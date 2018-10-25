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 Политика Украины
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 Экс-директор гортеплосети Донецка, который до 2015 года работал на оккупантов, возглавил "Донецктеплокоммунэнерго"

Генеральным директором областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" стал экс-директор ККП "Донецкгортеплосеть" Виктор Рогачев, который до весны 2015 года продолжал работать в оккупированном Донецке.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, о назначении Рогачева председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць сказал "Новостям Донбасса".

С 2005 года Рогачев возглавлял коммунальное предприятие "Донецкгортеплосеть", был депутатом Донецкого горсовета нескольких созывов. После того, как в 2014 году группировка "ДНР" взяла под контроль Донецк, Рогачев продолжил работу в коммунальной сфере города. В частности, известно, что Рогачев участвовал в совещаниях и докладывал о ситуации на предприятии представителям оккупационной власти - Денису Пушилину и Андрею Пургину.

Рогачев покинул оккупированный Донецк в 2015 году. Тогда оккупационная администрация города заявила о его исчезновении. "Внимание! Пропал директор коммунального коммерческого предприятия "Донецкгортеплосеть" Рогачев Виктор Сергеевич, который уже на протяжении месяца не выходит на работу. Коллектив коммунального предприятия обеспокоен судьбой своего руководителя", - говорилось в сообщении, опубликованном в марте 2015 года.

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Александр Куць сказал, что информация о связях Рогачева с "ДНР", по его информации, не соответствует действительности. "Уголовных производств против него нет", – отметил глава Донецкой ОГА.

По словам Куця, перед Рогачевым стоит задача восстановить работу "Донецктеплокоммунэнерго", которое сейчас "находится в упадке". "Если ему это не удастся, то попрощаемся с ним", – добавил Александр Куць.

Источник: https://censor.net.ua/n3093416
 
 
 Топ комментарии
 
А почему "возглавил", пишите правильно, предприятие то коммунальное:
Главой Донецкой ОДА был назначен новый директор "Донецктеплокоммунэнерго", который до 2015 года работал на оккупантов
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А почему "возглавил", пишите правильно, предприятие то коммунальное:
Главой Донецкой ОДА был назначен новый директор "Донецктеплокоммунэнерго", который до 2015 года работал на оккупантов
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Я не Лугандонии, как написано в статье, так я и написал.
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У меня на сарае знаешь что написано?
Там тогда в "Донецкгортеплосети" работала уборщицей баба Маша. Еенадо посадить за работу на оккупантов.
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Це була робота під прикриттям.. Усі регіонали виконують таку " спеціальну" роботу у лавах бпп.
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Знову ти, 314бол, воду мутиш?
Я працюю в "Донецьктеплокомуненерго" і він таки очолив за призначенням голови обласної ради на конкурсній (хоча б формально) основі. Ми пів року жили з в.о. бо 2вічі конкурсу не виграв ніхто.
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Та отож.
В донецкій області усі заходи під патронатом рінатки.
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Чергова "потужна" перемога у вирішенні кадрових питань соєвими імбецилами.
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Петя идет по стопам Дрыща Пчелиного Всемогущего
Мумурандум с рыгами, мыши давайте жить дружно
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Опять проделки йульки. Ведь это она погружает соевых все глубже в пучину коррупционного абсурда. А они упираются,не так ли?
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Юлька ничем не лучше сепаров и рыг
Это та же рука путина, только левая

А юлин штаб на туровской- погловно нарокманы
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Судячи з Вашого останнього речення - "погловно нарокманы" - в мене є сумнів щодо Вашої адекватності.
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Меньше кушай всякой дряни галюциногенной
Сомнения берут от того что слишком часто ешь грибы
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"Щоб бiльше жаху iй завдать, i щоб усяк боявся так робити, - у рiчцi вражу щуку утопити!"("Щука", 1858 р. Л.Глiбов)
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Потужно, на нем уголовная статья должна висеть а его чиновником областного уровня делают.
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Я сегодня в донецком троллейбусе заплатил три рубля за проезд, тем самым профинансировал оккупантов. Сколько лет мне грозит?
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А крім цього, скільки ти нагидив Україні?
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2014 году группировка "ДНР" взяла под контроль Донецк, Рогачев продолжил работу в коммунальной сфере города. В частности, известно, что Рогачев участвовал в совещаниях и докладывал о ситуации на предприятии представителям оккупационной власти - Денису Пушилину и Андрею Пургину.Источник: https://censor.net.ua/n3093416

