 Экс-директор гортеплосети Донецка, который до 2015 года работал на оккупантов, возглавил "Донецктеплокоммунэнерго"

Как сообщает Цензор.НЕТ, о назначении Рогачева председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць сказал "Новостям Донбасса".

С 2005 года Рогачев возглавлял коммунальное предприятие "Донецкгортеплосеть", был депутатом Донецкого горсовета нескольких созывов. После того, как в 2014 году группировка "ДНР" взяла под контроль Донецк, Рогачев продолжил работу в коммунальной сфере города. В частности, известно, что Рогачев участвовал в совещаниях и докладывал о ситуации на предприятии представителям оккупационной власти - Денису Пушилину и Андрею Пургину.

Рогачев покинул оккупированный Донецк в 2015 году. Тогда оккупационная администрация города заявила о его исчезновении. "Внимание! Пропал директор коммунального коммерческого предприятия "Донецкгортеплосеть" Рогачев Виктор Сергеевич, который уже на протяжении месяца не выходит на работу. Коллектив коммунального предприятия обеспокоен судьбой своего руководителя", - говорилось в сообщении, опубликованном в марте 2015 года.

Смотрите также: "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. ФОТО

Александр Куць сказал, что информация о связях Рогачева с "ДНР", по его информации, не соответствует действительности. "Уголовных производств против него нет", – отметил глава Донецкой ОГА.



По словам Куця, перед Рогачевым стоит задача восстановить работу "Донецктеплокоммунэнерго", которое сейчас "находится в упадке". "Если ему это не удастся, то попрощаемся с ним", – добавил Александр Куць.