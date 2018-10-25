 Первый транш МВФ Украина может получить к концу 2018 года, - глава НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий допускает, что первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году. Об этом он сказал на брифинге в Киеве 25 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша еще в этом году", – отметил Смолий.

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Для предоставления следующего транша Украине в Международном валютном фонде настаивали, чтобы украинские власти откорректировали цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.

19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ в Украине повысится на 23,5%. Таким образом, стоимость газа для населения составит 8550 грн за 1000 м³. До 1 ноября население будет получать газ по прежней цене – 6958 грн за 1000 м³.

В этот же день в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Сообщалось, что окончательное решение о новой программе исполком МВФ должен принять в 2019 году.

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При этом в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов указано, что совет директоров МВФ готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после того, как рост цен на газ для населения отразится на тарифах на отопление.