 Экс-директор гортеплосети Донецка, который до 2015 года работал на оккупантов, возглавил "Донецктеплокоммунэнерго"

Как сообщает Цензор.НЕТ, о назначении Рогачева председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць сказал "Новостям Донбасса".
С 2005 года Рогачев возглавлял коммунальное предприятие "Донецкгортеплосеть", был депутатом Донецкого горсовета нескольких созывов. После того, как в 2014 году группировка "ДНР" взяла под контроль Донецк, Рогачев продолжил работу в коммунальной сфере города. В частности, известно, что Рогачев участвовал в совещаниях и докладывал о ситуации на предприятии представителям оккупационной власти - Денису Пушилину и Андрею Пургину.
Рогачев покинул оккупированный Донецк в 2015 году. Тогда оккупационная администрация города заявила о его исчезновении. "Внимание! Пропал директор коммунального коммерческого предприятия "Донецкгортеплосеть" Рогачев Виктор Сергеевич, который уже на протяжении месяца не выходит на работу. Коллектив коммунального предприятия обеспокоен судьбой своего руководителя", - говорилось в сообщении, опубликованном в марте 2015 года.
Александр Куць сказал, что информация о связях Рогачева с "ДНР", по его информации, не соответствует действительности. "Уголовных производств против него нет", – отметил глава Донецкой ОГА.
По словам Куця, перед Рогачевым стоит задача восстановить работу "Донецктеплокоммунэнерго", которое сейчас "находится в упадке". "Если ему это не удастся, то попрощаемся с ним", – добавил Александр Куць.
Главой Донецкой ОДА был назначен новый директор "Донецктеплокоммунэнерго", который до 2015 года работал на оккупантов
Там тогда в "Донецкгортеплосети" работала уборщицей баба Маша. Еенадо посадить за работу на оккупантов.
Я працюю в "Донецьктеплокомуненерго" і він таки очолив за призначенням голови обласної ради на конкурсній (хоча б формально) основі. Ми пів року жили з в.о. бо 2вічі конкурсу не виграв ніхто.
В донецкій області усі заходи під патронатом рінатки.
Мумурандум с рыгами, мыши давайте жить дружно
Это та же рука путина, только левая
А юлин штаб на туровской- погловно нарокманы
Сомнения берут от того что слишком часто ешь грибы
Это тебе не троллейбус.
Он не пошел воевать за Орду.
Он не агитировал за сепаратизм.
Я тебе могу накидать десятки ссылок на ответственных руководителей, которые ведут пропаганду и при этом ездят за пенсиями и по своим делам в Украину. И их никто не задерживает.
Помиляєшся, шановний, двічі конкурс завершився нічім, це третя спроба. Втім, може його чекали - не знаю.
І місце, до речі, не хлібне, а геморойне. Правда платня під сотню.
Домбабве и Лугандоны
Ура-патриоты сродни тем коммунякам.
Патриот любит свою страну
А идиот любит Тягнибока