Это тебе не троллейбус.
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Это плохо что он отвечал за нормальную работу предприятия?
Он не пошел воевать за Орду.
Он не агитировал за сепаратизм.
Я тебе могу накидать десятки ссылок на ответственных руководителей, которые ведут пропаганду и при этом ездят за пенсиями и по своим делам в Украину. И их никто не задерживает.
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тобі нічого нє грозіт, ти сам себе наказав, - життя з трьома рублями в дауннєцком тролейбусі.
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Давайте от всех руководителей коммунальных предприятий требовать высокого патриотизма и моральной стойкости. Трезво смотрите на вещи!
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ну дык если ко всему стандартному еще и прислуживал оккупантам почему бы и не уволить? все равно его целый год наверняка не было. я думаю конкурс будет огромный, место то хлебное (но наверное взяли назад как "своего" барыгу а то новенький может придурком оказаться, в набу пойдет в сбу, работать заставит - все может быть...) а он еще и депутат ...
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Поверьте, в этом бизнесе все свои. И в Донецке и во Львове...
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я думаю конкурс будет огромный, место то хлебное
Помиляєшся, шановний, двічі конкурс завершився нічім, це третя спроба. Втім, може його чекали - не знаю.
І місце, до речі, не хлібне, а геморойне. Правда платня під сотню.
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Пьйотр Аликсеивич, не щадя живота своего, борется за второй срок. Электорат Домбабве и Лугандоны просто обязан проголосовать за Пьетра Ликсеича.
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Каким методом можно проголосовать этим жителям?
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Ти що, не зрозумів, що мова не йдеться про ОРДіЛО?
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Я всё правильно понял:
Домбабве и Лугандоны
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Порівняно з приголубленим Пецьою кротом Сьомочком в зовнішній розвідці ця сепаратська гнида виглядить як мала мишка проти відгодованого пацюка.
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Во 2 мировую войну в оккупированной Юзовке немцы запустили хлебокомбинат. После войны советы расстреляли директора этого комбината.
Ура-патриоты сродни тем коммунякам.
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Чем отличается патриот от идиота?
Патриот любит свою страну
А идиот любит Тягнибока
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Мабуть все ж більше, ніж гражданє динири-линири.
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Може ти хотів сказати громадяни? Я не громадянин ДИниРИ. Саме я першим на Цензорі став так називати цю резервацію.
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Ну, ти то не ура-патріот і навіть не патріот, а типова домбасюрська гнида, яка в 2014 році верещала "путєн пріді, спасі нас от біндєровцов". Будеш брехати, що не верещав? Навіть не намагайся - від твоїх висерів так і тхне падлючим рускамірством.
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Под каким забором ты следил за мной и подслушивал?
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От ти дурний домбасюра. Экс-директор гортеплосети Донецка, который до 2015 года работал на оккупантов, возглавил "Донецктеплокоммунэнерго" - Цензор.НЕТ 6131 Ти вже стільки відповідних куп наклав на Цензорі, що ніяких інших доказів не треба, щоб зробити висновок по твоєму рускамірству.
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БЫВШИХ не бывает. Если он предал Украину однажды, ему ничего не будет стоить предать ее ещё и ещё.
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Ждем возвращения Яныка? Он не воевал на фронте и лично не агитировал за пушилина и губарева...И даже флаг в Горловке не снимал...
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Он работал на Орду и сейчас живет в Орде.
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отже, очолюваний ним *Донецьктеплокомуненерго * він вже *підняв*, і тепер вирішив допомогти Кієвской Хунте？
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Наверно скоро от потроха орден получит. Жаль не служил в сепарских войсках. Генерала бы получил.
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От Жюльки когда она станет канцлером.
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я так понимаю что мусорные баки у нас закончились...
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Де? В донецькій і не починалися, усе як 20років тому.
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то то они такие загаженные все....или загашенные …..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-директор гортеплосети Донецка, который до 2015 года работал на оккупантов, возглавил "Донецктеплокоммунэнерго"
 
 
 
 
 
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