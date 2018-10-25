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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Жириновский (466) обвинение (358) прокуратура (3363) суд (21447) терроризм (17956)

 ГПУ передала в суд обвинения против трех депутатов РФ, включая Жириновского

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении представителей Государственной думы России. Их обвиняют в финансировании терроризма. Речь идет о Владимире Жириновском, Михаиле Дегтяреве и Алексее Диденко. Украинский следствие обвиняет их в финансировании и поддержке самоназванных "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ.

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Так, Жириновский, находясь на территории Москвы, в марте-апреле 2014 года создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы и члены Либерально-демократической партии России. Они собирали средства с граждан РФ с целью профинансировать боевиков.

Также в ГПУ заявили, что два депутата Госдумы в марте-июня 2014 года с целью финансовой поддержки боевиков на Донбассе публично призывали граждан РФ к сбору средств.

"В дальнейшем за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В. Жириновского по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной Гиви), в течение 2014-2017 гг. осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6-ти транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта", - заявили в ГПУ.

21 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ. СБУ, в свою очередь, вызвало Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ для вручения подозрения и допроса.

Источник: https://censor.net.ua/n3093404
 
   
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А почему для этого понадобилось аж 4 года?!
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