении заключенных в российских колониях. Шалину задержали и увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В телеграм-канале "Прямое действие", который ведет "Другая Россия", сказано, что так Шалина протестовала "против репрессивной системы ФСИН".

"В России легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность? чем ГУЛАГ и ГУИН. Сотрудники ФСИН тайно и явно по приказу начальства и по собственной инициативе избивают, подвергают пыткам, унижают заключенных, как собственноручно, так и руками других преступников, состоящих на службе у администрации", – говорилось в листовках.

Читайте на Цензор.НЕТ: Активистов, пожелавших Путину в день рождения "долгих лет тюрьмы", арестовали на 10-15 суток. ФОТОрепортаж

Выставка "Интерполитех" проводится ежегодно в Москве. Ее организаторы – МВД, ФСБ и Росгвардия, в мероприятиях участвуют и другие российские силовые ведомства, а также частные компании – поставщики техники для правоохранительных органов.

Шалина — активистка незарегистрированной партии "Другая Россия". В 2012 году ее задержали и приговорили к реальному сроку за хулиганство (ст. 213 УК) по так называемому "делу о самообороне у Таганского суда". Дело завели после драки в апреле 2006 года, в которой участвовали нацболы и активисты провластной организации "Местные". Из колонии она освободилась в апреле 2015 года. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.

Также на Цензор.НЕТ: Петербургские уличные художники поздравили Путина с инаугурацией граффити со сценой из "Лебединого озера"

Источник: https://censor.net.ua/n3093418
 
   
 Топ комментарии
 
Жить на России уже само по себе ПРОТЕСТ...против здравого смысла
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вскрывать вены и резать головы надо не себе, а врагам
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лучше бы скинулись, нашли хорошего киллера для хуйла.
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Жить на России уже само по себе ПРОТЕСТ...против здравого смысла
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Жизнь вообще противоречит любому здравому смыслу! Рождение сопровождается мучительным вынашиванием для самки. Процесс деторождения это достаточно сильные болевые ощущения, сравнимые разве что, с пытками. Огромны по прежнему, несмотря на развитие науки и медицины, риски заражения, травмы, инфекции неспособного сопротивляться и безусловно не приспособленного вообще для жизни организма ребенка! В процессе всей дальнейшей жизни человеку необходимо заботится о пропитании, необходимость которого превосходит здравый смысл по сути! За год человек съедает пищи по весу превосходящий свой собственный в разы! Необходимо оберегать организм от холода, жары, воды, засухи, ветра, солнца, темноты! Постоянная борьба с вирусами, инфекциями, старением... И в конечном итоге что? Правильно! Неизбежность! Так где там здравый смысл?
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Верёвки нету? Выслать? Давай адрес,даже мыло вложу в посылку.
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Не сильно потратитесь? Сколько стоит посылку в Санкт-Петербург отправить?
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Здравым смыслом в твоём понимании,живут исключительно в отсталых странах...Вообщем не буду вдаваться в подробности,но походу ты пишешь из семинарии РПЦ,где интернет не жалуют и тебея отлучили от тела Вилізла на автозак і порізала собі вени: в Росії активістка протестувала проти поліцейського свавілля - Цензор.НЕТ 2984
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Не переживай,местные дачку принесут,ещё и помочь могут,опыт имеют.
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ВладімВладімирич міняє професію:
-Господин Медведев, что там?
- Это серые киты!
- Российские?
- Им пофигу! Куда заплывут...
- А чо барахтаются так?
- Совокупляются! Никак, видать, не вставит!
- Дайте акваланг и ласты. Поплыву, подправлю. Видать, и здесь без меня
никуда!
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Зря это всё...
Их не своей, а ихней кровью надо пугать...
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Кубань плачет, домой хочет. И да, очередной мост упал. Просто мостопад какой-то.
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Не тільки Кубань, уся Сіверщина (разом зі Слабожанщиною і Стародубщиною), а також Таганрог в Україну неньку повернутися хочуть. А Величний Дон давно бажає стати надійним кордоном на сході України, про це і гімн нам постійно нагадує. Влезла на автозак и вскрыла себе вены: в России активистка протестовала против полицейского произвола - Цензор.НЕТ 6206
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вскрывать вены и резать головы надо не себе, а врагам
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- Почему питерские проститутки не обижаются, когда слышат выражение:
"питерские бляди"?
- Потому, что знают - это не про них.
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лучше бы скинулись, нашли хорошего киллера для хуйла.
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по старой дворянской традиции, завтра хенералисимус Росгвардии Золотов вызовит её на дуэль..
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Это гигантская помойка между Украиной и США.
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-Куме, а підкажіть-но, буль ласка … а що являє собою остання найновіша, найсвіжіша розробка російських нанотехнологій?
-Блоха, підкована Лівшею…
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВлезла на автозак и вскрыла себе вены: в России активистка протестовала против полицейского произвола. ФОТО
 
 
 
 
 
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